Thiên Ân nói gì khi đối đầu Kỳ Duyên

Chiều 21/10, buổi công chiếu phim Án mạng karaoke của đạo diễn Hoàng Lê diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Đại Nghĩa, Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc và bé Uy Nhân.

Sau buổi chiếu, ê-kíp giao lưu với các đơn vị báo chí, truyền thông. Nữ chính Thiên Ân nhận câu hỏi về việc đối đầu với Kỳ Duyên khi hai tác phẩm điện ảnh gồm Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 phát hành cùng thời điểm. Cô cho biết xem đây là một sự trùng hợp thú vị hơn là cuộc cạnh tranh, đối đầu.

Theo nữ diễn viên, khoảng 2 năm trước, cả cô và Kỳ Duyên từng có dự án điện ảnh ra mắt trong cùng dịp Tết Nguyên đán. Đến lần trở lại này, hai người tiếp tục có phim trình làng trong cùng giai đoạn.

Đoàn Thiên Ân và Vân Dung chia sẻ về vai diễn trong Án mạng karaoke.

"Đây không phải là sự đối đầu vì cả hai luôn dành ủng hộ cho nhau. Tôi tin tưởng mỗi đoàn phim đều có kế hoạch phát hành, quảng bá và định hướng riêng dành cho tác phẩm của mình. Hy vọng khán giả ra rạp ủng hộ cả hai dự án", cô nói.

Trong Án mạng karaoke, Thiên Ân đảm nhận vai nữ phóng viên tên Tâm, người có mặt trong chuyến đi "chữa lành" ở ngọn núi biệt lập cùng một nhóm người. Khi bà Thủy (Vân Dung) bị một đối tượng sát hại dã man với chiếc micro cắm chặt vào miệng, Tâm đã vào cuộc để điều tra, lập luận và tìm ra ra hung thủ cuối cùng.

Tuy nhiên, đài từ của Thiên Ân trong phim bị nhận xét thiếu tự nhiên. Nữ diễn viên thừa nhận hạn chế của bản thân với vai diễn Tâm. Thiên Ân kể ngay từ khi tiếp nhận kịch bản và vai diễn, cô đã gặp nhiều khó khăn. So với các dự án trước, Án mạng karaoke có lượng thoại nhiều và dài hơn, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật phải phân tích, đưa ra luận điểm chặt chẽ, rõ ràng.

Những yêu cầu này đòi hỏi diễn viên không chỉ ghi nhớ lời thoại mà còn phải hiểu rõ nội dung, xây dựng cách diễn đạt chặt chẽ, chính xác, thể hiện được nội lực và sự rõ ràng trong giọng nói. Thiên Ân thừa nhận đã có những thời điểm bản thân căng thẳng vì phải xử lý lượng thoại lớn. May mắn là trong quá trình ghi hình, cô nhận được sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp, trong đó có NSƯT Đại Nghĩa và Thanh Sơn.

Dự án đầu tay của đạo diễn Lê Hoàng cắt đứt chuỗi thắng của Trại buôn người, vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt.

NSƯT Đại Nghĩa đã dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa cách thoại cho cô.

"Có những lúc tôi căng thẳng quá, mọi người khuyên bình tĩnh lại, chia nhỏ câu thoại và nói bằng tất cả những gì mình nghĩ. Thực sự, tôi đã hoạt động hết công sức. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và việc hợp tác cùng những nghệ sĩ đi trước là động lực để tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất trong các dự án tiếp theo", người đẹp cho biết.

Về phía Vân Dung, nữ diễn viên chia sẻ về cảnh nóng đầu tiên đóng với Thanh Sơn trên màn ảnh rộng. Cô cho biết áp lực khi thực hiện cảnh quay và không tránh khỏi những lúng túng, run rẩy. Vân Dung thậm chí còn lo lắng, không biết những cử chỉ, động tác và cách thể hiện của cô có trở nên quá "lố" khi xuất hiện trên màn ảnh hay không.

Theo nữ diễn viên, những ngày qua, khi vài một phân cảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, cô không dám xem lại. Một số đồng nghiệp, bạn bè nhắn tin hỏi han về cảnh tình cảm giữa Vân Dung và Thanh Sơn khiến cô ngại ngùng, hồi hộp.

Bên cạnh dự án, trong khuôn khổ sự kiện, Vân Dung cũng xúc động khi chia sẻ về con trai Long Vũ. Nữ diễn viên cho biết con trai luôn dành nhiều sự quan tâm cho nghề và mong muốn có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của con trai, Vân Dung thường động viên con kiên trì, cố gắng, tin tưởng vào bản thân. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai gần, cô và con trai có dịp đóng chung một bộ phim điện ảnh.

Án mạng karaoke có thời lượng 96 phút, mang màu sắc giật gân, trinh thám, có sự pha trộn với kinh dị. Chuyện phim kể về một nhóm người có chuyến đi “chữa lành” tại một homestay nằm trên ngọn núi biệt lập. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung đóng) - người đàn bà thường xuyên hát karaoke gây ức chế cho mọi người - bị sát hại một cách bí ẩn.

Phim chiếu sớm từ 21/10. Theo dữ liệu thống kê trên Box Office Vietnam, trong sáng đầu tiên mở bán vé, tác phẩm do Lê Hoàng đạo diễn chính thức cắt đứt chuỗi thắng của Trại buôn người, vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt.

An Anh