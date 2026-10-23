Thiên Ân liên tiếp đón tin vui khi những dự án điện ảnh có sự góp mặt của cô đều ghi nhận thành tích đáng chú ý tại phòng vé Việt. Đáng chú ý, cả ba bộ phim gồm Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke đều từng vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu ngày, trong đó có tác phẩm đạt Top 1 ngay từ thời điểm chiếu sớm.

Với Nụ Hôn Bạc Tỷ, Thiên Ân đảm nhận vai Thúy Vân, cô gái trẻ tiếp quản tiệm bánh mì do mẹ để lại tại Đà Lạt. Nhân vật có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, luôn nỗ lực chăm lo cho người chị gái Kiều do Thu Trang thủ vai. Cuộc sống của Vân bắt đầu có nhiều biến chuyển khi cô vướng vào mối quan hệ tình cảm với hai chàng trai có tính cách và hoàn cảnh khác biệt.

Thiên Ân liên tiếp đón tin vui khi những dự án điện ảnh có sự góp mặt của cô đều ghi nhận thành tích đáng chú ý tại phòng vé Việt.

Bộ phim ra mắt dịp Tết 2025, đánh dấu lần đầu Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính sau khi chạm ngõ điện ảnh với Công tử Bạc Liêu. Theo thống kê được truyền thông công bố, Nụ Hôn Bạc Tỷ thu về hơn 200 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Thành công của tác phẩm giúp Thiên Ân được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên, đồng thời mở ra cơ hội để cô tiếp tục thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Sau vai Thúy Vân, Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Lần này, cô hóa thân thành một cô gái Công giáo có đời sống nội tâm phức tạp, đứng trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời khi những ký ức về mối tình đầu bất ngờ trở lại.

Lấy bối cảnh thập niên 1990, Hẹn Em Ngày Nhật Thực kể câu chuyện tình yêu giữa nhân vật của Thiên Ân và chàng trai An Thiên do Khương Lê thủ vai. Những lá thư chưa từng trao, tình cảm còn dang dở cùng rào cản trong cuộc sống khiến nhân vật phải đối diện với nhiều giằng xé. So với hình ảnh cô gái bán bánh mì trong phim trước, vai diễn này đòi hỏi Thiên Ân thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc và sự trưởng thành trong diễn xuất.

Thiên Ân trong Án Mạng Karaoke.

Đến Án Mạng Karaoke, Thiên Ân tiếp tục thay đổi hình ảnh khi đảm nhận vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án mạng xảy ra tại một homestay biệt lập trên núi. Khi một người phụ nữ bất ngờ bị sát hại, Tâm tham gia tìm hiểu sự việc, lần theo những manh mối và đối diện với hàng loạt nghi vấn xoay quanh những người có mặt tại hiện trường.

Khác với màu sắc tình cảm của hai tác phẩm trước, Án Mạng Karaoke kết hợp yếu tố trinh thám, hài hước và bí ẩn. Vai diễn mang đến cho Thiên Ân cơ hội thể hiện khả năng lập luận, xử lý tình huống và khắc họa tâm lý nhân vật trong một câu chuyện nhiều nút thắt. Bộ phim cũng đánh dấu bước chuyển của cô sang thể loại mới, thay vì tiếp tục gắn với hình tượng nữ chính trong những câu chuyện tình yêu.

Việc liên tiếp góp mặt trong những dự án đạt thành tích phòng vé đáng chú ý giúp Thiên Ân có thêm cơ hội khẳng định lựa chọn theo đuổi diễn xuất. Từ một hoa hậu được công chúng biết đến qua các hoạt động sắc đẹp, cô đang từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên thông qua những vai diễn có màu sắc khác nhau.

Dù thành tích Top 1 doanh thu ngày không đồng nghĩa với việc cả ba phim đều dẫn đầu tổng doanh thu trong suốt thời gian chiếu, đây vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Thiên Ân. Với Án Mạng Karaoke đang tiếp tục tiếp cận khán giả, sự quan tâm dành cho vai diễn mới của nàng hậu vẫn là điều được theo dõi trong thời gian tới.