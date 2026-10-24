Thiên Ân công khai bày tỏ tình cảm với Kỳ Duyên

Mới đây, sau buổi ra mắt phim Án Mạng Karaoke, Thiên Ân gây chú ý khi gửi lời cảm ơn đến Kỳ Duyên bằng những chia sẻ đầy tình cảm. Nàng hậu tiết lộ người bạn thân đã đồng hành với mình từ những ngày đầu chuẩn bị cho dự án, thậm chí hỗ trợ cô tìm hiểu nhân vật trước khi bấm máy.

Cụ thể, Thiên Ân viết: “Không quên gửi lời cảm ơn đến Cục Bột. Vì từ lúc bắt đầu phim này Bột đã luôn chạy lên chạy xuống rất nhiều lần với Bơ. Cũng là người ở nhà phụ Bơ tìm hiểu về nhân vật Tâm trước khi bấm máy dự án này. Cho đến hôm nay khi ra mắt phim”.

Thiên Ân gây chú ý khi gửi lời cảm ơn đến Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Không chỉ nhắc đến sự hỗ trợ phía sau hậu trường, Thiên Ân còn bày tỏ mong muốn cả hai đều nhận được tình cảm từ công chúng sau những nỗ lực dành cho các dự án riêng. Cô chia sẻ: “Chúng ta, ai cũng đã cố gắng rất nhiều cho mỗi dự án của mình. Hy vọng sẽ được công chúng đón chào 1 cách nồng nhiệt và yêu thương nhất”.

Lời nhắn của Thiên Ân nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách gọi thân mật “Bơ” và “Cục Bột” mà cô dành cho Kỳ Duyên. Việc một người bận rộn với lịch trình riêng vẫn dành thời gian hỗ trợ đối phương chuẩn bị vai diễn cũng khiến khán giả quan tâm hơn đến mối quan hệ của hai nàng hậu.

Thiên Ân và Kỳ Duyên vướng tin đồn tình cảm từ năm 2024, sau khi những khoảnh khắc thân thiết của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội. Cặp đôi thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau và dành cho đối phương những lời nhắn khiến người hâm mộ chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, Thiên Ân đang tập trung cho hành trình diễn xuất với Án Mạng Karaoke. Trong phim, cô đảm nhận vai Tâm, một nhân vật gắn với câu chuyện bí ẩn xoay quanh karaoke. Tác phẩm thuộc thể loại hài kết hợp điều tra, đưa Thiên Ân vào màu sắc vai diễn khác với hình ảnh tình cảm mà cô từng thể hiện trước đó.

Thiên Ân tập trung cho hành trình diễn xuất với Án Mạng Karaoke.

Trước dự án này, Thiên Ân từng góp mặt trong Công tử Bạc Liêu với vai diễn phụ, sau đó đảm nhận vai Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ. Bộ phim ra mắt dịp Tết 2025 đạt doanh thu hơn 212 tỷ đồng. Đến năm 2026, cô tiếp tục đóng chính trong Hẹn em ngày nhật thực, tác phẩm thu về khoảng 118,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Những kết quả này giúp Thiên Ân có thêm dấu ấn trên màn ảnh rộng trước khi đến với Án Mạng Karaoke.

Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng theo đuổi con đường điện ảnh với Chị chị em em 3, dự án cô tham gia cùng Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc. Phim dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10/2026, cùng thời điểm Án Mạng Karaoke được khán giả chú ý. Thiên Ân từng chia sẻ việc hai bộ phim ra mắt gần nhau là một “mối duyên đặc biệt”, đồng thời cho biết cô không xem Kỳ Duyên là đối thủ.

Từ lời cảm ơn sau buổi ra mắt phim đến sự đồng hành trong công việc, Thiên Ân và Kỳ Duyên tiếp tục cho thấy sự ủng hộ dành cho nhau.