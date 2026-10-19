Thích thú với vườn mận hồng Sân Tiên thu về hàng chục tỉ đồng mỗi năm ở xứ Cù Lao Dung

Giống mận mới với tên gọi “Sân Tiên” có màu sắc đẹp, ruột đặc, giòn, ít nước, độ ngọt cao và được nhiều khách hàng ưa chuộng. Nhờ đó, mà sản lượng mận thu hoạch không đủ cung cấp cho thị trường. Hiện tại, ông Phục kết hợp làm du lịch sinh thái nhằm quảng bá hình ảnh và đặc sản địa phương…

Ông Trần Văn Phục, 51 tuổi, ngụ xã Cù Lao Dung, TP. Cần Thơ đã bỏ ra nhiều năm tìm hiểu, lai tạo thành công giống mận hồng Sân Tiên rất ngon

Kiên trì lai tạo giống mận quý

Làm nông nghiệp trên đất Cù Lao Dung, ông Phục từng canh tác nhiều loại cây như mía, nhãn, dừa… nhưng vẫn luôn canh cánh nỗi lo “được mùa mất giá”. Trước đây, Cù Lao Dung được mệnh danh là “cù lao mía”, với hơn 8.000ha; thế nhưng bà con vẫn luôn gặp khó khăn bởi giá trị mang lại không cao.

Có năm, tới vụ thu hoạch nhưng giá mía chỉ 400 - 500 đồng/kg, tính ra không đủ vốn đầu tư, khiến bà con thua lỗ. Thấy cây mía mỗi năm chỉ thu hoạch có một vụ nhưng giá cả bấp bênh, nên ông Phục chuyển sang trồng nhãn, trồng dừa…

Thay vì trồng theo phương pháp truyền thống như bao nông dân khác, thì ông Phục lặn lội lên Đại học Cần Thơ, Viện Cây ăn quả miền Nam, ngành nông nghiệp và Hội Nông dân các cấp… để học hỏi kinh nghiệm canh tác nhằm chuyển đổi từ sang xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Ban đầu ông trồng nhãn tiêu da bò nhưng giá bán không ổn định và dễ bị nhiễm bệnh, vì thế ông chuyển sang giống nhãn ido. Đây là giống nhãn cho cơm dầy, trái sai, độ ngọt cao và kháng được bệnh chổi rồng. Bình quân với giá bán 20.000 - 30.000 đồng/kg, đảm bảo cho người dân có lãi.

Hiệu quả bước đầu là vậy, song chưa thể làm giàu bởi giá nhãn khó vượt lên cao. Thế là ông Phục lại suy nghĩ tìm hướng đi mới.

Một góc vườn mận hồng Sân Tiên của ông Phục

Khoảng năm 2016, ông chuyển về ấp Bình Du B (xã Cù Lao Dung) tìm đất nông nghiệp với diện tích khoảng 50ha; đồng thời nhận thấy xu thế của mô hình du lịch sinh thái ngày càng phát triển, trong đó một số địa phương áp dụng trồng mận, trồng nho, trồng xoài... kết hợp làm du lịch có hiệu quả.

Thế là từ giống mận An Phước truyền thống, ông tìm tòi nghiên cứu, lai tạo qua nhiều thế hệ để cuối cùng cho ra giống mận hồng Sân Tiên. Một giống mận có màu sắc đẹp, ruột đặc, giòn, ít nước, độ ngọt cao và hạn chế nứt trái, phù hợp với canh tác sạch, hữu cơ.

Khoảng năm 2020, ông bắt đầu triển khai trồng 40ha với giống mận này; đồng thời đầu tư hệ thống tưới đa năng, điều khiển nước tưới bằng van tự vận hành. Từng ống tưới nước được dẫn âm dưới rễ và nước được phun rỉ qua lỗ nhỏ trên thân ống, vừa đủ thấm vào rễ giúp cây hấp thụ tốt.

Hệ thống này còn cung cấp phân bón, chất dinh dưỡng tới gốc cây, giúp rễ hấp thụ hiệu quả, không lãng phí nước và phân bón. Đây là hệ thống có thể áp dụng sản xuất nông sản với số lượng lớn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, giúp giảm chi phí sản xuất hơn 30% so làm thông thường.

Vườn mận của ông Phục được thiết kế bài bản và đầu tư nhà lưới, đảm bảo sản xuất sạch, hữu cơ và an toàn

Phát triển mô hình du lịch sinh thái

Vườn mận rộng bạt ngàn của ông Phục ngoài việc thiết kế trồng bài bản thẳng hàng, cùng các ao tưới, ao trữ nước, hệ thống nhà lưới… thì còn được áp dụng quản lý bằng mã hóa số.

Toàn bộ khu vườn được lập hồ sơ điện tử để theo dõi từng cây một trong suốt quá trình chăm sóc như: nước tưới, lượng phân bón, độ lớn của trái, thời gian thu hoạch… tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ tiêu chuẩn VietGAP.

Vừa chất lượng, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời xây dựng thương hiệu và được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nhờ đó, mận hồng Sân Tiên được tiêu thụ rộng rãi ở các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và các tập đoàn tại TP.HCM, Hà Nội… đặt mua với giá cao.

Mận hồng Sân Tiên sau khi thu hoạch được xử lý an toàn và đóng hộp, dán tem trước khi cung cấp ra thị trường

Hiện, mận hồng Sân Tiên được đóng hộp thành 2 loại; trong đó loại 9 trái mỗi hộp (tương đương 2 ký), có giá là 460.000 đồng/hộp (230.000 đồng/kg); loại 12 trái mỗi hộp (tương đương 2 ký), bán giá 300.000 đồng/hộp (150.000 đồng/kg). Đây được xem là mức giá cao nhất so với các loại mận khác ở miền Tây.

Cùng với bán trái tươi thì ông Phục còn nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm chế biến sâu từ mận như: mận sấy dẻo, nước ép, rượu mận, trà hoa mận… Đây là cách làm “tuần hoàn” trong nông nghiệp để tăng giá trị, giúp ông có nguồn thu hơn 30 tỉ đồng mỗi năm từ vườn mận.

Ông Phục thành lập Công ty TNHH Sân Tiên và đầu tư xây dựng mô hình du lịch sinh thái

Du khách thích thú khi đến trải nghiệm vườn mận hồng Sân Tiên ở xứ Cù Lao Dung

Chưa dừng lại ở đó, ông Phục đã thành lập Công ty TNHH Sân Tiên và đang phát triển mô hình du lịch sinh thái bằng việc đầu tư xây dựng các homestay, bungalow… phục vụ du khách nghỉ dưỡng, sau khi tham quan, trải nghiệm hái mận và thưởng thức tại vườn.

Bên cạnh đó, còn kết hợp với những đặc sản của Cù Lao Dung như: các vườn cây ăn trái, cánh đồng mía, rừng bần ngập mặn rộng 1.500ha; hệ thống sông rạch với nhiều loài động vật phong phú; thưởng thức ẩm thực từ tôm, cua, cá thòi lòi, cá ngát…

“Có thể nói, việc xây dựng mô hình du lịch sinh thái vườn mận hồng Sân Tiên không chỉ là hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, mà còn là cơ hội để nâng tầm thương hiệu nông sản. Góp phần quảng bá hình ảnh xứ Cù Lao Dung rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước”, ông Phục chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (thứ hai từ trái vào) trong chuyến ghé thăm mô hình mận hồng Sân Tiên ở Cù Lao Dung

Mới đây, trong chuyến công tác ở xã Cù Lao Dung, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao cách làm sáng tạo của nông dân Trần Văn Phục với mô hình sản xuất mận hồng Sân Tiên theo hướng sạch, hữu cơ, mang lại giá trị kinh tế cao.

Hiện, thành phố đang khuyến khích việc phát triển nông nghiệp bền vững kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch xanh, khai thác tốt tài nguyên bản địa...

Do đó, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi để mô hình du lịch sinh thái vườn mận hồng Sân Tiên ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.