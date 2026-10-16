Thích ăn dưa muối, đừng bỏ qua 3 lưu ý quan trọng

Nhiều người nói rằng ăn dưa muối có khả năng gây ung thư, điều này có đúng không? Xin chuyên gia tư vấn ăn dưa như thế nào để an toàn. (Hoàng Bích Nguyệt - Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn:

Quan niệm ăn gì làm tăng nguy cơ mắc ung thư khá phổ biến. Nhiều người sợ ung thư nên cảm thấy ăn gì cũng không toàn. Tuy nhiên, bạn cần có cái nhìn khác về cách ăn uống. Bản chất dưa không độc mà cách ăn, cách chế biến mới là yếu tố gây hại.

Đây là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, giúp bữa cơm thêm ngon miệng. Tuy nhiên, ăn dưa muối không đúng cách hoặc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng muối nạp vào cơ thể. Đặc biệt, chế độ ăn nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Để thưởng thức món ăn này an toàn hơn, mọi người cần ghi nhớ 3 điều không nên làm dưới đây.

Dưa muối - món ăn nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

1. Không ăn dưa muối còn hăng, chưa lên men đúng cách

Dưa mới muối, chưa lên men đầy đủ thường còn vị hăng, chưa đạt độ chua đặc trưng. Trong quá trình lên men, hàm lượng nitrit có thể thay đổi tùy nguyên liệu, cách chế biến và thời gian muối. Vì vậy, người dân không nên ăn dưa khi chưa lên men phù hợp.

Tuy nhiên, bạn không thể chỉ dựa vào độ chua hay màu sắc để khẳng định dưa đã an toàn. Người nội trợ nên muối dưa theo quy trình phù hợp, sử dụng nguyên liệu sạch và bảo đảm điều kiện lên men.

2. Không ăn dưa muối nổi váng bất thường, có mùi lạ

Dưa muối xuất hiện váng bất thường, nhớt, đổi màu hoặc có mùi hôi, mùi lạ có thể đã bị hư hỏng. Khi gặp những dấu hiệu này, tốt nhất bạn nên bỏ cả mẻ dưa, không cố rửa, cạo bỏ lớp váng để ăn tiếp.

Để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn, bạn cần rửa sạch rau củ, vệ sinh dụng cụ muối, bảo quản đúng cách và tránh để dưa tiếp xúc với nguồn nhiễm bẩn.

3. Không ăn quá nhiều dưa muối trong thời gian dài

Dưa muối thường chứa nhiều muối, ăn thường xuyên với lượng lớn có thể khiến cơ thể nạp quá mức natri, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Vì vậy, mọi người nên ăn dưa muối với lượng vừa phải, thay đổi thực phẩm thường xuyên và ưu tiên rau củ tươi trong bữa ăn.

Dưa muối không mặc nhiên gây ung thư chỉ vì được lên men. Nguy cơ đối với sức khỏe phụ thuộc vào cách chế biến, bảo quản, lượng tiêu thụ và tổng thể chế độ ăn uống.

Dưa muối lên men đúng cách có thể tạo ra các axit hữu cơ và một số vi sinh vật có lợi nhưng không phải sản phẩm nào cũng chứa lợi khuẩn sống. Độ chua cũng không phải căn cứ duy nhất để xác định thực phẩm an toàn.

Khi ăn dưa muối, bạn nên lựa chọn sản phẩm được chế biến hợp vệ sinh, ăn với lượng vừa phải, hạn chế thực phẩm quá mặn và duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng.