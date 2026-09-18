Thích ăn đồ lạnh, cơ thể có thể phản ứng thế nào?

Kem, nước đá, trái cây để trong tủ lạnh hay một cốc nước mát là những món được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong những ngày thời tiết oi nóng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn hoặc uống đồ quá lạnh, một số người có thể xuất hiện những phản ứng khó chịu.

Không phải ai dùng đồ lạnh cũng gặp vấn đề. Phản ứng của cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ thực phẩm, lượng sử dụng và độ nhạy cảm của từng người. Dưới đây là một số biểu hiện thường gặp.

Răng có thể ê buốt

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Đây có lẽ là phản ứng dễ nhận thấy nhất khi ăn kem, uống nước đá hoặc những món quá lạnh. Nhiệt độ thấp có thể kích thích các dây thần kinh bên trong răng, đặc biệt ở những người có răng nhạy cảm, men răng bị mòn hoặc phần chân răng bị lộ.

Cảm giác thường là ê buốt hoặc đau nhói trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng biến mất. Nếu tình trạng xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc xuất hiện ngay cả khi không ăn đồ lạnh, nên kiểm tra răng miệng để tìm nguyên nhân.

Có thể xuất hiện tình trạng “đau đầu do lạnh”

Một số người từng trải qua cảm giác đau nhói ở vùng trán hoặc phía trước đầu chỉ vài giây đến vài phút sau khi ăn kem hoặc uống đồ rất lạnh. Hiện tượng này thường được gọi là “brain freeze” hay đau đầu do kích thích lạnh.

Nó có thể xảy ra khi thức ăn, đồ uống lạnh tiếp xúc với vùng vòm miệng, tạo ra kích thích thần kinh và thay đổi tạm thời ở các mạch máu khu vực này. Cơn đau thường tự hết sau một thời gian ngắn.

Cách đơn giản để hạn chế tình trạng này là ăn, uống chậm hơn và tránh để đồ quá lạnh tiếp xúc trực tiếp với vòm miệng trong thời gian dài.

Một số người có thể thấy khó chịu ở đường tiêu hóa

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Đồ ăn, thức uống quá lạnh có thể khiến một số người cảm thấy bụng khó chịu, nhất là khi sử dụng với lượng lớn hoặc uống quá nhanh. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng đồ lạnh là nguyên nhân gây ra các bệnh về dạ dày hay đường ruột.

Nếu sau khi ăn uống, tình trạng đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi hoặc buồn nôn thường xuyên xuất hiện, cần xem xét cả những yếu tố khác như loại thực phẩm, khẩu phần, vệ sinh thực phẩm hoặc bệnh lý tiêu hóa.

Cổ họng có thể cảm thấy khó chịu

Một số người có thể cảm thấy lạnh buốt, khô hoặc khó chịu ở vùng họng sau khi uống đồ lạnh. Những người vốn nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ có thể nhận thấy biểu hiện này rõ hơn.

Tuy nhiên, quan niệm “uống nước lạnh là chắc chắn bị viêm họng” không hoàn toàn chính xác. Viêm họng có nhiều nguyên nhân, trong đó nhiễm virus là nguyên nhân thường gặp.

Không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn đồ lạnh

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Nếu cơ thể khỏe mạnh và không xuất hiện triệu chứng bất thường, việc thỉnh thoảng ăn kem, uống nước mát hoặc sử dụng thực phẩm lạnh nhìn chung không phải điều cần quá lo lắng.

Điều đáng lưu ý là không nên ăn quá nhiều trong một lần, đặc biệt với những món chứa nhiều đường hoặc chất béo như kem, đồng thời nên ăn uống từ tốn thay vì dùng đồ quá lạnh thật nhanh.

Với người thường xuyên bị ê buốt răng, đau đầu khi ăn đồ lạnh hoặc xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa sau khi sử dụng, việc giảm lượng đồ lạnh và theo dõi phản ứng của cơ thể có thể hữu ích. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều hoặc gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, nên trao đổi với bác sĩ để xác định nguyên nhân thay vì chỉ quy cho đồ lạnh.

Suy cho cùng, đồ lạnh không phải “kẻ thù” của sức khỏe. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn thực phẩm phù hợp, sử dụng với lượng vừa phải và chú ý đến phản ứng riêng của cơ thể.