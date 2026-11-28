Silva gia hạn hợp đồng với Fluminense.

Thông báo được Fluminense đưa ra vào tối 28/11. Điều này đáp ứng mong muốn của đông đảo người hâm mộ khi họ muốn chứng kiến đội trưởng tiếp tục thi đấu thay vì giải nghệ như dự kiến ban đầu. CLB viết: "Người hâm mộ lên tiếng và 'Quái vật' sẽ ở lại".

Mối lương duyên giữa Silva và Fluminense bắt đầu từ năm 11 tuổi, khi anh gia nhập học viện đào tạo trẻ Xerem. Sau 7 năm trưởng thành tại đây, trung vệ người Brazil được đôn lên đội một và thi đấu trong giai đoạn 2006-2009. Anh góp công giúp Fluminense vô địch Copa do Brasil 2007 và vào chung kết Copa Libertadores 2008.

Sau đó, Silva lần lượt khoác áo AC Milan, PSG và Chelsea, khẳng định vị thế một trong những trung vệ xuất sắc của bóng đá thế giới. Năm 2024, anh trở lại Fluminense sau nhiều năm chinh chiến tại châu Âu. Trước khi tái hợp đội bóng Brazil trong hè 2026, Silva có quãng thời gian thi đấu cho Porto ở nửa sau mùa giải 2025/26.

Trong lần trở lại này, trung vệ kỳ cựu tiếp tục chứng minh giá trị ở sân chơi đỉnh cao. Anh đeo băng đội trưởng, dẫn dắt Fluminense tạo nên hành trình đáng nhớ tại FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ. Đại diện Brazil lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ để giành quyền vào bán kết.

Ở tuổi 42, khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ giải nghệ, Silva vẫn duy trì khát vọng thi đấu và vai trò thủ lĩnh. Tính qua ba giai đoạn khoác áo Fluminense, Silva có 229 lần ra sân và ghi 19 bàn. Bản hợp đồng mới mở ra cơ hội để anh tiếp tục nâng cao những con số này.