Thi vào lớp 10 trường chuyên: Tuyển theo 3 khối có áp dụng ngay năm 2027?

Thông tin đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh lớp 9 là đề xuất đổi mới tuyển sinh trường THPT chuyên trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên do Bộ GD&ĐT gửi lấy ý kiến ngày 9.11.2026.

Điểm đáng chú ý là thay vì đăng ký thi vào từng môn chuyên như Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn... như mọi năm, thì với dự thảo này học sinh sẽ đăng ký dự tuyển theo một trong ba khối chuyên gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ.

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Theo phương án dự thảo, khối Khoa học tự nhiên gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học. Khối Khoa học xã hội gồm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Khối Ngoại ngữ bao gồm các ngoại ngữ được giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Với thay đổi trong dự thảo này, học sinh không còn phải lựa chọn ngay một môn chuyên cụ thể khi đăng ký dự thi vào lớp 10. Theo đó, các em dự tuyển vào khối chuyên phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng học tập.

Thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thay đổi như thế nào?

Theo dự thảo, việc tuyển sinh theo 3 khối kéo theo thay đổi về cấu trúc bài thi. Thí sinh sẽ làm các bài thi tương ứng với khối đăng ký.

Cụ thể với khối Khoa học tự nhiên: Thi Toán nâng cao, Ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên.

Khối Khoa học xã hội: Thi Ngữ văn nâng cao, Toán và bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học xã hội.

Khối Ngoại ngữ: Thi Toán, Ngữ văn và môn Ngoại ngữ đăng ký dự thi.

Trong đó, bài thi Toán và Ngữ văn thông thường sử dụng đề thi chung trong kỳ tuyển sinh lớp 10 do Sở GDĐT tổ chức. Điểm bài thi nâng cao và bài thi Ngoại ngữ được tính hệ số 2; các bài thi còn lại tính hệ số 1.

Đáng chú ý, bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội không tập trung kiểm tra kiến thức chuyên sâu của một môn học riêng lẻ mà hướng đến đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề của thí sinh.

Học sinh được chọn môn chuyên sâu sau học kỳ I lớp 10

Một điểm mới khác của dự thảo là học sinh không phải xác định môn chuyên sâu ngay từ khi đăng ký dự thi vào lớp 10.

Theo phương án đề xuất, trong học kỳ I lớp 10, học sinh được học tập, trải nghiệm, tham gia các dự án học tập nhập môn và tìm hiểu những lĩnh vực, ngành nghề quan tâm.

Đến cuối học kỳ I, mỗi học sinh được lựa chọn 2 môn thuộc khối chuyên để học chuyên sâu, căn cứ vào năng lực, sở trường, định hướng nghề nghiệp và tổ hợp xét tuyển đại học.

Từ học kỳ II lớp 10, học sinh bắt đầu học các chuyên đề nâng cao theo những môn đã lựa chọn. Từ lớp 11, việc học nội dung nâng cao được ổn định theo các môn chuyên sâu. Trường hợp có nguyện vọng thay đổi, học sinh có thể được nhà trường xem xét điều chỉnh vào cuối năm học lớp 10 hoặc lớp 11, trên cơ sở đánh giá năng lực, kết quả học tập và sự đồng ý của cha mẹ học sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức đào tạo theo khối chuyên nhằm tạo nền tảng kiến thức rộng hơn, tăng cường kết nối giữa các môn học, đồng thời hạn chế tình trạng học sinh phải định hướng chuyên sâu vào một môn học quá sớm.

Năm 2027 có áp dụng đồng loạt phương thức tuyển sinh mới?

Đây là vấn đề được nhiều phụ huynh, học sinh lớp 9 quan tâm nhất, bởi nếu thay đổi phương thức tuyển sinh ngay trong năm 2027, các em có thể phải điều chỉnh kế hoạch ôn tập và lựa chọn môn thi đã chuẩn bị từ trước.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ ngày 10.11, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, mốc năm học 2027-2028 trong dự thảo là thời điểm dự kiến, không có nghĩa tất cả trường chuyên phải đồng loạt áp dụng phương thức tuyển sinh mới.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, những trường đủ điều kiện có thể triển khai từ năm học 2027-2028. Những trường chưa bảo đảm điều kiện sẽ thực hiện từ năm học 2028-2029.

Việc xác định thời điểm áp dụng tại từng trường thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý trực tiếp, căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất và phương án tuyển sinh.

Đặc biệt, đối với kỳ tuyển sinh năm 2027, Bộ GD&ĐT sẽ phải cân nhắc kỹ tác động đến học sinh lớp 9. Nhiều em đã xác định môn chuyên và dành thời gian ôn luyện theo phương thức hiện hành. Nếu chuyển sang tuyển sinh theo khối với các bài đánh giá năng lực mới, học sinh có thể phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị trong khi thời gian không còn nhiều.

Ông Thái Văn Tài nhấn mạnh Bộ GD&ĐT không đặt mục tiêu phải thay đổi bằng được phương thức tuyển sinh ngay trong kỳ tuyển sinh năm 2027. Nếu việc triển khai ngay có nguy cơ gây xáo trộn, chưa bảo đảm sự chuẩn bị cần thiết hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh, Bộ sẽ nghiên cứu phương án chuyển tiếp phù hợp.