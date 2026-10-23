Thi vào 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn?

Theo Báo Chính phủ, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xây dựng dự thảo Thông tư đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới khi có những thay đổi về quản trị giáo dục, chuyển đổi số, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và tổ chức chính quyền địa phương.

Thông tư mới được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương bảo đảm công bằng trong giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập của người học; chủ động dự báo và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đồng thời tạo căn cứ để địa phương hoạch định mạng lưới trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về thi tuyển lớp 10 bằng hai môn. Ảnh minh họa: TL

Một điểm đáng lưu ý của dự thảo Thông tư là Bộ GD&ĐT dự kiến tiếp nhận học sinh vào lớp 10 bằng ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Trong đó, xét tuyển căn cứ kết quả rèn luyện và học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS để xét.

Phương án thi tuyển sẽ chỉ còn hai môn gồm: Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kì thi.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Đối với phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển được xác định trên cơ sở dự báo số lượng học sinh đăng ký, chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục và điều kiện thực tế.

Các nội dung này được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp do UBND cấp tỉnh phê duyệt và công khai trước thời hạn đăng ký.

Cũng theo Dự thảo Thông tư, đối với trường hợp tuyển thẳng, chế độ ưu tiên tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được nêu rõ:

Đối tượng tuyển thẳng:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở;

- Học sinh là người dân tộc thiều số rất ít người;

- Học sinh là người khuyết tật;

- Đối với các trường hợp khác, Sở GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật hiện hành để xác định đối tượng tuyển thẳng bảo đảm công khai, công bằng, bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp được quy định tại Quy chế này.

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên:

Mỗi học sinh chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất. Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 (mười) đối với mỗi môn thi. Trong đó, nhóm 1 được cộng 1,0 điểm; nhóm 2 được cộng 0,5 điểm.

Nhóm đối tượng 1: Trẻ em, học sinh là con liệt sĩ, con anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Nhóm đối tượng 2: Trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ; trẻ em, học sinh và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc có cha đẻ, mẹ đẻ là người dân tộc thiểu số.

Đối tượng được cộng điểm khuyến khích

Sở GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế và quy định của pháp luật để xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích, bảo đảm công khai, công bằng và phù hợp với nguyên tắc, mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp quy định tại Quy chế này.

Tổng điểm khuyến khích không quá 1,0 điểm, được cộng một lần vào tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm tương ứng với số môn thi, mỗi môn tính theo thang điểm 10 (mười).

Kết quả thi tuyển và căn cứ xét tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích được cơ sở giáo dục sử dụng làm căn cứ tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Quy trình tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được thực hiện theo Điều 7 của Quy chế này.