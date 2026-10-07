Thi và triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề 'Quê hương trong mắt em'

Khán giả xem triển lãm tranh thiếu nhi “Tự hào Đà Nẵng quê hương” tại Công viên APEC. Ảnh: LHCHVHNT

Theo thể lệ, mỗi trường THCS gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự cuộc thi. Nội dung tác phẩm thể hiện tình cảm, cảm nhận và góc nhìn của thiếu nhi về quê hương; khuyến khích khai thác những hình ảnh, câu chuyện, cảnh sắc, con người và nét đẹp văn hóa của quê hương Đà Nẵng.

Thí sinh có thể thể hiện những điều gần gũi trong cuộc sống, những kỷ niệm đáng nhớ hoặc hình dung, ước mơ về quê hương trong tương lai. Ban tổ chức khuyến khích những ý tưởng mới, cách thể hiện sáng tạo, giàu cảm xúc và phù hợp với lứa tuổi; không bắt buộc phải thể hiện theo lối tả thực.

Tác phẩm phải là sáng tác mới; vẽ trên khổ giấy A2 với các loại màu tự chọn. Tác phẩm dự thi phải ghi đầy đủ thông tin: tên tác phẩm, họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, địa chỉ K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, từ nay đến hết ngày 15/11/2026.

Ban tổ chức trao 38 giải chính thức (3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích); ngoài ra còn trao 6 giải chuyên đề (gồm giải Ý tưởng sáng tạo; giải Màu sắc ấn tượng; giải Góc nhìn Đà Nẵng; giải Tác phẩm giàu cảm xúc; giải Tác phẩm về môi trường; giải Tác phẩm có trí tưởng tượng đẹp).

Ban tổ chức dự kiến tổ chức tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi vào ngày 19/12/2026 tại Công viên APEC và lựa chọn 180 tác phẩm xuất sắc để trưng bày tại triển lãm.