Thi tuyển kiến trúc hai cầu Tân Thuận, yêu cầu không gián đoạn giao thông

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển "Phương án kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2", thuộc dự án thành phần 3: Nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành, nằm trong dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Cụm cầu Tân Thuận giữ vai trò kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố.

Theo quyết định, cuộc thi được tổ chức theo hình thức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Đối tượng dự thi là các công ty, tổ chức hoặc liên danh tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng là đơn vị tổ chức thi tuyển, Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM là đơn vị tư vấn tổ chức. Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng các phương án; trên cơ sở kết quả, đơn vị tổ chức trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

Cầu Tân Thuận 1 bắc qua kênh Tẻ, kết nối trục đường Nguyễn Tất Thành với đường Huỳnh Tấn Phát. Phạm vi nghiên cứu kéo dài từ khu vực cầu Khánh Hội, phường Xóm Chiếu đến ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận.

Cầu Tân Thuận 1 hiện hữu đã xuống cấp, quá niên hạn sử dụng, cần được thay thế theo định hướng quy hoạch.

Công trình được nghiên cứu với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế tuyến chính 60km/h, chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 3.000m. Trong đó, phần cầu dài khoảng 372,1m, rộng 24,25m. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 521,4 tỷ đồng.

Cầu Tân Thuận 2 cũng bắc qua kênh Tẻ, kết nối khu vực đường Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành với đường Nguyễn Văn Linh. Phạm vi nghiên cứu kéo dài từ vị trí cách mố cầu Tân Thuận 2 hiện hữu khoảng 110m đến nút giao đường đầu cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh.

Theo nhiệm vụ thiết kế, công trình được nghiên cứu mở rộng từ 3 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe cơ giới. Tuyến nghiên cứu dài khoảng 900m, phần cầu dài khoảng 391,1m, rộng 32,75m. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 676 tỷ đồng.

Các mức chi phí trên là chi phí xây dựng dự kiến đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và dự phòng.

Phương án kiến trúc cầu Tân Thuận 1 phải đáp ứng yêu cầu về năng lực lưu thông, an toàn và hài hòa cảnh quan kênh Tẻ.

Theo UBND TP.HCM, cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 có vai trò kết nối giao thông từ khu vực trung tâm thành phố với khu vực phía Nam, gồm khu vực quận 7, Nhà Bè trước đây và các tỉnh miền Tây qua kênh Tẻ.

Việc đầu tư hai công trình nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, giảm áp lực giao thông trên trục Nguyễn Tất Thành và cụm cầu Tân Thuận hiện hữu, trong đó cầu Tân Thuận 1 hiện hữu đã xuống cấp, quá niên hạn sử dụng.

Khu vực dự án được định hướng phát triển đồng bộ với các công trình lớn như cầu Thủ Thiêm 4, cảng hành khách quốc tế và không gian cảnh quan bờ Tây sông Sài Gòn, đồng thời gắn với định hướng phát triển không gian đô thị cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Vì vậy, phương án kiến trúc dự thi phải bảo đảm hài hòa với cảnh quan kênh Tẻ, không gian đô thị ven sông và các công trình lân cận. Thành phố khuyến khích ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, thanh thoát, có điểm nhấn và tính biểu tượng, nhưng không quá phức tạp, gây khó khăn trong thi công hoặc làm tăng chi phí duy tu, bảo dưỡng.

Việc đầu tư hai cầu Tân Thuận hướng đến giảm áp lực giao thông trên trục Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường liên quan.

Bên cạnh yếu tố kiến trúc, các phương án cần đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông rõ ràng, hạn chế xung đột dòng xe, bảo đảm an toàn và kết nối thuận lợi với các tuyến Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh cùng hệ thống giao thông liên quan.

Đặc biệt, phương án thi công phải tính đến mật độ phương tiện lớn tại khu vực, bảo đảm duy trì lưu thông trong suốt quá trình triển khai. Trình tự dự kiến là thi công mở rộng cầu Tân Thuận 2 trước để duy trì khả năng lưu thông, sau đó tháo dỡ cầu Tân Thuận 1 hiện hữu và xây dựng cầu mới.

Các tiêu chí đánh giá phương án gồm ý tưởng quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan; giải pháp tổ chức giao thông, kết nối đô thị; giải pháp kỹ thuật, kết cấu và công nghệ; tính khả thi trong xây dựng, khai thác; hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

Phương án được lựa chọn phải có tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế, không vượt tổng mức đầu tư dự kiến đã được phê duyệt, đồng thời nghiên cứu giải pháp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ phù hợp trong quản lý, điều tiết giao thông.