Bức tranh toàn ngành xi măng trong tháng 10/2026 ghi nhận những tín hiệu phục hồi ở cả khâu sản xuất lẫn tiêu thụ. Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin và dữ liệu xi măng (CIDC), trong tháng 10, tổng sản lượng sản xuất toàn ngành ước đạt gần 11,92 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đã chạm mốc xấp xỉ 105,47 triệu tấn.

Giá bán xi măng có khả năng tăng thêm khoảng 1 - 3% vào cuối năm.

Theo cơ cấu doanh nghiệp, hoạt động sản xuất trong tháng có sự phân hóa khá rõ rệt. Khối doanh nghiệp thuộc VICEM có mức tăng 24% so với tháng 9, qua đó đóng góp khoảng 24% vào tổng sản lượng cả nước.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) duy trì nhịp tăng trưởng nhẹ ở mức 4%. Ngược lại, khối các tập đoàn tư nhân giảm 3% so với tháng liền trước, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 57%.

Bên cạnh đó, đầu ra của thị trường cũng khởi sắc khi tổng lượng tiêu thụ trong tháng 10 đạt khoảng 11,47 triệu tấn, tăng 11% so với tháng trước.

Trong cơ cấu bán hàng, kênh nội địa tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với lượng hấp thụ đạt khoảng 8,04 triệu tấn, tương đương hơn 70% tổng lượng hàng bán ra toàn thị trường.

Đáng chú ý, sức mua trong nước ghi nhận sự cải thiện đồng đều trên cả ba miền, dù biên độ tăng trưởng có sự chênh lệch theo từng khu vực.

Miền Bắc dẫn đầu đà phục hồi với mức tăng 15% so với tháng 9, theo sau là miền Trung tăng 6% và miền Nam tăng 3%.

Xét theo từng nhóm nhà sản xuất, sản lượng tiêu thụ nội địa của khối VICEM tăng mạnh 21%, khối FDI tăng 4% và khối tập đoàn tăng 3%, trong đó khối tập đoàn tiếp tục giữ quy mô bán hàng lớn nhất.

So với cùng kỳ năm ngoái, thị trường nội địa đã tiêu thụ tăng thêm khoảng 1,59 triệu tấn, trong khi đó kênh xuất khẩu lại sụt giảm gần 40.000 tấn.

Song, tổng lượng tiêu thụ toàn ngành vẫn đạt mức tăng ròng khoảng 1,55 triệu tấn, cho thấy sức cầu trong nước chính là động lực tăng trưởng chủ đạo của tháng 10.

Ở mảng xuất khẩu, lượng xi măng và clinker xuất bán trong tháng đạt khoảng 3,43 triệu tấn, cải thiện 18% so với tháng 9 và chiếm gần 30% tổng cơ cấu tiêu thụ.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, toàn ngành đã tiêu thụ tổng cộng khoảng 104,63 triệu tấn, bao gồm 72,85 triệu tấn tại thị trường trong nước và 31,78 triệu tấn xuất khẩu.

Về diễn biến giá cả, theo CIDC, giá xi măng bình quân cả nước trong tháng 10 neo ở mức khoảng 2.222 đồng/kg, chỉ nhích nhẹ 0,1% so với tháng trước và cao hơn mức trung bình 2.220 đồng/kg của quý III/2026.

Biên độ dao động không lớn phản ánh mặt bằng giá đã đi vào quỹ đạo ổn định xuyên suốt quý III và tháng 10, sau giai đoạn điều chỉnh tăng rõ rệt từ hồi tháng 3 đầu năm.

Về giai đoạn nước rút cuối năm 2026, giá bán xi măng được dự báo có khả năng tăng thêm khoảng 1 - 3%. Xu hướng này sẽ chịu tác động trực tiếp từ biến động chi phí năng lượng, cước vận tải (logistics) cũng như những yếu tố khó lường của địa chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, tiến độ thi công và nhu cầu vật liệu tại các dự án xây dựng, đặc biệt là nhóm công trình hạ tầng trọng điểm, sẽ tiếp tục là nhân tố chi phối sức tiêu thụ và mặt bằng giá trong thời gian tới.