Thị trường xi măng quý III: Tiêu thụ nội địa tăng 35%, xuất khẩu giảm 6%

Theo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu xi măng (CIDC), trong quý III, tổng sản lượng xi măng sản xuất toàn ngành đạt khoảng 35,42 triệu tấn, ghi nhận mức tăng khoảng 26% so với cùng kỳ 2025.

Tiêu thụ nội địa quý III tăng 35% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn này, tiêu thụ nội địa vượt mốc 23,23 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ, trong khi tổng khối lượng xuất khẩu xi măng cùng clinker giảm 6%, xuống còn khoảng 8,94 triệu tấn.

Sự biến động ngược chiều giữa hai kênh tiêu thụ khẳng định thị trường trong nước đang trở thành trụ cột gánh vác đầu ra cho các đơn vị sản xuất, chiếm tới gần 65,6% tổng sản lượng của toàn ngành trong quý.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sự tăng tốc của các dự án giao thông trọng điểm và dấu hiệu khởi sắc từ thị trường bất động sản dân dụng.

Mặc dù sức mua trong nước tăng đáng kể, bài toán cân đối cung - cầu vẫn đòi hỏi sự thận trọng. Tổng lượng tiêu thụ gồm cả nội địa lẫn xuất khẩu đạt hơn 32,17 triệu tấn, vẫn chênh lệch đáng kể so với mức sản xuất 35,42 triệu tấn.

Thực tế này tạo ra rủi ro dư cung, buộc các nhà sản xuất phải thắt chặt khâu quản trị kho bãi và tối ưu chi phí lưu kho. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về nhu cầu lẫn giá bán giữa từng vùng miền đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt điều tiết thị trường.

Ở mảng xuất khẩu, mức sụt giảm 6% phản ánh những rào cản lớn về năng lực cạnh tranh và chi phí logistics trên thị trường quốc tế.

Để đảm bảo biên lợi nhuận, các doanh nghiệp cần rà soát lại kế hoạch vận hành, cắt giảm chi phí năng lượng, đồng thời tính toán lại tỷ lệ giữa xuất khẩu clinker và xi măng thành phẩm.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước đạt khoảng 64,81 triệu tấn. Nếu giữ vững tốc độ này, tổng sức mua trong nước cả năm 2026 dự kiến đạt khoảng 86,4 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, sang quý IV, thời điểm cao điểm của mùa xây dựng, thị trường được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc nhờ tiến độ thi công nước rút ở các công trình hạ tầng quốc gia và hoạt động hoàn thiện dự án dân dụng.

Nhìn chung, đà tăng 35% của tiêu thụ nội địa quý III là nền tảng quan trọng mở ra triển vọng phục hồi cho toàn ngành.

Dù vậy, để chuyển hóa lượng tiêu thụ thành hiệu quả tài chính thực chất, các doanh nghiệp phải chủ động điều chỉnh công suất sát với cầu thực tế, kiểm soát tối đa chi phí vận hành và linh hoạt thích ứng với biến động vĩ mô.