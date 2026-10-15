Thị trường xe Việt tháng 9: VinFast VF 2 lần đầu vào Top 10

Thị trường xe Việt phục hồi mạnh, VinFast tiếp tục dẫn đầu

Thị trường xe ô tô Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 9/2026 sau khi kết thúc tháng 7 Âm lịch. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên bán tổng cộng 35.094 xe, tăng 38,1% so với tháng trước.

Trong đó, xe du lịch đạt 24.655 chiếc, tăng 47%; xe thương mại đạt 9.807 chiếc, tăng 19%; xe chuyên dụng đạt 632 chiếc, tăng 58%. Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 13.784 chiếc, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 21.310 chiếc, cùng tăng 38% so với tháng 8.

VinFast tiếp tục dẫn đầu về lượng xe bán ra với 23.624 ô tô điện, tăng 17% so với tháng trước. Hyundai Thành Công cũng ghi nhận doanh số 3.872 chiếc, tăng 32,2%.

Bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9 tiếp tục ghi nhận ưu thế của VinFast với 6 đại diện. Đáng chú ý, VF 2 lần đầu xuất hiện trong Top 10, trong khi Ford Ranger rời danh sách sau khi đứng thứ 10 vào tháng 8.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026

1. VinFast VF 3: 6.474 xe

VinFast VF 3 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với 6.474 xe bán ra, tăng 0,3% so với tháng 8. Doanh số cộng dồn sau 9 tháng đạt 42.272 chiếc, cao nhất trong các mẫu ô tô tại Việt Nam. Mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá từ 285-296 triệu đồng, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị nhờ kích thước gọn và chi phí vận hành thấp. Chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 tiếp tục tạo lợi thế cho VF 3.

Mẫu xe VinFast VF 3. Ảnh: VinFast.

2. VinFast Limo Green: 5.027 xe

VinFast Limo Green vươn lên vị trí thứ hai với 5.027 xe, tăng 19,6% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn đạt 40.018 chiếc, giúp mẫu MPV điện tiếp tục dẫn đầu phân khúc. Limo Green có giá 699 triệu đồng, sở hữu không gian 7 chỗ và phạm vi di chuyển phù hợp nhu cầu vận tải. Chi phí khai thác thấp cùng chính sách miễn phí sạc giúp mẫu xe thu hút khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Mẫu xe VinFast Limo Green. Ảnh: VinFast.

3. VinFast VF 6: 3.083 xe

VinFast VF 6 ghi nhận mức tăng trưởng 145,6%, từ 1.256 xe trong tháng 8 lên 3.083 xe trong tháng 9. Kết quả này đưa mẫu SUV điện cỡ B lên vị trí thứ ba toàn thị trường. Doanh số cộng dồn đạt 19.026 chiếc. VF 6 hiện có giá từ 689-749 triệu đồng, cạnh tranh nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe cũng tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B về doanh số tháng.

Mẫu xe VinFast VF 6. Ảnh: VinFast.

4. VinFast VF 5/Herio Green: 2.472 xe

VinFast VF 5 cùng phiên bản Herio Green đạt doanh số 2.472 xe, giảm 42% so với tháng trước. Dù ghi nhận mức giảm mạnh, dòng SUV điện cỡ A này vẫn đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Tổng doanh số sau 9 tháng đạt 30.420 chiếc, đứng thứ ba toàn thị trường. Kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận và hệ thống trạm sạc rộng giúp VF 5 duy trì sức cạnh tranh trong nhóm xe đô thị.

Mẫu xe VinFast VF 5/Herio Green. Ảnh: VinFast.

5. VinFast VF 2/Minio Green: 2.433 xe

VinFast VF 2 lần đầu góp mặt trong Top 10 với doanh số 2.433 chiếc, bao gồm cả phiên bản Minio Green phục vụ kinh doanh dịch vụ. Đây là dòng xe điện nhỏ nhất của VinFast, có giá khởi điểm từ 188 triệu đồng. Thiết kế nhỏ gọn, chi phí vận hành thấp và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị giúp mẫu xe tiếp cận nhóm khách hàng cần phương tiện đi lại hằng ngày hoặc kinh doanh vận tải.

Mẫu xe VinFast VF 2/Minio Green. Ảnh: VinFast.

6. Toyota Yaris Cross: 1.799 xe

Toyota Yaris Cross đứng thứ sáu với 1.799 xe bán ra, tăng 95,5% so với tháng 8. Doanh số cộng dồn đạt 12.646 chiếc, giúp mẫu SUV cỡ B duy trì vị trí trong nhóm xe bán chạy. Yaris Cross có giá từ 650-728 triệu đồng, cung cấp cả phiên bản động cơ xăng và hybrid. Trang bị an toàn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng thương hiệu Toyota là những yếu tố hỗ trợ sức cạnh tranh của mẫu xe.

Mẫu xe Toyota Yaris Cross. Ảnh: Toyota.

7. VinFast VF 8: 1.494 xe

VinFast VF 8 đạt doanh số 1.494 chiếc trong tháng 9, tăng 79,1% so với tháng trước. Mẫu SUV điện hạng D tiếp tục dẫn đầu phân khúc về lượng xe bán ra. VF 8 hiện có giá khởi điểm từ 899 triệu đồng, hướng đến khách hàng cần một mẫu SUV điện có không gian rộng và nhiều trang bị công nghệ. Các chính sách hỗ trợ sạc và chi phí sử dụng tiếp tục tạo lợi thế cho mẫu xe.

Mẫu xe VinFast VF 8. Ảnh: VinFast.

8. Toyota Innova Cross: 1.461 xe

Toyota Innova Cross đứng thứ tám với 1.461 xe, tăng 76,2% so với tháng 8. Doanh số cộng dồn sau 9 tháng đạt 8.959 chiếc. Mẫu MPV có giá từ 730-960 triệu đồng, kết hợp thiết kế đa dụng, không gian nội thất rộng và tùy chọn động cơ hybrid. Innova Cross tiếp tục thu hút nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ, đồng thời duy trì vị trí trong phân khúc MPV cỡ trung.

Mẫu xe Toyota Innova Cross. Ảnh: Toyota.

9. Mazda CX-5: 1.449 xe

Mazda CX-5 bán được 1.449 chiếc trong tháng 9, tăng 32,6% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn đạt 11.943 chiếc, giúp mẫu xe tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Mazda CX-5 có giá từ 699-979 triệu đồng, cung cấp nhiều phiên bản và trang bị tiện nghi. Các chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất và đại lý cũng góp phần duy trì sức cạnh tranh của mẫu SUV này.

Mẫu xe Mazda CX-5. Ảnh: Mazda.

10. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe

Mitsubishi Xforce khép lại Top 10 với 1.323 xe bán ra, tăng 99,2% so với tháng 8. Tổng doanh số sau 9 tháng đạt 9.456 chiếc. Mẫu SUV cỡ B có giá từ 605-720 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều trang bị an toàn và động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình khuyến mại thường xuyên cũng giúp Xforce duy trì sức hút trong phân khúc SUV đô thị.

Mẫu xe Mitsubishi Xforce. Ảnh: Mitsubishi.

Bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026

Kết quả tháng 9 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam phục hồi mạnh sau giai đoạn giảm tốc trong tháng 8. VinFast tiếp tục chiếm ưu thế với 6 mẫu xe trong Top 10, trong khi các thương hiệu Toyota, Mazda và Mitsubishi đều ghi nhận tăng trưởng. Đáng chú ý, VF 2 lần đầu góp mặt và Ford Ranger rời bảng xếp hạng, phản ánh sự thay đổi về doanh số giữa các dòng xe trên thị trường.