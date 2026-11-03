Thị trường xe ô tô Việt tháng 11 dậy sóng: Loạt SUV, xe điện tiền tỷ chuẩn bị đổ bộ

Xu hướng điện hóa ngày càng thể hiện rõ khi nhiều thương hiệu chuẩn bị giới thiệu xe thuần điện, hybrid và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Bên cạnh đó, những dòng SUV quen thuộc cũng được nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

Dưới đây là những mẫu xe ô tô được chờ đợi nhất trong tháng 11/2026.

Volvo EX90 và ES90

Thương hiệu ô tô Thụy Điển Volvo dự kiến giới thiệu hai mẫu xe ô tô thuần điện EX90 và ES90 tại Việt Nam vào ngày 6/11, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong phân khúc xe điện cao cấp.

Trong đó, Volvo EX90 là mẫu SUV điện cỡ lớn với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, phát triển trên nền tảng SPA2 và sử dụng kiến trúc điện 800V.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 111kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 600–620km tùy phiên bản theo thông số quốc tế.

EX90 có hai cấu hình mô-tơ điện gồm Twin Motor công suất 408 mã lực và Twin Motor Performance mạnh 517 mã lực. Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện phù hợp.

Trong khi đó, Volvo ES90 hướng đến khách hàng yêu thích sedan điện sang trọng. Mẫu xe này có công suất từ 333 đến 680 mã lực, sử dụng pin 92kWh hoặc 106kWh, với phạm vi hoạt động khoảng 650–700km theo chuẩn WLTP.

Giá bán và cấu hình chính thức dành cho thị trường Việt Nam dự kiến được công bố tại sự kiện ra mắt.

Bộ đôi Volvo EX90 và ES90

Subaru Forester Hybrid

Subaru Forester Hybrid dự kiến xuất hiện trước giới truyền thông Việt Nam vào ngày 11/11, bổ sung lựa chọn động cơ điện hóa cho phân khúc SUV cỡ C.

Khác với các phiên bản máy xăng đang phân phối, Forester Hybrid kết hợp động cơ Boxer 2.5L với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất hệ thống khoảng 194 mã lực.

Xe sử dụng hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD, công nghệ đặc trưng của Subaru.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức. Tuy nhiên, mức giá được dự đoán cao hơn các phiên bản máy xăng đang niêm yết từ 1,299 đến 1,399 tỷ đồng.

Khi ra mắt, Forester Hybrid sẽ cạnh tranh với những đối thủ có tùy chọn hybrid như Honda CR-V e và Hyundai Tucson Hybrid.

Volkswagen ID. Era 9X

Một trong những mẫu xe ô tô gây chú ý nhất là Volkswagen ID. Era 9X, dòng SUV cỡ lớn sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).

Khác với xe thuần điện, ID. Era 9X sử dụng mô-tơ điện để dẫn động, trong khi động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện, bổ sung năng lượng cho hệ thống pin.

Xe được trang bị bộ pin 65,2kWh, với phạm vi hoạt động kết hợp được công bố lên tới 1.651km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc.

Con số này cho thấy lợi thế của công nghệ REEV trong việc giảm sự phụ thuộc vào trạm sạc trên những hành trình dài. Tuy nhiên, quãng đường thực tế còn phụ thuộc điều kiện vận hành.

Theo thông tin từ đại lý, ID. Era 9X có giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng và kế hoạch giao xe từ tháng 11/2026.

Mẫu xe Volkswagen ID. Era 9X

Volkswagen Tiguan thế hệ mới

Bên cạnh ID. Era 9X, Volkswagen cũng chuẩn bị đưa Tiguan thế hệ thứ ba đến khách hàng Việt Nam.

Mẫu SUV này được nâng cấp về ngoại hình, nền tảng khung gầm và công nghệ, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe châu Âu trong phân khúc tiền tỷ.

Tiguan mới dự kiến có hai phiên bản Style và R-Line, đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 TSI.

Giá bán dự kiến lần lượt là 1,339 tỷ đồng cho bản Style và 1,499 tỷ đồng đối với R-Line.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và đã bắt đầu nhận đặt hàng, với kế hoạch giao xe trong tháng 11.

Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron là cái tên hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, được định vị cao hơn Tiguan và hướng đến phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ.

Mẫu xe nhập khẩu từ Đức có hai phiên bản, gồm Style sử dụng động cơ 1.4 TSI và R-Line trang bị động cơ 2.0 TSI.

Giá dự kiến của Tayron Style là 1,639 tỷ đồng, trong khi phiên bản R-Line có giá 1,939 tỷ đồng.

Với cấu hình 7 chỗ ngồi cùng định vị cao cấp, Tayron được kỳ vọng bổ sung lựa chọn cho khách hàng cần một mẫu SUV rộng rãi, phục vụ gia đình và những chuyến đi dài.

Mẫu xe Volkswagen Tayron

Mazda CX-5 thế hệ mới

Trong số những mẫu xe dự kiến xuất hiện, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sức hút sẵn có tại phân khúc SUV cỡ C.

Thế hệ mới sở hữu thiết kế hiện đại hơn, kích thước gia tăng đáng kể với chiều dài 4.690mm, chiều rộng 1.860mm và chiều dài cơ sở 2.815mm.

Khoang nội thất cũng được làm mới, trong đó một số phiên bản quốc tế sử dụng màn hình trung tâm kích thước 12,9 inch hoặc 15,6 inch.

Trước đó, THACO từng giới thiệu CX-5 mới tại Việt Nam với động cơ xăng 2.5L, hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động AWD. Tuy nhiên, cấu hình thương mại chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Dù từng có kế hoạch mở bán từ tháng 11/2026, thời điểm phân phối CX-5 thế hệ mới có thể được điều chỉnh sang đầu năm 2027.