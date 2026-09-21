Thị trường xe máy Việt Nam trước làn sóng điện hóa

Xe xăng thay đổi theo chuẩn mới

Ngày 18/9, Honda Việt Nam giới thiệu Sh mode 2027 với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4. Trên nền động cơ eSP, hãng cải tiến hệ thống phun xăng điện tử và xử lý khí thải trên ống xả; theo Honda, lượng khí thải của phiên bản mới giảm khoảng 40% so với trước. Mẫu xe mới cũng được bổ sung màn hình TFT 4,2 inch, cổng sạc USB Type-C, cảnh báo quên tắt khóa điện; hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiếp tục có trên các phiên bản cao hơn.

Sh mode 2027 vừa được Honda Việt Nam giới thiệu với người tiêu dùng có động cơ đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.

Việc các mẫu xe mới được nâng chuẩn khí thải diễn ra trong lúc quy định đối với mô tô, xe gắn máy bước sang giai đoạn mới. Từ ngày 1/7/2026, mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu áp dụng khí thải Mức 4. Từ ngày 1/7/2027, Hà Nội và TP.HCM bắt đầu kiểm định khí thải đối với mô tô, xe gắn máy đang lưu hành. Với các hãng còn lượng khách lớn ở xe động cơ đốt trong, nâng chuẩn khí thải trở thành yêu cầu phải tính đến cùng với những yếu tố quen thuộc như độ bền, mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng.

Sức mua của xe xăng hiện vẫn ở mức cao. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), quý II/2026, 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM bán 638.431 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tính chung nửa đầu năm, lượng xe bán ra đạt hơn 1,36 triệu chiếc. Riêng Honda bán 2.245.562 xe máy trong năm 2025, tăng 4,6% so với năm trước. Số liệu VAMM chưa bao quát toàn bộ thị trường xe hai bánh nhưng phần nào cho thấy xe động cơ đốt trong vẫn còn một lượng khách hàng rất lớn.

Cùng với động cơ, các hãng cũng tăng thêm tiện ích trên những mẫu xe mới. Màn hình điện tử, cổng sạc điện thoại, cảnh báo và các trang bị an toàn xuất hiện nhiều hơn, nhất là ở nhóm xe tay ga. Đây là những thay đổi dễ nhận thấy trong quá trình sử dụng hằng ngày, bên cạnh độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vốn đã được người mua xe xăng quan tâm lâu nay.

Bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Honda Việt Nam cho biết hãng vẫn phát triển song song xe điện và động cơ đốt trong. “Honda Việt Nam cam kết theo đuổi mục tiêu xây dựng một xã hội di chuyển xanh hơn thông qua cách tiếp cận đa hướng, đồng thời phát triển cả công nghệ xe điện và động cơ đốt trong”, bà Sayaka Arai cho biết.

Những mẫu xe mới luôn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo bà Sayaka Arai, sau Sh mode 2027, Honda sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4, đồng thời cải tiến hiệu quả môi trường, thiết kế và tính năng. Công ty cũng đã đưa ICON e:, CUV e: và UC3 vào danh mục xe điện tại Việt Nam. Tuy nhiên, các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong hiện vẫn đóng góp phần lớn doanh số của hãng.

Xe điện mở rộng từ sản phẩm đến hạ tầng

Nếu xe xăng đang thay đổi theo chuẩn khí thải mới thì xe điện lại tăng nhanh cả về lượng bán lẫn quy mô đầu tư. Theo MotorcyclesData, 7 tháng đầu năm 2026, thị trường xe hai bánh Việt Nam đạt khoảng 1,86 triệu chiếc, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Trong đó, xe điện đạt 513.742 chiếc, tăng 97,2% và chiếm 27,7% lượng bán. Đây là dữ liệu của một đơn vị nghiên cứu thị trường, chưa phải thống kê chính thức của cơ quan quản lý.

Số lượng xe tăng cũng kéo theo đầu tư vào pin, trạm đổi pin và dịch vụ sau bán hàng. VinFast công bố đã bán 406.453 xe máy điện tại Việt Nam trong năm 2025, tăng 473% so với năm trước. Đầu năm 2026, hãng cho biết V-Green đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên. Đến ngày 19/9, VinFast tiếp tục triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” lần hai, hỗ trợ từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng cho người mua xe máy điện tùy dòng và phiên bản. Khách mua các mẫu xe đổi pin được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028.

Trong khi VinFast chọn cách mở rộng mạnh hệ thống đổi pin, Yadea lại tăng năng lực sản xuất và kéo rộng danh mục sản phẩm. Nhà máy mới của hãng tại Bắc Ninh có diện tích 232.200 m², vốn đầu tư giai đoạn một 100 triệu USD và công suất ban đầu 1 triệu xe mỗi năm. Từ nền tảng sản xuất này, Yadea đưa sản phẩm vào nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh đến những người có nhu cầu sử dụng xe điện ở phân khúc cao hơn.

Các cửa hàng của Yadea Việt Nam luôn thu hút khá đông khách mua xe.

Osta được trang bị màn hình TFT màu, Bluetooth, bản đồ dẫn đường và động cơ công suất định mức 1.500W. Theo kết quả thử nghiệm do hãng công bố, xe có thể đi tới 180 km sau một lần sạc trong điều kiện thử nghiệm tại Việt Nam. Ở mức giá thấp hơn, Omee được đưa ra thị trường từ tháng 6 với giá từ 15,99 triệu đồng, hướng đến học sinh, có màn hình TFT 4,3 inch, Bluetooth và GPS. Yadea cũng công bố hợp tác với Be Group để nghiên cứu sản phẩm dành cho tài xế công nghệ.

Ông Liu Jia - Tổng giám đốc Yadea Việt Nam cho biết hãng đang đặt công nghệ và nhu cầu sử dụng của khách hàng vào kế hoạch phát triển sản phẩm tại Việt Nam. “Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh và điện hóa giao thông đô thị, YADEA Osta được giới thiệu như một bước tiến chiến lược trong danh mục sản phẩm của chúng tôi”, ông Liu Jia thông tin.

Thị trường cũng có thêm những chuyển động từ các doanh nghiệp Việt. Tháng 3/2026, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đầu tư 4 triệu USD vào Dat Bike trong vòng gọi vốn Series B. Nguồn vốn được sử dụng cho mở rộng sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối và tăng năng lực nghiên cứu - phát triển. Dat Bike cho biết năng lực sản xuất đã tăng gấp 5 lần trong hai năm gần đây, mạng lưới cửa hàng 3S được mở rộng tại nhiều thành phố và doanh nghiệp dự kiến có 100 cửa hàng trong năm 2026. Dòng Quantum S-series hiện là một trong những sản phẩm chủ lực của hãng.

Trước đó, trong tháng 5, Dat Bike đưa ERA vào nhóm sản phẩm phổ thông hơn, với hai phiên bản có giá từ 29,9 triệu và 32,9 triệu đồng. Xe sử dụng pin 4,3 kWh, quãng đường công bố tối đa khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Với chế độ sạc nhanh, thời gian nạp đầy pin hơn hai giờ; chế độ Boost có thể bổ sung khoảng 30 km quãng đường sau 15 phút sạc.

Dat Bike không chỉ mở rộng sản phẩm mà còn tăng cường dịch vụ hậu mãi.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Dat Bike cho rằng sự thuận tiện trong sử dụng hằng ngày là yếu tố quan trọng khi người dùng cân nhắc mua xe điện. “Dat Bike tin rằng xe máy điện cần đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày một cách thuận tiện. Một chiếc xe có quãng đường đủ dài, tốc độ sạc phù hợp và có thể sử dụng với hệ thống điện dân dụng là những yếu tố quan trọng đối với người dùng”, ông Sơn chia sẻ.

Không chỉ mở rộng sản phẩm, Dat Bike cũng đầu tư thêm cho hậu mãi. Tháng 8/2026, hãng đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa tại Ngô Gia Tự, Hà Nội, rộng 1.000 m², có thể tiếp nhận khoảng 70 xe cùng lúc. Đây là trung tâm dịch vụ có quy mô lớn nhất của Dat Bike hiện nay.

Việc các hãng cùng mở rộng sản phẩm, pin, trạm đổi pin và hệ thống hậu mãi đang làm cách người mua chọn xe thay đổi. Với xe xăng, mạng lưới cây xăng và cửa hàng sửa chữa đã có từ nhiều năm. Với xe điện, ngoài giá bán, người dùng còn quan tâm tuổi thọ pin, quãng đường sau mỗi lần sạc, nơi sạc hoặc đổi pin, thời gian chờ, bảo hành và chi phí sử dụng trong vài năm.

Hơn 1,36 triệu xe của các thành viên VAMM bán trong nửa đầu năm cho thấy xe động cơ đốt trong vẫn có lượng khách lớn, trong khi hơn 513.000 xe điện được MotorcyclesData ghi nhận trong 7 tháng đầu năm cho thấy nhóm khách hàng lựa chọn phương tiện điện cũng đang tăng nhanh. Giá xe, tiền xăng hoặc tiền điện, pin, quãng đường di chuyển, chỗ sạc, đổi pin và chi phí bảo dưỡng vì thế ngày càng được người mua đặt cạnh nhau trước khi quyết định... xuống tiền.