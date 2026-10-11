Sức mua hồi phục ngoạn mục: Gần 690.000 xe rời đại lý

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) - tổ chức đại diện cho 6 nhà sản xuất, nhập khẩu hàng đầu gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio, Suzuki, Kawasaki cùng 6 doanh nghiệp linh kiện phụ tùng - vừa chính thức công bố báo cáo kết quả bán hàng Quý 3/2026 (tính từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026).

Theo số liệu công bố, tổng lượng xe máy tiêu thụ nội địa đạt 686.661 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là sản lượng bán lẻ thực tế tại thị trường Việt Nam của các thành viên trong hiệp hội, không bao gồm lượng xe xuất khẩu và tồn kho lưu bãi tại các nhà máy sản xuất.

Thị trường xe máy Việt Nam tăng trưởng 10,4% trong quý III/2026.

Tính trung bình, thị trường tiêu thụ gần 230.000 xe mỗi tháng trong quý vừa qua. Con số này không chỉ phản ánh sự khởi sắc của sức mua nội địa mà còn khẳng định vai trò không thể thay thế của phương tiện hai bánh trong hạ tầng giao thông và đời sống kinh tế thường nhật tại Việt Nam.

Lực đẩy từ mùa tựu trường và giải pháp tài chính linh hoạt

Đà tăng tốc trong Quý 3/2026 xuất phát từ sự hội tụ của nhiều yếu tố vĩ mô và thời điểm thị trường.

Trước hết, giai đoạn tháng 8 và tháng 9 hàng năm luôn trùng khớp với mùa tựu trường (“Back to School”) - chu kỳ mua sắm cao điểm khi học sinh, sinh viên bước vào năm học mới và người lao động gia tăng nhu cầu nâng cấp phương tiện đi lại. Nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén từ các quý trước đã tìm được điểm rơi lý tưởng để giải phóng.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, tâm lý tiêu dùng ổn định trở lại cùng chính sách kích cầu từ các hãng xe đóng vai trò như đòn bẩy tài chính hữu hiệu. Các chương trình hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục xét duyệt hạn mức nhanh gọn liên kết với ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng đã trực tiếp tháo gỡ rào cản chi phí đầu vào, giúp người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.

Chiến lược phủ kín danh mục: Từ xe phổ thông đến cuộc đua công nghệ xanh

Báo cáo danh mục từ VAMM cho thấy một bức tranh sản phẩm đa cực và phân hóa sâu sắc hơn bao giờ hết:

Trục xương sống xe phổ thông: Các dòng xe số và xe tay ga truyền thống như Honda Wave Alpha, Vision, Air Blade, Lead hay Yamaha Sirius, Janus, Grande vẫn là “gà đẻ trứng vàng”, chiếm tỷ trọng áp đảo nhờ tính thực dụng, mạng lưới trạm dịch vụ phủ rộng và thanh khoản cao.

Cá nhân hóa và giải trí hóa phương tiện: Nhóm khách hàng trẻ ngày càng chuộng phong cách riêng biệt, thúc đẩy sự hiện diện của các dòng xe phong cách việt dã đô thị (như Yamaha PG-1), xe côn tay thể thao (Winner R, Exciter VVA 155cc, Raider, Satria) cho tới dải sản phẩm phân khối lớn cao cấp của Kawasaki, Suzuki hay Piaggio (Moto Guzzi, Vespa series).

Bước chuyển dịch sang xe điện thế hệ mới: Đáng chú ý, danh mục của các hãng lớn đã chính thức tích hợp các giải pháp xe hai bánh chạy điện, điển hình như Honda (ICON e:, CUV e:, Honda UC3) hay Yamaha (NEO'S). Đây là minh chứng rõ nét cho thấy các "ông lớn" xe máy xăng đã bắt đầu bước vào giai đoạn hành động cụ thể để thích ứng với cam kết giảm phát thải ròng và xu hướng giao thông xanh.

Áp lực cạnh tranh và những "điểm nghẽn" cần khai thông

Dù ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, thị trường xe máy Quý 3/2026 cũng bộc lộ những thách thức lớn đối với khối liên doanh VAMM:

Sức ép từ các thế lực xe điện ngoại khối: Các thương hiệu xe máy điện độc lập nội địa và quốc tế đang phát triển mạng lưới phân phối rất nhanh, nhắm trực diện vào phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ và đối tượng học sinh - sinh viên với giá bán và chi phí vận hành cạnh tranh.

Bài toán hạ tầng năng lượng đồng bộ: Khác với sự bùng nổ của mạng lưới trạm sạc dành cho ô tô điện, hạ tầng trạm sạc nhanh hoặc các điểm đổi pin chuẩn hóa dành riêng cho xe máy điện của khối VAMM vẫn đang ở giai đoạn thí điểm, chưa tạo ra lực đẩy đủ mạnh để kích hoạt làn sóng chuyển dịch hàng loạt.

Áp lực chi phí và biên lợi nhuận: Biến động giá nguyên vật liệu, linh kiện đầu vào và chi phí logistics toàn cầu tiếp tục tạo áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất, lắp ráp và mạng lưới cung ứng phụ tùng.

Triển vọng Quý 4/2026: Tăng tốc chuẩn bị cho mùa mua sắm cận Tết

Bước sang Quý 4 - quý kinh doanh quan trọng và bận rộn nhất trong năm để chuẩn bị cho dịp mua sắm Tết Nguyên đán, các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam đang đồng loạt kích hoạt kế hoạch hành động trọng tâm:

Đảm bảo chuỗi cung ứng và nguồn hàng đại lý: Tối ưu hóa năng lực sản xuất tại các nhà máy nhằm cân đối cung - cầu, hạn chế tình trạng khan hàng, chênh giá tại hệ thống đại lý ủy quyền trong những tháng giáp Tết.

Nâng cao giá trị sở hữu cho xe điện: Đẩy mạnh chính sách bảo hành pin dài hạn, thử nghiệm các mô hình thuê/đổi pin linh hoạt hoặc giải pháp sạc tại nhà nhằm củng cố niềm tin của người dùng trước khi quyết định chuyển sang xe xanh.

Mở rộng các gói hỗ trợ tài chính toàn diện: Tiếp tục hợp tác với các định chế tài chính để cung cấp gói trả góp 0% lãi suất, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng phụ kiện để gia tăng sức hút bán hàng.

Chiến dịch chăm sóc và hậu mãi đón Tết: Tập trung vào các chương trình bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra xe miễn phí nhằm duy trì sự gắn kết và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu.

Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo (tổng kết Quý 4 và toàn bộ năm tài chính 2026) dự kiến sẽ được VAMM công bố vào tháng 01/2027, hứa hẹn hé lộ bức tranh tổng thể về cuộc tái cấu trúc thị trường xe máy Việt Nam trong giai đoạn bản lề này.

Doanh số bán hàng Quý 3 năm 2025 của VAMM không bao gồm Doanh số bán hàng của Công ty Kawasaki Motors Việt Nam.