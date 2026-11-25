Theo số liệu McD, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, thị trường xe máy Việt Nam tiêu thụ 3.382.799 chiếc, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt qua kỷ lục 3.254.964 xe của cả năm 2019 (VAMM) và đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục doanh số 3,7 triệu chiếc xe máy được bán ra trên cả nước vào năm 2019 (McD).

Doanh số xe máy điện tăng vọt 77,8% lên 1.078.723 chiếc, chiếm 31,9% thị phần toàn ngành và đóng góp gần hai phần ba mức tăng trưởng chung của cả thị trường.

Honda vẫn duy trì vị trí dẫn đầu tổng lượng bán với mức tăng 8,0%, trong khi VinFast giữ ngôi á quân toàn thị trường và đứng số một phân khúc xe điện với tốc độ tăng trưởng 123,5%.

Vượt đỉnh lịch sử và cú hích từ làn sóng điện hóa

Với kết quả ấn tượng chỉ sau 10 tháng theo thống kê của McD, sức mua của thị trường Việt Nam đã chính thức xô đổ mốc doanh số 3.254.964 chiếc của trọn vẹn cả năm 2019 theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM), đồng thời tiến sát kỷ lục mọi thời đại của ngành xe hai bánh nội địa ngay trước thềm mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên chu kỳ tăng trưởng lần này không nằm ở sự hồi phục đơn thuần của xe động cơ đốt trong truyền thống mà xuất phát từ sự dịch chuyển mạnh mẽ sang phương tiện xanh.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy điện đạt 1.078.723 chiếc, tăng trưởng 77,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng của xe máy điện trong tổng lượng tiêu thụ toàn ngành đã nhảy vọt từ mức ước tính 22,3% trong 10 tháng đầu năm 2025 lên tới 31,9% trong cùng kỳ năm 2026.

Dựa trên tổng lượng bán ra và biên độ tăng trưởng được ghi nhận, phân khúc xe máy điện đã tiêu thụ tăng thêm khoảng 472.000 chiếc so với năm ngoái, qua đó đóng góp gần 2/3 tổng mức tăng trưởng của toàn thị trường, tương đương cứ mười chiếc xe máy bán thêm thì có tới bảy chiếc là xe điện.

Cục diện cạnh tranh phân hóa: VinFast bứt tốc, hãng xe xăng chịu áp lực chia sẻ thị phần

Sự trỗi dậy của phân khúc xe hai bánh chạy điện đang làm thay đổi sâu sắc trật tự quyền lực vốn ổn định suốt hàng thập kỷ tại thị trường Việt Nam. Xét trên bảng xếp hạng tổng thể 15 thương hiệu dẫn đầu trong 10 tháng đầu năm 2026, Honda vẫn giữ vững ngôi vị số một về quy mô doanh số nhờ mạng lưới phân phối phủ rộng khắp cả nước.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 8,0% của hãng xe Nhật Bản thấp hơn đáng kể so với mức tăng bình quân 24,5% của toàn ngành, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với nhóm xe động cơ đốt trong chủ lực. Ở vị trí thứ ba toàn thị trường, Yamaha ghi nhận mức tăng trưởng 27,7%, nhỉnh hơn tốc độ chung của ngành, trong khi SYM và Piaggio duy trì nhịp độ mở rộng lần lượt ở mức 16,8% và 9,7%.

Tâm điểm tăng trưởng của toàn ngành thuộc về VinFast khi thương hiệu xe điện Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường với doanh số tăng gấp đôi, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 15 thương hiệu hàng đầu là 123,5%. Đà tăng trưởng ba chữ số giúp VinFast củng cố vững chắc ngôi vương trên bảng xếp hạng xe máy điện, bỏ xa các đối thủ xếp sau. Xếp thứ tư toàn thị trường và đứng thứ hai ở mảng xe điện là Yadea với mức tăng trưởng ấn tượng 53,8%, trong khi Dibao giữ vị trí thứ năm toàn ngành với mức tăng chung 11,8% và tăng 18,3% riêng ở nhóm xe điện.

Nhiều thương hiệu chuyên biệt về xe điện và giải pháp đổi pin khác cũng ghi nhận sức bật tích cực như DK Bike tăng 43,4%, Selex tăng 25,3%, TAILG tăng 23,1%, Aima tăng 5,4% và Dat Bike tăng 1,9%.

Đáng chú ý, cuộc đua điện hóa cũng chứng kiến sự nhập cuộc quyết liệt hơn từ các nhà sản xuất xe xăng truyền thống. Honda ghi nhận tốc độ tăng trưởng xe máy điện nhanh nhất trong nhóm năm thương hiệu dẫn đầu phân khúc với mức tăng vọt 481,7%, vươn lên xếp thứ năm về sản lượng xe điện bán ra.

Dù 13 trong số 15 thương hiệu được xếp hạng đều ghi nhận doanh số đi lên, thị trường vẫn cho thấy sự sàng lọc khắt khe khi Pega giảm 19,9% và Anbico giảm 4,0%. Diễn biến trái chiều này khẳng định rằng ngay cả trong một phân khúc đang mở rộng nhanh chóng, lợi thế cạnh tranh chỉ thuộc về những doanh nghiệp làm chủ được công nghệ pin, hệ sinh thái hạ tầng năng lượng và dải sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Bài toán tổng chi phí sở hữu (TCO) và áp lực hạ tầng cho bước ngoặt mới

Việc hơn một triệu chiếc xe máy điện được đưa vào lưu thông chỉ trong vòng 10 tháng đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với cả doanh nghiệp lẫn các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam.

Khi xe điện đã chiếm gần một phần ba doanh số bán hàng mới, quá trình chuyển đổi xanh không còn dừng lại ở nhóm khách hàng tiên phong trải nghiệm công nghệ mà đã lan tỏa mạnh mẽ sang nhóm người lao động sử dụng xe làm phương tiện mưu sinh hàng ngày, đặc biệt là đội ngũ tài xế giao hàng và vận tải công nghệ.

Đối với nhóm người dùng có cường độ vận hành cao này, giá niêm yết ban đầu chỉ là một phần của bài toán tài chính; các yếu tố quyết định tính khả thi của việc chuyển đổi nằm ở tổng chi phí sở hữu (TCO), bao gồm chi phí thuê hoặc thay thế bộ pin, khả năng tiếp cận mạng lưới trạm sạc hoặc trạm đổi pin công cộng, cũng như thời gian chờ đợi sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.

Từ góc độ quản lý vĩ mô và điều tiết thị trường, việc đặt ra các mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xanh cần đi đôi với hệ thống đo lường minh bạch về chi phí vận hành thực tế và mật độ hạ tầng hỗ trợ.

Nếu thiếu đi các dữ liệu tham chiếu chuẩn xác về chi phí sở hữu tương đương giữa xe máy điện và xe máy xăng, cùng với việc giám sát độ phủ trạm sạc và năng lực dịch vụ hậu mãi trên khắp các tỉnh thành, người tiêu dùng phổ thông sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế dài hạn của quá trình chuyển đổi. Trong giai đoạn bản lề hiện nay, bài toán giảm chi phí năng lượng, chuẩn hóa hạ tầng sạc và rút ngắn thời gian bảo trì sẽ là chìa khóa quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng bền vững của xe máy điện sau khi thị trường thiết lập đỉnh doanh số lịch sử mới trong năm 2026.