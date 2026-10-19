Thị trường xe máy toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh

Xe hai bánh vẫn là loại phương tiện chủ lực của nhiều nền kinh tế khu vực châu Á. Ảnh: Hoàng Linh

Theo số liệu do MotorCyclesData mới công bố, doanh số xe hai bánh toàn cầu đạt hơn 47,62 triệu chiếc trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là diễn biến nối tiếp đà phục hồi và mở rộng của thị trường sau giai đoạn suy giảm năm 2020. Năm 2025, doanh số toàn cầu đạt kỷ lục 67,6 triệu chiếc, tăng khoảng 12,6% so với năm 2019.

Kết quả trên đã cho thấy, nhu cầu xe hai bánh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên quy mô lớn. Tuy nhiên, mức tăng không đồng đều giữa các nhà sản xuất, phản ánh sự khác biệt về sức cạnh tranh và khả năng khai thác nhu cầu tại từng thị trường.

Cũng theo thống kê mới, Honda tiếp tục giữ vị trí số một thế giới về doanh số xe hai bánh trên toàn cầu, với mức tăng trưởng 8,2% trong 8 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Ấn Độ đang thể hiện sức tăng trưởng vượt trội. TVS tăng 18,3%, Hero tăng 18% và Bajaj tăng 16,7%. Royal Enfield, thương hiệu nổi tiếng với các dòng mô tô mang phong cách cổ điển, cũng ghi nhận mức tăng 15,7%. Tất cả đều cao hơn đáng kể mức tăng 8,9% của toàn thị trường.

Đà tăng trưởng của các hãng xe Ấn Độ gắn liền với sự mở rộng của thị trường nội địa. Theo Economic Times ngày 18-10, Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) dự kiến doanh số trong nước đạt 6 triệu xe trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2027, tăng khoảng 4,3% so với mức 5,75 triệu xe của năm tài chính trước đó.

Ở nhóm thương hiệu Nhật Bản, Yamaha tăng trưởng 6,2%, Suzuki tăng 4,9%.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Quốc có kết quả trái chiều: NIU tăng 28,3%, Yadea tăng 5,6%, nhưng Haojue giảm 15,2%, Zongshen giảm 1,1% và Loncin giảm 45%. Như vậy, thị trường tăng trưởng không đồng nghĩa mọi nhà sản xuất đều được hưởng lợi.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là VinFast, với mức tăng doanh số 172,4%, cao nhất trong danh sách 15 thương hiệu được MotorCyclesData thống kê. Tuy mức tăng cao chưa đồng nghĩa đạt quy mô tương đương các tên tuổi dẫn đầu thế giới, nhưng kết quả này cho thấy thương hiệu xe máy điện Việt Nam đang có bước tiến đáng kể.