Thị trường xe máy Quý 3/2026: Khối VAMM tăng trưởng 10,4% giữa sức ép điện hóa sinh tồn

Báo cáo thị trường chính thức vừa được VAMM công bố ngày 9/10/2026 ghi nhận tổng sản lượng bán ra của 6 thành viên bao gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, SYM Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki và Kawasaki Motors Việt Nam đạt 686.661 xe trong quý 3/2026, tính từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026. Mức tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái thể hiện nhịp tăng trưởng khả quan nhất tính từ đầu năm, đưa tổng lượng tiêu thụ xe máy nội địa duy trì đà hồi phục ổn định. Kết quả này đóng vai trò là điểm tựa tài chính quan trọng cho các nhà sản xuất sau giai đoạn dài thị trường đối mặt với hiện tượng bão hòa sức mua và sự cạnh tranh gay gắt từ các phân khúc phương tiện di chuyển cá nhân khác.

Ngành công nghiệp xe máy của Việt Nam đang tăng tốc, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ và sự phổ biến nhanh chóng của xe điện.

Nhìn sâu vào động lực thương mại, sự bùng nổ doanh số trong quý 3/2026 đến từ điểm rơi của mùa mua sắm cao điểm tựu trường, kết hợp với các chiến dịch kích cầu tài chính diện rộng được các đại lý ủy quyền triển khai dồn dập.

Nhóm xe tay ga phổ thông và xe số bình dân tiếp tục đóng vai trò "trụ cột" gánh vác sản lượng tiêu thụ, trong khi phân khúc xe số thể thao và xe tay ga cao cấp đóng góp tích cực vào biên lợi nhuận của các hãng thuộc VAMM. Dù vậy, sự nhích lên của các con số sản lượng không đồng nghĩa với việc thị trường xe máy truyền thống đã thoát khỏi giới hạn bão hòa cấu trúc. Với quy mô sở hữu trung bình đã vượt ngưỡng 0,7 xe/người tại các đô thị lớn, dư địa tăng trưởng bằng việc mở rộng mật độ xe động cơ đốt trong về mặt số lượng thuần túy đã chạm trần.

Yếu tố mang tính quyết định xoay chuyển cục diện thị trường xe máy Việt Nam trong giai đoạn hiện nay chính là áp lực từ hành lang pháp lý và các chính sách môi trường mới. Việc Hà Nội chính thức thí điểm và mở rộng Đề án Vùng phát thải thấp (LEZ) cùng các quy định siết chặt tiêu chuẩn khí thải đô thị tính đến tháng 10/2026 đã đặt mốc thời gian đếm ngược cho sự tồn tại của xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực nội thành.

Lộ trình hạn chế và tiến tới cấm hoàn toàn xe hai bánh chạy xăng tại các vùng lõi đô thị vào năm 2030 đang trực tiếp tác động lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng, buộc họ phải đắn đo giữa việc tiếp tục chọn một chiếc xe xăng truyền thống hay chuyển hướng sang phương tiện thuần điện để tránh rủi ro trượt giá và hạn chế lưu thông trong tương lai gần.

Trước làn sóng dịch chuyển thể chế, danh mục sản phẩm được VAMM công bố trong báo cáo quý 3/2026 đã vô hình trung tiết lộ một bước ngoặt chiến lược: các tập đoàn xe máy truyền thống không còn đứng ngoài cuộc đua điện hóa.

Nếu như trước đây thị trường xe điện hai bánh gần như là sân chơi riêng của các thương hiệu thuần điện nội địa và quốc tế, thì nay các thành viên của VAMM đã chính thức phải đưa các mẫu xe thuần điện vào danh mục phân phối thương mại chính thức. Honda Việt Nam bên cạnh các dòng xe chạy xăng chủ lực đã bổ sung hàng loạt mẫu xe điện như ICON e:, CUV e: và Honda UC3. Tương tự, Yamaha Motor Việt Nam duy trì sự hiện diện của mẫu xe điện NEO'S bên cạnh các dòng xe hybrid và xe động cơ đốt trong truyền thống.

Sự xuất hiện ngày một dày đặc của các mã sản phẩm xe điện trong danh mục kinh doanh của VAMM phản ánh tư duy ứng biến linh hoạt của các hãng xe trước áp lực cạnh tranh trước các đối thủ lớn ở mảng xe điện hoá như VinFast, Yadea, Dat Bike, Selex Motors... Các liên doanh chấp nhận đầu tư nghiên cứu và đưa xe điện về thị trường nội địa nhằm xây dựng hệ sinh thái, thăm dò phản ứng của người tiêu dùng và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản chuyển đổi quy mô lớn.

Tuy nhiên, bài toán kinh tế đặt ra cho các thành viên VAMM lúc này là cực kỳ hóc húa: họ phải đồng thời bảo vệ nguồn thu từ "con gà đẻ trứng vàng" là dải sản phẩm xe máy chạy xăng hiện hữu, vừa phải tiêu tốn khoản vốn đầu tư ban đầu lớn để phát triển mạng lưới đại lý tích hợp dịch vụ sạc, đổi pin và đào tạo nhân lực kỹ thuật cho xe điện.

Ở chiều ngược lại, các phân khúc xe máy dung tích lớn và xe thể thao địa hình cũng ghi nhận sự đa dạng hóa mạnh mẽ trong danh mục phân phối của các thành viên như Kawasaki, Suzuki, Piaggio và Honda. Sự hiện diện của các dòng xe mô tô phân khối lớn, xe adventure và xe tay ga cao cấp cho thấy chiến lược phân hóa thị trường rõ nét của các nhà sản xuất.

Khi phân khúc xe phổ thông phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ xe điện, các hãng xe chủ động đẩy mạnh nhóm sản phẩm xe phân khối lớn hướng tới nhóm khách hàng mua xe vì mục đích giải trí, trải nghiệm phong cách sống – nơi mà tiếng động cơ và cảm giác lái truyền thống vẫn còn giữ được sức hút riêng biệt và chưa dễ bị thay thế hoàn toàn bởi động cơ điện.

Bước sang quý 4/2026, thị trường xe máy Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhẹ nhờ làn sóng mua sắm dồn dập vào dịp lễ Tết cuối năm. Mức sản lượng tổng cả năm 2026 của VAMM nhiều khả năng sẽ vượt mốc 2,6 triệu xe, khẳng định vị thế thị trường xe hai bánh lớn thứ tư thế giới. Dù vậy, bức tranh chung của ngành đang chuyển dịch từ cuộc đua về số lượng đơn thuần sang cuộc đua về công nghệ năng lượng và khả năng tích hợp hệ sinh thái số. Những mẫu xe điện thế hệ mới trang bị kết nối thông minh, khả năng quản lý pin tối ưu và mức giá tiệm cận xe xăng sẽ là chìa khóa quyết định thị phần của các hãng xe trong chu kỳ kinh doanh 2027–2030.

Con số 686.661 xe bán ra trong quý 3/2026 là một tín hiệu thương mại tích cực, phản ánh sức sống bền bỉ của thị trường xe máy Việt Nam. Tuy nhiên, tăng trưởng trong ngắn hạn không thể khỏa lấp yêu cầu tái cấu trúc mang tính sinh tồn trong dài hạn.

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tại Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 513.742 xe, tăng hơn 97% so với cùng kỳ và chiếm 27,7% thị phần xe hai bánh toàn quốc. Trong đó, đáng chú ý là VinFast ghi nhận mức tăng trưởng tới hơn 170%, tiếp tục duy trì lượng xe bàn giao áp đảo so với Honda – thương hiệu dù đạt đà tăng đột biến xấp xỉ 1.173% nhưng quy mô sản lượng thực tế vẫn chưa thể sánh ngang.

Thị trường xe Việt bước sang năm 2026 không còn là "sân chơi" độc tôn của khối các thương hiệu thuộc VAMM như trước đây. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của làn sóng điện hóa giao thông đã mở đường cho các thương hiệu xe máy điện trong nước và quốc tế như VinFast, Selex Motors, Yadea, Pega, Dat Bike bứt phá mạnh mẽ. Các doanh nghiệp xe điện này đang triển khai một chiến lược tấn công toàn diện: từ việc mở rộng quy mô nhà máy sản xuất, phủ rộng mạng lưới đại lý, cho đến việc đầu tư bài bản vào hạ tầng trạm sạc, trạm đổi pin nhanh và các nền tảng dịch vụ hậu mãi số hóa. Sự gia tăng sức ép từ các dòng xe máy điện với chi phí vận hành tối ưu đang thu hẹp dần khoảng cách với xe xăng truyền thống, buộc khối VAMM phải thay đổi tư duy và tăng gia tốc cho lộ trình chuyển đổi danh mục sản phẩm.