Thị trường xe máy đón loạt mẫu mới giữa mùa cao điểm đầu năm học

Thị trường xe máy Việt Nam bước vào mùa cao điểm đầu năm học với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới. Từ xe tay ga chạy xăng đến xe máy điện, các sản phẩm mới trải rộng nhiều mức giá. Trong đó có những mẫu vừa ra mắt đã nhận được sự quan tâm nhờ thay đổi về thiết kế, động cơ hoặc trang bị.

Honda SH Mode 2026 giá từ 60,79 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa giới thiệu SH Mode 2026 với một số thay đổi ở trang bị và động cơ. Xe có 4 phiên bản, giá đề xuất từ 60,79-67,59 triệu đồng.

Ở phiên bản mới, SH Mode được thay đồng hồ tốc độ dạng cơ bằng màn hình TFT 4,2 inch. Hộc đồ phía trước có thêm cổng sạc USB Type-C. Hệ thống khóa thông minh Smart Key cũng được bổ sung cảnh báo khi người dùng quên tắt khóa điện.

Honda SH Mode 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP 124,8cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 8,2kW, tương đương khoảng 11 mã lực, tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm tại 5.000 vòng/phút.

Honda SH Mode 2026 ra mắt, giá từ 60,79 triệu đồng. Ảnh: Y Nhuỵ

Hệ thống phun xăng điện tử và xử lý khí thải trên xe đã được điều chỉnh nhằm kiểm soát các chất phát thải CO, HC và NOx tốt hơn. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, với mức phát thải được công bố giảm khoảng 40% so với phiên bản trước.

Các trang bị quen thuộc gồm Smart Key, đèn LED, hộc chứa đồ dưới yên 18,5 lít và khung eSAF. Phanh ABS tiếp tục chỉ có trên bánh trước và không được trang bị trên bản Tiêu chuẩn.

So với một số đối thủ cùng nhóm như Yamaha Grande, SH Mode có công suất động cơ cao hơn nhưng mức giá cũng cao hơn đáng kể. Grande hiện có giá từ khoảng 46,24 triệu đồng.

Yadea Velax P giá hơn 33 triệu

Yadea Velax P vừa được Yadea giới thiệu chính thức tại Việt Nam với giá 33,99 triệu đồng, thuộc phiên bản tiết kiệm của dòng Velax. Xe có thiết kế kiểu scooter, yên cao 760mm, khoảng sáng gầm 145mm, cốp 25 lít và hai hộc chứa đồ phía trước.

Velax P sử dụng pin Li-ion 72V30Ah, tương đương dung lượng lưu trữ 2,16kWh. Xe có thể trang bị thêm một pack pin với dung lượng tương đương, từ đó đạt quãng đường tối đa 190km mỗi lần sạc. Thời gian sạc từ 0-100% cần khoảng 6-8 giờ.

Xe máy điện Yadea Velax với thiết kế thể thao. Ảnh: Yadea

Pack pin cung cấp năng lượng cho động cơ điện công suất danh định 2.000W, mô-men xoắn danh định 31,6Nm và công suất tối đa 3.050W. Xe có tốc độ tối đa 68km/h. Động cơ dạng in-hub đặt trong bánh sau, tích hợp công nghệ phanh tái sinh TTFAR.

Velax P sử dụng phanh đĩa trước và sau kết hợp CBS. Xe còn có khóa thông minh PaaK - Phone as a Key, cho phép sử dụng điện thoại làm chìa khóa thông qua kết nối Bluetooth năng lượng thấp. Hệ thống GPS hỗ trợ các tính năng như thiết lập hàng rào điện tử và vùng an toàn.

So với VinFast Vero X và Dat Bike Era, Velax P có tốc độ tối đa 68 km/h, thấp hơn mức 70 km/h của Vero X và 82 km/h của Era. Quãng đường tối đa 190km mỗi lần sạc cũng chỉ đạt được khi lắp thêm một pack pin, khiến chi phí đầu tư tăng. Công suất động cơ của mẫu xe này cũng thấp hơn đáng kể so với các đối thủ.

Honda Super Cub 125 mới, giá hơn 87 triệu đồng

Honda Super Cub phiên bản mới cũng vừa ra mắt thị trường Việt theo diện chính hãng. Xe được trang bị động cơ 125cc, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và giá bán hơn 87 triệu đồng.

Super Cub mới vẫn giữ thiết kế đặc trưng với thân xe hình chữ S, tay lái cong, đèn pha tròn và các chi tiết mạ chrome. Xe có 3 màu gồm xám đen, bạc trắng và đen nhám.

Honda Super Cub 125 mới ra mắt.

Xe sử dụng động cơ 125cc phun xăng điện tử PGM-FI, được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4. Theo Honda, lượng khí thải giảm 32% so với phiên bản trước.

Về trang bị, xe có hệ thống đèn LED, đèn phía trước luôn sáng AHO, đồng hồ dạng tròn kết hợp màn hình LCD, phanh đĩa thủy lực phía trước, vành nhôm đúc 17 inch, lốp không săm và Smart Key.

Với giá hơn 87 triệu đồng, Super Cub 125 nằm ở nhóm giá cao trong phân khúc xe máy phổ thông.

VinFast Evo Grand Premia và Evo Limited bắt đầu nhận cọc

Hai mẫu xe máy điện mới của VinFast là Evo Grand Premia và Evo Limited đang được nhiều đại lý nhận cọc. Trong đó, Grand Premia đã được xác nhận ra mắt trong tháng 9, còn thông tin về Evo Limited vẫn khá kín tiếng.

Ngoài thông tin nhận cọc, phía đại lý còn chia sẻ thêm một số hình ảnh rò rỉ mới về Evo Grand Premia.

2 mẫu xe máy điện VinFast được hé lộ. Ảnh: VinFast

So với Evo hiện nay, Evo Grand Premia sở hữu diện mạo khác biệt hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn tròn, bên trong chia thành hai tầng chiếu sáng, bao quanh bởi dải LED định vị hình vòng cung.

Thân xe vẫn mang kiểu dáng tay ga quen thuộc nhưng các đường nét được làm mềm mại hơn. Phần yên xe cũng là một điểm mới.

Hiện các thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, trang bị, giá bán và phạm vi hoạt động của Evo Grand Premia cũng như Evo Limited chưa được công bố đầy đủ.