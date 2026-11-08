Thị trường xe máy điện Việt Nam 9 tháng: Xe máy điện bán gần 1 triệu xe, hãng xe nội áp đảo

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam đạt hơn 3 triệu chiếc (+25,9%), trong đó xe máy điện đạt 973.247 chiếc (tăng 90,5%, tiệm cận mốc 1 triệu xe). Ngược lại, xe máy xăng đạt 2.054.213 chiếc với mức tăng trưởng khiêm tốn 7,2%.

Trong top 4 thương hiệu dẫn đầu thị trường có tới 2 hãng xe điện gồm VinFast (hạng 2, tăng trưởng kỷ lục 152,1%) và Yadea (hạng 4, tăng 53,4%), cạnh tranh trực tiếp với Honda (hạng 1, tăng 8,4%) và Yamaha (hạng 3, tăng 23,2%).

Nhờ chi phí vận hành/bảo dưỡng thấp cùng công nghệ pin lithium-ion cho quãng đường di chuyển lên tới 262 km/lần sạc (trên một số mẫu xe VinFast) và hệ sinh thái trạm sạc/đổi pin phủ rộng, thị trường xe máy điện Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt mốc 2 triệu chiếc vào năm 2027.

Sự dịch chuyển cấu trúc thị trường

Trong nhiều thập kỷ qua, thị trường xe hai bánh tại Việt Nam gần như nằm dưới sự chi phối tuyệt đối của các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế vĩ mô và tiêu dùng trong năm 2026 đã vẽ lên một thực tế hoàn toàn khác biệt.

Theo thống kê chi tiết của Motorcycles Data, tổng lượng xe máy xăng bán ra trong 9 tháng đầu năm đạt 2,054,213 chiếc, trong khi lượng xe máy điện đã chạm ngưỡng 973,247 chiếc, tiệm cận mốc 1 triệu xe và chiếm lĩnh hơn 30% toàn bộ thị phần. Mức tăng trưởng 90,5% của xe điện so với con số 7,2% của xe xăng không đơn thuần là một con số thống kê thương mại, mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển sâu sắc trong cấu trúc tiêu dùng của người dân đô thị và nông thôn.

Doanh số xe máy điện thị trường Việt đang có mức tăng trưởng vượt bậc năm 2026 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh năm 2027.

Động lực chính thúc đẩy sự thay đổi này xuất phát từ sức ép ô nhiễm không khí ngày càng nặng nề tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đi kèm với các kế hoạch và định hướng chính sách nhằm hạn chế dần xe máy xăng trong tương lai gần. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một phương tiện di chuyển thuần túy mà còn hướng đến các giá trị phát triển bền vững và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sự thay đổi trong nhận thức này đã tạo ra một thị trường tiềm năng cực lớn, mở ra cơ hội vàng cho các nhà sản xuất xe điện tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị ngành công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy tại Việt Nam.

Bức tranh cạnh tranh phân hóa

Sự bùng nổ của phân khúc xe máy điện đã trực tiếp làm thay đổi trật tự xếp hạng các thương hiệu hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Honda, dù vẫn duy trì vị thế độc tôn ở vị trí số một về tổng doanh số với mức tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tốc độ này đã thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của toàn thị trường. Trong khi đó, thị trường chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng xe điện và sự phân hóa rõ rệt của các tên tuổi truyền thống. VinFast đã vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường với mức tăng trưởng doanh số ấn tượng lên tới 152,1%.

Bên cạnh đó, Yamaha duy trì vị trí thứ ba với mức tăng trưởng 23,2%, trong khi Yadea nắm giữ vị trí thứ tư với mức tăng trưởng 53,4%. Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh cạnh tranh này là trong bốn thương hiệu dẫn đầu toàn thị trường xe máy Việt Nam hiện nay, có tới hai đại diện mảng xe máy điện hàng đầu là VinFast và Yadea. Sự góp mặt của những cái tên này phá vỡ thế độc quyền lâu đời của các hãng xe máy truyền thống đến từ Nhật Bản, đồng thời tạo ra một cuộc đua khốc liệt về công nghệ, thiết kế và dịch vụ hậu mãi nhằm chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng.

Sự chuyển dịch hành vi tiêu dùng không chỉ diễn ra nhờ vào yếu tố môi trường hay phong trào xã hội, mà còn được neo giữ vững chắc bởi bài toán kinh tế và chi phí sở hữu tổng thể. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, hiệu quả chi phí đã tác động trực tiếp tới quyết định mua sắm của khách hàng cá nhân cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải. Trên cùng một quãng đường di chuyển, chi phí nạp năng lượng bằng điện thấp hơn đáng kể so với chi phí mua xăng dầu, giúp người sử dụng tiết kiệm một khoản tài chính đáng kể sau thời gian dài vận hành.

Bên cạnh chi phí nhiên liệu, cấu trúc cơ khí của xe máy điện được tối ưu hóa vượt trội so với xe động cơ đốt trong. Phương tiện này không đòi hỏi các công đoạn bảo dưỡng phức tạp như thay dầu động cơ định kỳ, thay bugi, kiểm tra hệ thống xả hay vệ sinh bộ chế hòa khí và phun xăng điện tử. Việc cắt giảm hàng loạt các chi phí bảo dưỡng định kỳ kết hợp với giá điện ổn định tạo ra lợi thế tài chính lớn, thu hút đông đảo lực lượng lao động sử dụng xe máy làm phương tiện mưu sinh như shipper, tài xế công nghệ và các hộ gia đình có nhu cầu di chuyển tần suất cao.

Độtphá về công nghệ sản phẩm và hạ tầng năng lượng

Không ngừng lại ở lợi thế chi phí, các nhà sản xuất xe máy điện đã và đang giải quyết triệt để những e ngại ban đầu của người tiêu dùng về hiệu năng và khả năng vận hành của phương tiện.

Các dòng xe máy điện phổ thông và trung cấp hiện nay sở hữu mức giá bán rất cạnh tranh, tương đương với các dòng xe tay ga truyền thống trên thị trường, nhưng lại mang đến trải nghiệm vượt trội về khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái và không phát sinh tiếng ồn hay rung lắc. Nhiều mẫu xe thông minh còn được tích hợp các công nghệ tiên tiến như kết nối điện thoại thông minh, định vị GPS toàn cầu, chống trộm thông minh và theo dõi tình trạng pin từ xa theo thời gian thực.

Đặc biệt, trở ngại lớn nhất về quãng đường di chuyển và hạ tầng sạc điện từng làm chùn bước người mua nay đã được tháo gỡ. Công nghệ pin lithium-ion hiện đại đã nâng cấp phạm vi hoạt động của phương tiện lên mức đáng kinh ngạc, đơn cử như nhiều mẫu xe máy điện của VinFast có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 262 km chỉ sau một lần sạc đầy. Sự phát triển thần tốc của hệ sinh thái năng lượng bao gồm mạng lưới trạm sạc công cộng rộng khắp và công nghệ đổi pin nhanh đang tạo ra một mạng lưới an toàn cho người sử dụng, biến xe máy điện trở thành phương tiện di chuyển hoàn hảo cho cả đô thị lẫn các vùng phụ cận.

Nhìn về tương lai ngắn hạn và trung hạn, nếu thị trường Việt tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định như hiện tại, con số này được kỳ vọng sẽ vượt mốc 2 triệu chiếc vào năm 2027. Với tốc độ phát triển này, xe máy điện không chỉ đơn thuần là một xu hướng tiêu dùng nhất thời, mà đang dần trở thành trụ cột chủ lực trong chiến lược phát triển giao thông bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng và xây dựng các đô thị thông minh tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.