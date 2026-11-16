Thị trường xe điện tuần qua: VinFast hé lộ hai mẫu xe máy điện mới

Doanh số xe điện hóa toàn cầu tăng trưởng trở lại

Theo công ty nghiên cứu thị trường Benchmark Mineral Intelligence, doanh số xe thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV) trên toàn cầu đạt 2,09 triệu chiếc trong tháng 10/2026, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, lượng xe điện hóa được bán ra đạt 17,5 triệu chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Âu là một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường xe điện toàn cầu, với doanh số tăng 36% trong tháng 10/2026. Kết quả này được hỗ trợ bởi các chương trình trợ cấp của chính phủ, giá nhiên liệu gia tăng, những quy định về khí thải của Liên minh châu Âu (EU) và sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe mới.

Dữ liệu tháng 10/2026 cho thấy thị trường xe điện hóa toàn cầu vẫn duy trì đà mở rộng, dù tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực có sự khác biệt đáng kể. Trong khi châu Âu tiếp tục hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ và các quy định khí thải, hoạt động xuất khẩu của các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với nhu cầu EV tại những thị trường ngoài Trung Quốc.

Volvo ra mắt hai mẫu xe điện cao cấp tại Việt Nam

Volvo Car Việt Nam đã chính thức giới thiệu hai mẫu xe thuần điện EX90 và ES90 tại Hà Nội, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong phân khúc ô tô điện hạng sang. Trong đó, EX90 là mẫu SUV cỡ lớn với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, giá niêm yết 3,5 tỷ đồng; ES90 là mẫu sedan fastback 5 chỗ, giá 2,6 tỷ đồng.

Tại Volvo, điện hóa không đơn thuần là chuyển đổi hệ truyền động, mà là cơ hội để thiết lập những chuẩn mực mới về an toàn và trải nghiệm sở hữu trên nền tảng công nghệ được thiết kế cho tương lai.

Ở phân khúc mà khách hàng có nhiều lựa chọn với các thương hiệu quen thuộc như Mercedes-Benz, BMW, Audi hay Lexus, Volvo đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh bằng một cách tiếp cận khác: kết hợp sức mạnh vận hành của xe điện hiệu suất cao với công nghệ an toàn, không gian tiện nghi và thiết kế Bắc Âu tinh giản.

Cả EX90 và ES90 đều được Volvo đưa về Việt Nam với cấu hình Twin Motor Performance, sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm.

Sự xuất hiện của EX90 và ES90 cho thấy Volvo không chỉ bổ sung hai mẫu xe điện mới, mà còn đưa ra một lựa chọn khác trong thị trường ô tô hạng sang Việt Nam. Với những khách hàng ưu tiên sự an toàn, công nghệ hiện đại, hiệu suất vận hành và phong cách sang trọng không phô trương, bộ đôi xe điện Thụy Điển có những lợi thế đáng cân nhắc bên cạnh các thương hiệu Đức và Nhật Bản.

VinFast hé lộ hai mẫu xe máy điện mới

Những ngày gần đây, VinFast liên tục đăng tải hình ảnh hé lộ hai mẫu xe máy điện mới, kèm các thông điệp như "Sắp xuất hiện" và "Tháng 11 này". Tuy nhiên, hãng chưa công bố tên gọi, giá bán hay thông số kỹ thuật.

Theo thông tin từ đại lý, hai mẫu xe này nhiều khả năng là Rasad và Sadie, dự kiến ra mắt ngày 19/11. Dù vậy, VinFast chưa xác nhận thông tin trên.

Nếu đúng, đây sẽ là hai trong số ba mẫu xe máy điện cao cấp được VinFast giới thiệu dưới dạng concept vào cuối tháng 1/2026. Theo kế hoạch ban đầu, các phiên bản thương mại sẽ ra mắt trong quý 4/2026.

Những hình ảnh mới hé lộ một phần thiết kế đầu xe, đuôi xe, tay dắt, bánh xe cùng hệ thống truyền động và giảm xóc. Đáng chú ý, bánh trước sử dụng phanh đĩa đục lỗ, có công nghệ chống bó cứng phanh ABS và phuộc ống lồng.