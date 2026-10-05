Thị trường xe điện tuần qua: Tesla giao gần 487.000 xe trong quý III/2026

Tesla giao gần 487.000 xe trong quý III/2026, vượt xa dự báo

Hãng Tesla ngày 2/10 công bố đã bàn giao 486.532 xe trong quý III/2026, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích, trong khi sản lượng đạt 464.391 xe.

Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi số liệu trên được công bố.

Số xe giao trong quý III giảm khoảng 2% so với mức 497.099 xe cùng kỳ năm 2025, nhưng tăng so với 480.126 xe trong quý II/2026. Theo StreetAccount, giới phân tích trước đó dự báo Tesla giao khoảng 461.100 xe, trong khi mức đồng thuận do chính Tesla tổng hợp là 461.974 xe.

Tesla không công bố số xe giao theo từng mẫu hoặc khu vực. Hãng cho biết các mẫu xe Model 3 và Model Y chiếm khoảng 98% tổng số xe giao trong quý. Tesla sử dụng số xe giao như chỉ dấu gần nhất về doanh số ô tô, dù không xác định đây là doanh thu bán xe trong các báo cáo dành cho cổ đông.

Hiện Tesla đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc như BYD và Xiaomi, trong khi hãng xe của tỷ phú Elon Musk tìm cách đảo chiều xu hướng doanh số sụt giảm trong hai năm liên tiếp.

Dat Bike và Toshiba hợp tác phát triển xe điện thế hệ mới

Tháng 9/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp xe điện hai bánh tại Việt Nam khi Dat Bike và Toshiba Electronics Asia có trụ sở tại Singapore chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung thỏa thuận, Toshiba sẽ trở thành nhà cung cấp các giải pháp điện và điện tử chiến lược, tạo nền tảng cốt lõi để thương hiệu xe điện Việt Nam nâng cấp toàn diện chất lượng sản phẩm trong tương lai.

Thông qua việc hợp tác, thương hiệu Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp để tinh giản và tối ưu hóa hệ thống điện tử trên xe, giảm thiểu các lỗi vặt không đáng có. Đổi lại, Toshiba có trong tay một đường dẫn uy tín để tiến sâu vào thị trường Đông Nam Á, nơi ngành công nghiệp xe xanh đang bùng nổ và các giải pháp bán dẫn đang được săn đón hơn bao giờ hết.

Rộ ảnh VinFast VF 3 thiết kế mới

Những ngày gần đây, hình ảnh một mẫu xe được cho là VinFast VF 3 chạy trên đường với lớp ngụy trang kín được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Qua hình ảnh, chiếc xe có kiểu dáng tổng thể khá tương đồng với VF 3 hiện hành. Thân xe vuông vức, thiết kế cửa sổ, kính hậu và cụm đèn phía sau đều gợi liên tưởng rõ rệt tới mẫu ô tô điện mini của VinFast. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở khu vực vòm bánh.

Trên VinFast VF 3 hiện hành, vòm bánh sử dụng các tấm ốp nhựa nổi, mở rộng đáng kể ra ngoài thân xe, góp phần tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn và phong cách SUV. Đây cũng là một trong những đặc điểm nhận diện của mẫu xe.

Trong hình ảnh mới, phần vòm bánh dường như không còn nhô ra nhiều như trước, khiến thân xe trông liền mạch và gọn hơn ở khu vực bánh trước và sau.

Sự khác biệt ở phần vòm bánh nhanh chóng khiến cộng đồng người dùng đặt câu hỏi rằng, nếu đây thực sự là một bản nâng cấp của VF 3, liệu VinFast có điều chỉnh kích thước thân xe và không gian cabin hay không.

Một trong những kỳ vọng được nhắc tới là tối ưu khu vực phía trên vòm bánh nhằm tăng không gian sử dụng bên trong.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận đây là VinFast VF 3 phiên bản mới. Nguồn gốc hình ảnh cũng chưa được kiểm chứng.