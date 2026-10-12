Thị trường xe điện tuần qua: Ra mắt xe máy điện cabin tự hành đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc và châu Âu đạt thỏa thuận về xe hybrid

Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận có thể cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid Trung Quốc sang EU.

Thông tin được Ủy viên Thương mại Châu Âu Maros Sefcovic đưa ra hôm 10/10 sau các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh, nhằm mục đích giảm bớt thâm hụt thương mại ngày càng lớn của EU với Trung Quốc.

Ông Sefcovic cho biết, thỏa thuận này sẽ giúp điều tiết hoạt động xuất khẩu xe hybrid và xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) của Trung Quốc sang EU, đồng thời cắt giảm lượng nhập khẩu hàng triệu xe trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết về cách thức triển khai thỏa thuận này sau cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày.

Thỏa thuận này đạt được sau 3 tháng thảo luận giữa ông Sefcovic và các quan chức Trung Quốc, đại diện là Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, đồng thời diễn ra sau nhiều năm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels về tình trạng gia tăng mạnh mẽ hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc, trong đó có ô tô.

VinFast bán hơn 23.500 ô tô điện trong tháng 9

Trong tháng 9, VinFast bàn giao tổng cộng 23.624 ôtô điện các loại ra thị trường trong nước, đạt mức tăng 17% so với tháng trước đó. Báo cáo doanh số của hãng cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast bán 177.697 xe, tương đương mức trung bình gần 20.000 xe đến tay người dùng một tháng.

Theo hãng, đây là tháng thứ 25 liên tiếp VinFast dẫn đầu thị trường Việt Nam về lượng xe bán ra.

Trong số 23.624 xe VinFast bán ra thị trường tháng 9, có tới 6.474 chiếc VF 3, khẳng định vị thế xe điện quốc dân của người Việt. Lũy kế từ đầu năm, đã có 42.272 xe VF 3 được bàn giao tới người dùng.

Ra mắt xe máy điện cabin tự hành đầu tiên trên thế giới

Công ty công nghệ Scuter của Italy ngày 7/10 đã giới thiệu nguyên mẫu xe máy điện có cabin và khả năng tự hành đầu tiên trên thế giới, được phát triển dành riêng cho dịch vụ chia sẻ phương tiện.

Scuter hướng tới thay đổi cách thức vận hành của các dịch vụ chia sẻ xe trong đô thị. Thay vì người dùng phải tìm đến nơi đỗ xe, phương tiện có thể tự di chuyển đến đón khách tại vị trí yêu cầu.

Khi kết thúc chuyến đi, xe cũng có khả năng tự tìm vị trí đỗ hoặc di chuyển tới đón hành khách tiếp theo.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) Scuter, ông Gianmarco Carnovale, công ty này không định vị mình đơn thuần là một nhà sản xuất phương tiện, mà còn phát triển một hệ thống tích hợp giữa xe, phần mềm và nền tảng vận hành, với mục tiêu tạo ra một phương thức di chuyển thuận tiện hơn trong đô thị.