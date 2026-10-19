Thị trường xe điện tuần qua: Ra mắt mẫu xe máy điện tự sạc bằng năng lượng mặt trời

Doanh số xe điện toàn cầu tháng 9 giảm 2%

Theo dữ liệu do Benchmark Mineral Intelligence (BIM) mới công bố, thế giới đã tiêu thụ 2,15 triệu xe điện trong tháng 9/2026, tăng 17% so với tháng trước nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, doanh số đạt 15,5 triệu chiếc, tăng 3%.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng của ngành xe điện đang phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, trong đó những thị trường từng đóng vai trò dẫn dắt không còn duy trì được tốc độ như trước.

Bắc Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tháng 9, khi doanh số xe điện lao dốc 44% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống khoảng 130.000 chiếc. Lũy kế 9 tháng, khu vực này tiêu thụ khoảng 1,2 triệu xe, giảm 24%.

Tại Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, doanh số tháng 9 đạt 1,11 triệu chiếc, tăng 7% so với tháng trước nhưng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng, doanh số đạt 8,1 triệu chiếc, giảm 13%, trong đó xe hybrid sạc ngoài giảm 25% và xe điện chạy pin giảm 6%. Sự suy giảm diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh nội địa gay gắt và nhu cầu thị trường chậm lại.

BMW bắt đầu sản xuất pin 6G tại Trung Quốc

Ngày 15/10, nhà sản xuất ôtô Đức BMW bắt đầu sản xuất hàng loạt pin điện áp cao thế hệ thứ 6 tại cơ sở trị giá 10 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của các hãng xe châu Âu nhằm thắt chặt quan hệ với thị trường Trung Quốc.

Theo tờ Global Times, cơ sở tại Thẩm Dương là địa điểm sản xuất thứ ba trên toàn cầu của BMW dành cho dòng pin thế hệ mới nhất này, sau các nhà máy tại Hungary và Đức.

Theo thông báo từ BMW, số pin được sản xuất tại địa phương này sẽ cung cấp năng lượng cho các mẫu xe Neue Klasse trong tương lai được sản xuất tại Trung Quốc, giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, đồng thời bảo đảm chuỗi cung ứng hiệu quả và linh hoạt.

Ra mắt mẫu xe máy điện có thể tự sạc bằng ánh sáng mặt trời

Công ty nghiên cứu và phát triển Otherlab tại San Francisco (Mỹ) vừa giới thiệu mẫu xe máy điện Lightfoot, có khả năng bổ sung năng lượng khi đỗ ngoài trời. Xe được thiết kế đủ chỗ cho hai người, đồng thời có khoang chứa đồ rộng rãi, đáp ứng nhu cầu di chuyển và mua sắm hằng ngày.

Điểm gây chú ý nhất trên Lightfoot là hai tấm pin mặt trời kích thước lớn gắn dọc hai bên thân xe. Mỗi tấm có công suất 120W, đưa tổng công suất hệ thống lên 240W.

Theo Otherlab, trong điều kiện nắng tốt, mỗi giờ đỗ ngoài trời có thể giúp xe tích lũy lượng điện đủ di chuyển thêm khoảng 5-6km. Nếu tiếp xúc với ánh nắng thuận lợi trong cả ngày, phạm vi hoạt động có thể tăng thêm tối đa 29km.

Lightfoot sử dụng bộ pin dung lượng 1,56kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 60km sau mỗi lần sạc đầy.

Với một người đi làm cách nhà khoảng 8km, tổng quãng đường cả đi lẫn về chỉ khoảng 16km mỗi ngày. Về lý thuyết, nếu xe được đỗ dưới nắng trong suốt thời gian làm việc, lượng điện thu được có thể đủ bù lại năng lượng tiêu thụ.

Đồng thời, nhà sản xuất vẫn trang bị bộ sạc công suất 230W, cho phép cắm vào ổ điện dân dụng. Thời gian sạc đầy được công bố khoảng 4 giờ.

Như vậy, Lightfoot không hoàn toàn chỉ cần dựa vào ánh nắng, nhưng có thể giảm đáng kể nhu cầu cắm sạc đối với những người thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn.