Thị trường xe điện tuần qua: Một startup Việt sắp gia nhập thị trường xe máy điện

EU đề nghị Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu xe hybrid

Theo Reuters, Liên minh Châu Âu (EU) đã yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu các dòng xe hybrid nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến thương mại toàn diện trên toàn cầu.

Cụ thể, EU mong muốn Chính phủ đất nước tỷ dân khống chế thị phần ôtô hybrid sản xuất tại Trung Quốc ở mức khoảng 15% trên tổng thị trường EU.

Một quan chức EU nhấn mạnh rằng nếu phía Trung Quốc không chủ động đưa ra giới hạn, liên minh này sẽ buộc phải tự áp đặt các biện pháp kiểm soát để bảo vệ ngành sản xuất ôtô tại lục địa già. Ngoài phương tiện giao thông, EU cũng đề nghị Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu một số mặt hàng khác như hóa chất, đồng thời tăng cường nhập khẩu các sản phẩm đến từ Châu Âu.

Tesla chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk vừa chính thức có pháp nhân tại Việt Nam. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được công bố, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11/9/2026, đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và có vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD.

Theo Reuters, việc thành lập pháp nhân đánh dấu bước gia nhập chính thức của Tesla vào Việt Nam, một trong những thị trường xe điện đang tăng trưởng tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, đến nay Tesla chưa đưa ra thông tin chính thức về kế hoạch kinh doanh, đầu tư hay phát triển mạng lưới tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Tesla Motors Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bán buôn ô tô và xe có động cơ. Doanh nghiệp đồng thời đăng ký các ngành nghề liên quan đến bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô.

Hồ sơ cũng ghi nhận doanh nghiệp được đăng ký thực hiện các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối. Đây là những ngành nghề tạo cơ sở pháp lý để Tesla triển khai các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nếu hãng quyết định đưa sản phẩm vào thị trường theo mô hình chính thức.

Một startup Việt sắp gia nhập thị trường xe máy điện

Một startup công nghệ Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch tham gia lĩnh vực xe máy điện, tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự, đồng thời chuẩn bị kế hoạch phát triển nhà máy và trung tâm nghiên cứu (R&D) tại Hưng Yên.

Theo đó, Công ty cổ phần công nghệ và năng lượng xanh Aves thành lập ngày 9/9, trụ sở tại Hà Nội, định hướng hoạt động trong ba lĩnh vực gồm: xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị IoT. Trong lĩnh vực phương tiện, Aves cho biết sẽ phát triển các dòng xe điện hai bánh, ba bánh và xe đạp.

Doanh nghiệp này hiện tuyển dụng hàng loạt vị trí, trải rộng từ kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, chuỗi cung ứng... và đặt mục tiêu ra mắt sản phẩm vào giữa năm 2027.

Aves gia nhập thị trường trong bối cảnh sức tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam liên tục tăng. 7 tháng đầu năm nay, hơn nửa triệu xe máy điện bán ra tại Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần toàn ngành, tăng hơn 97% so với cùng kỳ 2025, theo thống kê của Motorcycles Data (MD). Việt Nam cũng thuộc nhóm các thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Đại diện Aves cho biết, doanh nghiệp định vị là startup công nghệ, không chỉ tập trung vào xe máy điện thông minh mà còn phát triển các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.