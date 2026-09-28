Thị trường xe điện tuần qua: Geely ra mắt công nghệ siêu sạc 4 phút

Geely ra mắt công nghệ siêu sạc 4 phút

Vừa qua, Geely - hãng xe Trung Quốc đang có mặt tại Việt Nam chính thức công bố hệ thống Geely Smart Charging cùng trạm sạc thế hệ thứ 5, tiếp tục đẩy nhanh cuộc đua rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho xe điện tại Trung Quốc. Trạm sạc mới có công suất tối đa 2.250 kW, tương đương 2,25 MW, thuộc nhóm công nghệ sạc công suất megawatt đang được nhiều hãng xe Trung Quốc theo đuổi.

Theo Geely, trong thử nghiệm với Lynk & Co 10 và Zeekr 001, mức pin tăng từ 10 - 70% trong 4 phút 30 giây - thời gian sạc tối ưu nhất đối với phần lớn ô tô điện. Tuy nhiên, sạc từ 10 - 97% pin phải mất 8 phút 40 giây, gần gấp đôi so với thời gian nạp từ 10 - 70% pin.

Hai mẫu xe được thử nghiệm sử dụng loại pin Shendun Golden Battery hỗ trợ tốc độ sạc tối đa 12C. Đây là yếu tố quan trọng giúp bộ pin có thể tiếp nhận lượng điện lớn trong thời gian ngắn.

VinFast mở đặt cọc mẫu bán tải đầu tiên

Ngày 25/9, VinFast chính thức mở chương trình đặt cọc sớm dành cho VF Wild, mẫu xe điện mở rộng phạm vi di chuyển mới của hãng. Khách hàng xuống tiền trong giai đoạn từ ngày 25/9 đến hết 30/9/2026 được hưởng ưu đãi 61 triệu đồng, trong khi những chiếc xe đầu tiên dự kiến có thể được bàn giao từ cuối tháng 10.

Theo công bố của VinFast, VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng đối với các màu đen, đỏ và trắng. Riêng phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng.

Trong đợt đặt cọc sớm kéo dài 6 ngày, khách hàng được giảm trực tiếp 61 triệu đồng/xe. Mức đặt cọc là 15 triệu đồng, không được hoàn hoặc hủy. Suất cọc chỉ có thể chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột hai bên, hoặc doanh nghiệp do các cá nhân thuộc nhóm trên đứng tên.

Chủ xe VF Wild cũng được hưởng chính sách miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Xuất hiện xe máy điện giá phổ thông, đi tới 100 km/lần sạc

Pega Go-S là mẫu xe máy điện hướng tới phân khúc phổ thông. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn phù hợp nhu cầu di chuyển trong thành phố, xe gây chú ý với động cơ công suất cực đại 1.550W, phanh đĩa trước và quãng đường được công bố tới 100 km/lần sạc.

Công bố từ Pega Việt Nam, mẫu xe hiện có 6 lựa chọn màu sắc gồm xanh dương, xanh lá, đen, đỏ, trắng và be.

Pega Go-S được phát triển theo hướng ưu tiên sự gọn gàng và dễ xoay trở trong điều kiện giao thông đô thị. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.690 x 700 x 1.000 mm, chiều dài cơ sở 1.250 mm và trọng lượng 94 kg.

Kích thước này giúp Go-S tương đối nhỏ gọn so với nhiều mẫu xe máy thông thường. Đây có thể là lợi thế đối với người thường xuyên phải di chuyển trên những tuyến đường đông đúc, ngõ nhỏ hoặc cần tìm chỗ đỗ xe trong không gian hạn chế.