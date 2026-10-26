Thị trường xe điện tuần qua: Doanh số xe điện tại châu Âu tăng hơn 70% trong tháng 9

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng hơn 70% trong tháng 9

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu, xe thuần điện đã vượt xe chạy hoàn toàn bằng xăng về thị phần ô tô mới tại Liên minh châu Âu (EU) trong 9 tháng đầu năm nay.

Lượng xe thuần điện đăng ký mới tăng gần 50%, phản ánh xu hướng chuyển dịch ngày càng rõ nét sang các dòng xe điện hóa. Trong khi đó, xe hybrid, tức là xe lẫn cả xăng và điện, tiếp tục dẫn đầu thị trường, nhờ kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện.

Riêng trong tháng 9 vừa qua, lượng xe thuần điện đăng ký mới tăng gần 73%, với mức tăng nổi bật tại Pháp và Đức. Thị trường ô tô EU nhìn chung vẫn duy trì đà tăng trưởng, bất chấp giá năng lượng cao và những bất ổn địa chính trị.

Thương hiệu ô tô iCAUR chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam dự kiến đón thêm thương hiệu mới vào cuối năm 2026 khi iCAUR, thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc), chuẩn bị phân phối hai mẫu SUV đầu tiên là V23 và V27.

Thông tin được công bố tại chương trình iCAUR International User Summit 2026 tại Vu Hồ, Trung Quốc. Hãng hiện diện tại hơn 40 thị trường, theo đuổi định hướng kết hợp công nghệ năng lượng mới với thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển.

Hai mẫu xe dự kiến bán tại Việt Nam có kiểu dáng hình hộp, thân xe vuông vức và những đường nét gợi liên tưởng đến xe địa hình truyền thống, nhưng khác nhau về hệ truyền động.

Trong đó, iCAUR V27 sử dụng công nghệ REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ đốt trong có chức năng phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống theo thiết kế của xe.

Trong khi đó, iCAUR V23 là mẫu crossover thuần điện cỡ B+, cũng sở hữu ngoại hình vuông vức. Bánh xe được bố trí gần bốn góc thân xe nhằm tối ưu không gian cabin. Theo thông tin do hãng công bố, V23 có chiều dài cơ sở 2.735 mm và đạt đánh giá an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Lộ diện những chiếc xe 3 bánh điện Made in Vietnam

Tại Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghiệp an ninh Việt Nam (VN-SECURITY 2026) vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện ba bánh chuyên dụng.

Nam Triệu là doanh nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và cải tạo các phương tiện chuyên dụng.

Đáng chú ý, mẫu xe điện ba bánh thu gom rác thùng inox có động cơ công suất 1.800 W, thùng chứa dung tích 1 m³. Theo bảng thông số kỹ thuật, xe có tốc độ tối đa 25-45 km/h, quãng đường di chuyển từ 40-120 km.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn trưng bày mẫu xe điện ba bánh chữa cháy 1,6 m, có chiều dài gần 3 m, rộng 1,07 m và cao 1,43 m.

Theo bảng thông số, xe có tải trọng công bố 800 kg, dung tích chứa 400 lít, trang bị bơm tự hút công suất 1.200 W. Phương tiện có tốc độ tối đa 25-45 km/h, quãng đường di chuyển 35-120 km.

Ngoài các mẫu xe điện ba bánh, khu trưng bày của Nam Triệu còn có robot chữa cháy công trình công nghiệp mang tên Robot 114 và các mẫu mô tô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đa năng.

Việc các mẫu xe điện ba bánh được giới thiệu diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu thí điểm loại phương tiện này. Theo Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 10/8/2026, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện đề án sản xuất, lắp ráp và thí điểm lưu hành xe ba bánh chạy điện nhỏ gọn, phục vụ thu gom rác thải đô thị, bưu chính và logistics tại những khu vực khó tiếp cận.