Thị trường xe điện Mỹ có 'đảo chiều' sau bầu cử?

Theo InsideEVs, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bãi bỏ các đạo luật về nhiên liệu thay thế và hạn chế sự tăng trưởng của ôtô thuần điện.

Những người ủng hộ xe điện tại Mỹ từng hy vọng rằng trong trường hợp Đảng Dân chủ có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, những thay đổi tích cực có thể xảy ra cho thị trường xe điện xứ cờ hoa.

Tuy nhiên theo nhận định từ S&P Global, đảng Dân chủ có vẻ cũng không thể làm được gì quá nhiều để “đảo chiều” thị trường xe điện, ngay cả khi nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đã rõ và thắng lợi được xác định thuộc về đảng Dân chủ, “phe xanh” có thể sẽ nỗ lực soạn thảo các dự luật nhằm hỗ trợ xe điện trở lại.

Đảng Dân chủ có thể đưa ra các dự luật khôi phục chính sách ưu đãi thuế cho ôtô thuần điện, tìm cách thắt chặt lại các tiêu chuẩn Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của đội xe (CAFE) và khôi phục các mức phạt đối với hãng xe nào không tuân thủ.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều từng bị chính quyền ông Donald Trump đảo ngược. Những điều này dẫn đến khả năng Tổng thống đương nhiệm sẽ tiếp tục phủ quyết bất kỳ nỗ lực điều chỉnh nào từ đảng Dân chủ trong tương lai.

Tổng thống Donald Trump có khả năng cao sẽ sử dụng quyền phủ quyết với những dự luật liên quan đến xe điện do đảng Dân chủ đệ trình. Ảnh: NYT.

Việc bác bỏ quyền phủ quyết (veto) của Tổng thống vẫn khả thi, nhưng đòi hỏi phải có 2/3 Quốc hội bỏ phiếu thuận. Rất khó có khả năng Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát được 2/3 số ghế ở bất kỳ viện nào, chưa nói đến cả Hạ viện lẫn Thượng viện.

Nếu không thể đạt được điều kiện này, đảng Dân chủ sẽ cần Tổng thống Trump ký duyệt tất cả thay đổi - điều mà InsideEVs đánh giá là gần như bất khả thi nếu xét đến thái độ không mấy tích cực mà ông dành cho ôtô thuần điện.

“Thách thức về lệnh phủ quyết và vượt qua lệnh phủ quyết đó vẫn là một rào cản cực kỳ cao”, Jeff Meyer, Giám đốc bộ phận di chuyển và năng lượng của CERA, chia sẻ với S&P Global trong một cuộc trao đổi hồi cuối tháng 10.

Do vậy, bất chấp đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, người Mỹ vẫn cần phải chờ ít nhất đến năm 2028 để thấy được những thay đổi có lợi đáng kể có lợi dành cho xe điện.

Điều này đồng nghĩa Trung Quốc và châu Âu sẽ có thêm ít nhất 2 năm nữa để nới rộng khoảng cách với Mỹ trên thị trường xe điện.

Ôtô thuần điện và PHEV tại Mỹ chiếm tỷ trọng không quá cao trong cơ cấu doanh số. Ảnh: General Motors.

Theo S&P Global, thị phần xe điện cắm sạc - bao gồm ôtô thuần điện và PHEV - tại Trung Quốc là khoảng 60%, trong khi con số này tại Mỹ chỉ dưới 10%. Ngay cả tại châu Âu, thị phần các dòng xe điện này cũng ở mức khá cao, xấp xỉ 45%.

Khi khách hàng Trung Quốc và châu Âu tiếp tục tiêu thụ xe điện, các nhà sản xuất ôtô ở những quốc gia đó sẽ tiếp tục các quy trình đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, đà tăng trưởng xe điện tại Mỹ sẽ bị kìm hãm, còn ngành công nghiệp ôtô Mỹ cũng sẽ tụt lại phía sau rất xa trước khi tìm kiếm cơ hội bắt kịp các đối thủ.