Một đại lý ô tô Chevrolet – thương hiệu trực thuộc tập đoàn General Motors (GM) – tại bang Maryland, Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN

Trung tâm đấu giá xe Manheim tại Bordentown, bang New Jersey - thuộc công ty Cox Automotive - mỗi tuần bán ra khoảng 4.500 ô tô cũ. Đây là một trong khoảng 80 trung tâm đấu giá xe mà Manheim vận hành trên khắp nước Mỹ.

Xét theo số lượng xe bán ra, thị trường xe cũ ở Mỹ hiện có quy mô lớn hơn gấp đôi so với thị trường xe mới. Nguồn xe đấu giá rất đa dạng, bao gồm xe khách hàng đổi cũ lấy mới, xe hết hạn hợp đồng thuê, xe cho thuê đã qua sử dụng và xe bị thu hồi do chủ sở hữu chậm thanh toán khoản vay hàng tháng.

Nguyên nhân chính khiến người dân Mỹ chuyển sang mua xe cũ là do phần lớn không đủ khả năng tài chính để sở hữu xe mới. Trong tháng 10, giá bán trung bình của một chiếc ô tô mới tại Mỹ đã vượt mức 51.000 USD - mức cao kỷ lục theo dữ liệu từ Cox Automotive. Các hãng sản xuất xe đã ngừng kinh doanh nhiều dòng xe bình dân như Nissan Versa hay Ford Escape do lợi nhuận kém hơn so với xe bán tải và xe thể thao đa dụng (SUV).

Trưởng bộ phận tư vấn ngành ô tô Mỹ Lenny LaRocca của công ty tư vấn KPMG cho biết thị trường hiện có rất ít lựa chọn xe mới dưới 25.000 USD. Trong khi đó, giá bán lẻ trung bình của một chiếc xe cũ 3 năm tuổi trong tháng 10 đạt mức 33.000 USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng giá nhiên liệu cũng làm thay đổi xu hướng lựa chọn phương tiện. Theo chỉ số Manheim Used Vehicle Value Index, giá xe điện và các dòng xe nhỏ tiết kiệm xăng đã tăng hơn 6% trong tháng 10. Ngược lại, giá xe sang, xe bán tải và SUV tiêu tốn nhiều nhiên liệu có sự sụt giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá bán buôn của nhóm xe ngốn xăng nhất giảm 15%, trong khi nhóm xe tiết kiệm nhiên liệu nhất tăng 10%.

Chuyên gia kinh tế trưởng Jeremy Robb của Cox Automotive nhận định giá xăng đóng vai trò rất quan trọng đối với người tiêu dùng. Dữ liệu từ trang bán hàng trực tuyến iSeeCars cho thấy 16 trong số 25 mẫu xe cũ bán chạy nhất hiện nay là xe điện.

Trung tâm đấu giá tại Bordentown có diện tích 141,6 hecta với 17 làn xe và tích hợp các xưởng sơn, sửa chữa phương tiện. Khoảng 70% hoạt động đấu giá được tiến hành trực tuyến nhờ hệ thống 40 camera chụp ảnh chi tiết khi xe di chuyển qua đường hầm kiểm tra.

Chủ tịch Nhóm giải pháp kho bãi Grace Huang của Cox Automotive nhấn mạnh điểm khác biệt là mỗi chiếc xe cũ đều mang tính duy nhất. Dù thị trường giao dịch nhộn nhịp, áp lực tài chính khiến 18% khoản vay mua ô tô trong tháng 10 là nợ dưới chuẩn.

Độ tuổi trung bình của xe hơi tại Mỹ hiện đạt 13 năm - mức cao chưa từng có, buộc nhiều người phải sớm thay phương tiện. Ông LaRocca cho biết các hãng sản xuất xe cũng đang thu lợi nhuận lớn từ mảng phụ tùng và dịch vụ bổ sung sau bán hàng nhờ việc thị trường xe cũ bùng nổ.