Nhiều khách hàng đang trong tâm trạng háo hức chờ mua cho được chiếc xe hơi nhập từ Thái Lan rẻ hơn 200 triệu đồng/chiếc so với năm ngoái, trong khi thị trường ô tô cũ trong nước vẫn tiếp tục cảnh 'ngủ đông' dài dài.

Thị trường xe cũ chỉ có người hỏi, không có người mua - Ảnh: Ng.Nga

Trên trang banxehoi, có gần 17.000 tin rao bán xe giá từ 100 - 200 triệu đồng/chiếc. Chiếc Toyota Hiaxe 2004, rao bán giá 180 triệu đồng, Chevrolet Spark 5 chỗ giá 104 triệu đồng, cũng dòng Chevrolet Spark đời 2011 rao giá 189 triệu đồng, Mercedes màu bạc đời 2004, số tự động, giá 200 triệu đồng, Ford Laser đời 2005, màu bạc, xe nhập, được rao bán giá 190 triệu đồng, chiếc Mitsubishi Lancer 2001 giá 160 triệu đồng, chiếc Kia Morning nhập, đời 2007 giá 133,5 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp hơn, nhiều chiếc Ford được giới thiệu “xe chính chủ chạy, giữ cẩn thận, nhập và tiết kiệm nhiên liệu…” song cũng có giá dưới 400 triệu đồng. Trên trang muabanfordcu, từ 2 tuần nay, chiếc Ford Ranger máy dầu, tay số đời 2009 được rao bán giá 345 triệu đồng… Hoặc với đời xe mới cách đây vài năm, cũng được giá khá dễ chịu. Trên trang chototxe, chiếc Hyundai i10 đời 2016, xe chính chủ bán giá 330 triệu đồng. Đặc biệt, trên trang này có chiếc BMW 2003 chỉ có giá 180 triệu đồng, hay chiếc Camry trắng “xe đẹp, máy cực mạnh” giá 125 triệu đồng…

Điều đáng nói là xe cũ tuy có giá mềm, trong bối cảnh nguồn xe nhập giảm mạnh, song người tiêu dùng tỏ ra khá hờ hững trước những chiếc xe hơi này.

Ông Đặng Hữu Hiệp, người “khai sinh” mô hình chợ xe kiểu Mỹ tại Tân An (Long An) từ tháng 6.2017, cho biết từ ngày khai trương chợ đến nay gần 10 tháng, chợ xe cũ vẫn chưa có gì sôi nổi đáng kể. Theo ông Hiệp và một số người đang rao bán xe cũ trên một số trang mạng, có 2 lý do khiến thị trường xe cũ “ngủ đông” thời gian dài như vậy. Thứ nhất là do lượng xe cũ được gửi bán tại chợ còn khiêm tốn, người mua kỳ vọng có dăm ba chục chiếc để thỏa sức lựa chọn nhưng không có. Thứ hai, xuất phát từ tâm lý người mua chờ mua xe mới được giảm thuế nhập và thuế tiêu thụ đặc biệt có giá rẻ hơn đến 200 triệu đồng/chiếc. “Thị trường xe cũ sẽ chỉ nhộn nhịp trở lại khi xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu phong phú mẫu mã và số lượng. Nhu cầu mua bán, đổi xe lúc đó mới tăng cao, giá xe cũ trong tương lai có thể thấp hơn nhưng phản ánh đúng thị trường. Tôi tin chắc lúc đó thị trường sẽ sôi động hơn vì người mua và bán đều có nhu cầu chính đáng”, ông Hiệp dự báo.

Ng.Nga