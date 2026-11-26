Ảnh: Fashion Feed

Givenchy là một thương hiệu thuộc LVMH, tập đoàn sở hữu nhiều nhà mốt có sức mạnh thị trường vượt trội như Louis Vuitton, Dior hay Loro Piana. Trong hệ sinh thái xa xỉ này, Givenchy không có lợi thế về quy mô phân phối, độ phủ truyền thông hay sức mạnh biểu tượng như những thương hiệu dẫn đầu. Vì vậy, việc xác lập một "DNA" riêng không chỉ là yêu cầu sáng tạo, mà còn là điều kiện để cạnh tranh và thu hút sự chú ý của khách hàng.

Sau nhiều năm thay đổi giám đốc sáng tạo và loay hoay với bản sắc riêng, Givenchy đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc đáng chú ý dưới sự dẫn dắt của Sarah Burton. Kể từ khi nhà sáng lập Hubert de Givenchy rời vị trí sáng tạo năm 1995, thương hiệu đã trải qua nhiều lần thay đổi người đứng đầu bộ phận thiết kế.

Trong gần ba thập niên, Givenchy lần lượt tìm kiếm những cách diễn giải khác nhau về di sản của mình. Mỗi giám đốc sáng tạo mang đến một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, nhưng sự thay đổi liên tục cũng khiến thương hiệu khó duy trì một hệ thống nhận diện đủ ổn định trong tâm trí người tiêu dùng.

Ảnh: Who What Wear

Sarah Burton được bổ nhiệm vào tháng 9/2024, sau 13 năm làm việc tại Alexander McQueen. Vị nữ giám đốc sáng tạo được biết đến với kỹ thuật cắt may phức tạp, cấu trúc trang phục và khả năng tạo ra hình ảnh thời trang giàu tính biểu tượng.

Nhà thiết kế này cũng không tiếp cận Givenchy bằng cách cố gắng tạo ra một cuộc cách mạng thị giác tức thì. Thay vào đó, Burton tìm cách xây dựng lại ngôn ngữ thiết kế từ những yếu tố căn bản: hình thể, đường cắt, chất liệu và nhu cầu thực tế của người mặc.

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2027 cho thấy rõ định hướng này. Burton nói về sự cân bằng và tính sáng rõ trong một thế giới nhiều bất ổn. Đó không đơn thuần là một tuyên ngôn thẩm mỹ. Nó cũng phản ánh cách bà nhìn nhận vai trò của thời trang trong đời sống hiện đại: trang phục phải có cá tính, nhưng không được trở thành gánh nặng; phải có cấu trúc, nhưng vẫn cho phép cơ thể chuyển động và người mặc được là chính mình.

Ảnh: Who What Wear

Trên sàn diễn, những chiếc áo khoác oversized, áo sơ mi phom rộng, quần may đo, trang phục da và váy dạ hội được đặt cạnh nhau trong một hệ thống có vẻ đối lập nhưng thực chất khá nhất quán. Những đường cắt bất đối xứng, phần vai để lộ, chi tiết khóa kéo, các lớp vải xoắn và cấu trúc ôm sát cơ thể tạo nên sự căng thẳng giữa tính kỷ luật của may đo và vẻ mềm mại của trang phục nữ. Bảng màu đen, trắng, xanh navy được phá vỡ bởi vàng acid, đỏ, xanh lá và xanh điện.

Đây là một cách tiếp cận có tính toán, bởi nhà mốt vốn sở hữu di sản về sự thanh lịch, đường nét kiến trúc và tinh thần Haute Couture. Hình ảnh Audrey Hepburn trong những thiết kế của Hubert de Givenchy từng trở thành một phần ký ức văn hóa đại chúng, đặc biệt qua chiếc váy đen trong bộ phim Breakfast at Tiffany's.

Nhưng nếu chỉ tiếp tục khai thác hình ảnh thanh lịch cổ điển, thương hiệu có nguy cơ biến di sản thành một thứ hoài niệm thiếu sức sống. Burton lựa chọn giữ lại tinh thần cấu trúc và sự tinh tế, đồng thời đưa vào đó một hình ảnh phụ nữ đa diện hơn: mạnh mẽ, tự do, đôi khi bất đối xứng và không bị giới hạn trong một chuẩn mực hình thể duy nhất.

Ảnh: Who What Wear

Vấn đề lớn hơn nằm ở khả năng thương mại hóa ngôn ngữ sáng tạo ấy. Theo Business of Fashion, CEO Amandine Ohayon cho biết doanh số thời trang may sẵn của Givenchy đang tăng ở mức hai chữ số cao so với cùng kỳ, đồng thời thương hiệu ghi nhận sức hút tốt hơn từ nhóm khách hàng chi tiêu lớn.

Đây là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để kết luận về sự phục hồi toàn diện. Doanh số một nhóm sản phẩm tăng trưởng không đồng nghĩa với lợi nhuận toàn thương hiệu đã cải thiện, cũng không phản ánh đầy đủ hiệu quả của các ngành hàng phụ kiện, túi xách và giày dép. Những con số cụ thể về doanh thu và lợi nhuận của riêng Givenchy cũng chưa được công bố.

Thực tế, thời trang may sẵn có thể tạo ra uy tín sáng tạo và định hình hình ảnh thương hiệu, nhưng túi xách, giày dép và đồ da thường đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô kinh doanh của các nhà mốt xa xỉ. Givenchy vì thế cần xây dựng được mối liên hệ hữu cơ giữa sàn diễn và sản phẩm thương mại.

Ảnh: Who What Wear

Những chi tiết như túi da mềm với phần lót tương phản, giày trang trí pom-pom, thắt lưng thắt nút hay trang sức tua rua trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2027 có thể trở thành những dấu hiệu nhận diện lặp lại, giúp khách hàng nhận ra ngôn ngữ mà không cần nhìn thấy logo.

Việc Amandine Ohayon đảm nhiệm vị trí CEO từ đầu năm 2026, Marco De Vincenzo tham gia phụ trách thiết kế đồ da và Alistair McCallum gia nhập với vai trò giám đốc marketing cho thấy Givenchy đang củng cố đội ngũ quản trị và phát triển sản phẩm. Đây là những vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, phân phối và trải nghiệm khách hàng.

Trong ngành xa xỉ, sự phối hợp giữa giám đốc sáng tạo, CEO, đội ngũ phát triển sản phẩm và marketing có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một nhà thiết kế có thể tạo ra tầm nhìn, nhưng không thể một mình xây dựng toàn bộ hệ thống kinh doanh. Ngược lại, nếu bộ phận thương mại can thiệp quá sâu vào sáng tạo, thương hiệu có thể đánh mất sự khác biệt để đổi lấy những kết quả ngắn hạn. Bài toán của Givenchy là tìm được điểm cân bằng giữa hai phía.

Ảnh: Who What Wear

Năm 2027 vì thế không đơn thuần là một mùa thời trang mới. Đó là phép thử cho khả năng biến bản sắc sáng tạo của Givenchy thành tài sản kinh doanh dài hạn. Cũng như vậy đối với hệ sinh thái LVMH, bên cạnh thu hút sự chú ý bằng một show diễn ấn tượng, các thương hiệu xa xỉ chỉ có thể giữ được khách hàng bằng chất lượng, bản sắc và niềm tin được tích lũy qua thời gian.