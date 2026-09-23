Thị trường Việt Nam - Sức hút mới của dịch vụ sáng tạo

Khi cơ quan thuế tăng cường đối chiếu dữ liệu và nhận diện rủi ro, việc kê khai đúng hạn chỉ là một phần của bài toán tuân thủ. Theo EY, doanh nghiệp cần tính đến tác động thuế ngay từ lúc ra quyết định đầu tư, kinh doanh, đồng thời bảo đảm dữ liệu giữa các bộ phận đủ nhất quán để giải trình khi cần.