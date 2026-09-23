Thị trường Việt Nam - Sức hút mới của dịch vụ sáng tạo
Không chỉ là điểm đến của dòng vốn trong các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, thị trường Việt Nam đang ngày càng mở rộng sức hút đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo. Sự xuất hiện của những thương hiệu Hàn Quốc trong các lĩnh vực này cho thấy họ cũng đang tìm kiếm cơ hội hiện diện và phát triển mô hình kinh doanh ngay tại Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-truong-viet-nam-suc-hut-moi-cua-dich-vu-sang-tao-419047.htm