Thị trường viễn thông mở thêm 'cửa' cho nhà mạng ảo

Ông Nguyễn Anh Cương Phó Cục trưởng Cục Viễn thông phát biểu tại Họp báo. (Ảnh: MST)

Mở cửa hạ tầng, tăng sức cạnh tranh

Tại họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/9, ông Nguyễn Anh Cương Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó việc mở rộng không gian cho các doanh nghiệp mới tham gia được xác định là một hướng quan trọng.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, Việt Nam đã hình thành các doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng lưới quy mô lớn. Giai đoạn tiếp theo đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả hơn những hạ tầng đã được đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh, hệ sinh thái và dịch vụ mới tham gia thị trường.

Một trong những nền tảng quan trọng cho quá trình này là hành lang pháp lý về bán buôn viễn thông.

Luật Viễn thông năm 2023 lần đầu bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường phải thực hiện bán buôn dịch vụ viễn thông. Theo đó, hạ tầng mạng của các doanh nghiệp lớn có thể được mở cho các doanh nghiệp khác tiếp cận trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục ban hành Thông tư số 08 quy định chi tiết hoạt động bán buôn viễn thông, trong đó làm rõ các yêu cầu về giá bán buôn, kết nối và các tiêu chí bảo đảm công bằng, minh bạch.

Theo đại diện Cục Viễn thông, việc từng bước hoàn thiện thể chế đã tạo nền tảng để các doanh nghiệp mới tham gia thị trường mà không nhất thiết phải đầu tư toàn bộ một mạng viễn thông từ đầu.

7 nhà mạng ảo cùng tham gia thị trường

Đến nay, Việt Nam đã có 7 doanh nghiệp MVNO chính thức hoạt động. Các doanh nghiệp này đang triển khai nhiều mô hình khác nhau.

Một số doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng có thể đầu tư một phần hệ thống kỹ thuật, trong khi nhóm khác chủ yếu mua buôn dịch vụ từ mạng chủ để cung cấp lại cho khách hàng.

Tùy mô hình, năng lực vận hành và quy mô sản lượng, các nhà mạng ảo có thể có phương án hợp tác khác nhau với mạng chủ về giá bán buôn và giải pháp kỹ thuật.

Ông Nguyễn Anh Cương nhấn mạnh, quan hệ giữa mạng chủ và nhà mạng ảo không phải là quan hệ “cửa dưới”, mà là quan hệ hợp tác song phương, cùng có lợi.

Với doanh nghiệp sở hữu hạ tầng, việc bán buôn giúp khai thác thêm công suất mạng lưới và tạo nguồn thu mới. Với nhà mạng ảo, đây là cơ hội tham gia thị trường với chi phí đầu tư hạ tầng thấp hơn, tập trung vào phát triển dịch vụ và nhóm khách hàng riêng.

Ở góc độ người dùng, sự tham gia của thêm các doanh nghiệp có thể tạo thêm lựa chọn về dịch vụ, giá cước và các tiện ích đi kèm, qua đó thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với việc mở rộng chủ thể tham gia, hạ tầng viễn thông Việt Nam tiếp tục được nâng cấp. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 hiện đạt 67%, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ bảy thế giới.