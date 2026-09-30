Thị trường vàng giảm nhẹ trong lúc chờ số liệu quan trọng của Mỹ

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát của Mỹ nhằm tìm kiếm manh mối về định hướng chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến 14 giờ 08 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,4% lên mức 4.195,56 USD/ounce. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng đến nay, kim loại quý này đã giảm hơn 5% giá trị. Cùng lúc đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,1% lên 4.227,50 USD/ounce.

Việc đồng USD đang hướng tới một tháng tăng giá mạnh càng tạo thêm rào cản cho thị trường vàng, do kim loại quý này được giao dịch bằng đồng bạc xanh sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trọng tâm của thị trường lúc này đang hướng đến số liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố lúc 12 giờ 30 GMT (giờ địa phương). Theo ông Tony Sage, Giám đốc điều hành tại Critical Metals, dữ liệu PCE sẽ là một "phép thử quan trọng" đối với vàng, tác động trực tiếp đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, lợi suất trái phiếu Kho bạc và sức mạnh của đồng USD.

Ông Sage phân tích nếu lạm phát hạ nhiệt, giá vàng sẽ có động lực quay lại vùng 4.200 - 4.300 USD/ounce. Ngược lại, một số liệu “nóng” hơn dự kiến sẽ đẩy lợi suất và đồng USD tăng cao, qua đó tạo sức ép đẩy giá vàng lùi về ngưỡng thử nghiệm 4.100 USD/ounce.

Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do đây là tài sản không sinh lời. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá có 47% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10 và tỷ lệ này lên tới 91% cho cuộc họp tháng 12/2026. Ngay trong tháng này, Fed đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định giới chức hoạch định chính sách có thể chỉ cần tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay để đưa lạm phát trở lại quỹ đạo mục tiêu 2% của ngân hàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 61,30 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.717,90 USD/ounce và palladium tăng 0,5% đạt 1.229,15 USD/ounce.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,50 – 143,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).