Thị trường vàng chật vật trước hàng loạt yếu tố bất lợi

Giá vàng thế giới cũng giảm khoảng 2,1% trong tuần qua khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và kỳ vọng về chính sách tiền tệ tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Theo các chuyên gia, kim loại quý đang đối mặt với hàng loạt yếu tố bất lợi.

*Giá vàng trong nước đắt hơn giá thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng

Sau những phiên biến động mạnh đầu tuần, giá vàng SJC liên tục điều chỉnh giảm và chốt tuần ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần.

Cụ thể, sáng 21/9, giá vàng SJC được các doanh nghiệp lớn giữ nguyên so với cuối tuần trước, ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Mua bán vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Doji trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Đà giảm tiếp tục trong phiên 22/9. Sáng cùng ngày, giá vàng SJC giữ nguyên mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, nhưng đến chiều giảm thêm 1,7 triệu đồng/lượng, xuống 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm mạnh, giá vàng SJC phục hồi nhẹ 600.000 đồng/lượng vào sáng 23/9, lên mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong phiên chiều.

Tuy nhiên, xu hướng giảm nhanh chóng trở lại. Sáng 24/9, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng, xuống 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng; đến chiều tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/lượng, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Trong hai phiên cuối tuần, giá vàng SJC gần như đi ngang. Ngày 25/9, giá được giữ nguyên ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng trong cả sáng và chiều, trong khi giá vàng thế giới có xu hướng giảm. Sang phiên cuối tuần 26/9, mức giá này tiếp tục được duy trì.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá vàng SJC đã giảm tổng cộng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Đáng chú ý, xu hướng biến động không cùng nhịp với giá vàng thế giới đã kéo giãn khoảng cách chênh lệch giữa 2 thị trường. Giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí).

*Vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Tuần qua, giá vàng thế giới liên tục chịu sức ép giảm, khi triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cùng đồng USD mạnh lên đã lấn át vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý này, ngay cả khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng Iran mở lại eo biển Hormuz. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 2,1%.

Theo giới phân tích, những lo ngại dai dẳng trong giới đầu cơ về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 18/9. Những yếu tố bất lợi này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định thị trường vẫn tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng lãi suất, mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, đồng USD đã mạnh lên trong vài ngày qua, yếu tố gây bất lợi cho giá vàng.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đều phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khi nhu cầu mạnh và giá năng lượng leo thang.

Chuyên gia của công ty Zaner Metals cho biết giá vàng đang chịu áp lực lớn từ sự mạnh lên của đồng USD. Ông cho rằng các phát biểu của các quan chức Fed sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mang thiên hướng ủng hộ thắt chặt chính sách, khiến thị trường gia tăng dự báo về khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt nâng lãi suất nữa trong năm nay.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng và lãi suất cao hơn. Khi giá năng lượng tăng, lo ngại về lạm phát cũng gia tăng, kéo theo khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất”.

Trong phiên cuối tuần (25/9), giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 4.282,98 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn tại Mỹ chốt phiên tăng 0,5%, lên 4.321,20 USD/ounce, khi lo ngại lạm phát dai dẳng, tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Fed và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức cao nhất mới trong 19 năm, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, cho rằng đà tăng không ngừng của lợi suất trái phiếu đã khiến vàng hướng tới tuần giảm thứ 4 trong 5 tuần qua. Ông cho biết thị trường vàng đang chật vật trước hàng loạt yếu tố bất lợi, gồm rủi ro lạm phát tăng dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng phi mã và lập trường cứng rắn của Fed.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất 66% cho khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 và 93% vào tháng 12, cho thấy lộ trình thắt chặt chính sách của Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối giá vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin, các nhà đàm phán tại New York đang tìm hiểu một lộ trình theo từng giai đoạn để chấm dứt xung đột Mỹ- Iran, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, còn Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran; giá dầu đã giảm khoảng 3% khi một số lo ngại về nguồn cung dịu bớt, một diễn biến có thể làm giảm bớt phần nào rủi ro địa chính trị vốn đang hỗ trợ giá vàng nếu đàm phán tiến triển.

Trong một báo cáo, ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết mức hỗ trợ gần đây của vàng quanh mức giá 4.235 USD/ounce là ngưỡng đầu tiên cần theo dõi. Nếu mức này bị phá vỡ, thị trường vàng có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn và sự chú ý có thể chuyển trở lại vùng giá 4.000 USD/ounce, tương ứng vùng giá trong tháng 6-7./.