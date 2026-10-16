Thị trường văn phòng linh hoạt toàn cầu bước vào giai đoạn phát triển mới

Giá trị của văn phòng linh hoạt ngày càng nằm ở khả năng triển khai nhanh, điều chỉnh quy mô và tiếp cận không gian làm việc chất lượng. (Ảnh: HNV)

Đây chính là nhận định được nêu ra tại Báo cáo xu hướng văn phòng linh hoạt toàn cầu 2026 của Cushman & Wakefield (Tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản thương mại trên toàn cầu, có chi nhánh tại Việt Nam).

Phân tích gần đây của Upflex, Mỹ chỉ ra, nhu cầu này tiếp tục dẫn đầu nhu cầu toàn cầu, chiếm 38,7% tổng số lượt đặt chỗ trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, Ấn Độ đang nổi lên như một tiêu điểm, trở thành thị trường văn phòng linh hoạt sôi động thứ hai thế giới và đứng đầu toàn cầu trong Chỉ số mức độ trưởng thành của thị trường văn phòng linh hoạt.

Ông Anshul Jain, Giám đốc Điều hành phụ trách Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông & châu Phi đồng thời phụ trách văn phòng & bán lẻ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Cushman & Wakefield)

Theo ông Anshul Jain, Giám đốc Điều hành phụ trách Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông & châu Phi đồng thời phụ trách văn phòng & bán lẻ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, văn phòng linh hoạt đã chuyển mình từ một giải pháp không gian làm việc ngắn hạn thành chiến lược phổ biến của khách thuê. Hiện nay, mô hình này chiếm khoảng 1/5 hoạt động thuê văn phòng tại Ấn Độ, trở thành một trong những phân khúc khách thuê lớn nhất của thị trường. Các tổ chức ngày càng quan tâm đến khả năng triển khai nhanh, mở rộng linh hoạt và mô hình vận hành với mức độ rủi ro thấp hơn. Những lợi thế này hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng, đồng thời giúp họ thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.

Ông Jain bổ sung, các thị trường văn phòng linh hoạt trên khắp châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục trưởng thành. Bên cạnh Ấn Độ - quốc gia đứng đầu toàn cầu về mức độ trưởng thành của thị trường - Singapore, Philippines và Malaysia cũng là những thị trường văn phòng linh hoạt phát triển bậc nhất khu vực.

Chỉ số mức độ trưởng thành của thị trường văn phòng linh hoạt do Cushman & Wakefield xây dựng là hệ thống chấm điểm, đánh giá các thị trường văn phòng linh hoạt dựa trên nhiều chỉ số, bao gồm quy mô thị trường, hoạt động thuê, sự hiện diện của đơn vị vận hành, các mô hình không gian làm việc, mức độ tham gia của chủ nhà, mô hình vận hành, mức độ phổ biến của không gian được quản lý, tính minh bạch của thị trường và nhu cầu của khách thuê. Điểm số được chuẩn hóa để có thể so sánh giữa các khu vực trên toàn cầu và xác định những hệ sinh thái văn phòng linh hoạt trưởng thành nhất thế giới.

Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của không gian làm việc linh hoạt trong chiến lược mở rộng kinh doanh và hoạch định nơi làm việc của các doanh nghiệp trong khu vực.

Ấn Độ dẫn nhịp tăng trưởng văn phòng linh hoạt

Là thị trường văn phòng linh hoạt trưởng thành nhất thế giới, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu từ khách thuê, nguồn cung và hoạt động của các đơn vị vận hành. Trong nửa đầu năm 2026, tổng nguồn cung văn phòng linh hoạt tại thị trường này đạt 8,24 triệu mét vuông.

Trong giai đoạn 2023-2025, các đơn vị vận hành văn phòng linh hoạt đã thuê 4,1 triệu m2 diện tích, tương đương hơn 720.000 chỗ ngồi. Những con số này phản ánh nhu cầu ổn định từ khách thuê và đà mở rộng liên tục của thị trường. Nguồn cung văn phòng linh hoạt được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, khi các đơn vị vận hành tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khối doanh nghiệp.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng hệ sinh thái văn phòng linh hoạt đang phát triển tại Ấn Độ có ảnh hưởng đến các thị trường bên ngoài quốc gia này. Các đơn vị vận hành Ấn Độ đang mở rộng ra quốc tế, trong khi các nhà cung cấp trong khu vực và toàn cầu tiếp tục gia tăng hiện diện tại Ấn Độ.

Một số thí dụ gồm Smartworks mở rộng sang Singapore và Table Space dự kiến gia nhập Philippines thông qua khoản đầu tư chiến lược vào KMC Solutions. Trong khi đó, các đơn vị vận hành trong khu vực như JustCo và một số nhà cung cấp văn phòng linh hoạt có trụ sở tại Trung Đông cũng tiếp tục mở rộng hoạt động tại Ấn Độ.

Làn sóng tăng trưởng tiếp theo của văn phòng linh hoạt

Đà tăng trưởng của văn phòng linh hoạt được dự báo sẽ tiếp tục mạnh mẽ, nhờ nhu cầu của khách thuê về sự linh hoạt hơn trong cách thức và địa điểm mở rộng hoạt động. Xu hướng này đặc biệt rõ ở các công ty đa quốc gia và trung tâm dịch vụ toàn cầu, khi họ sử dụng không gian làm việc linh hoạt như một lựa chọn gia nhập thị trường mới với mức độ rủi ro thấp.

Văn phòng ưu tiên không gian xanh, hiện đại. (Ảnh: HNV)

Đồng thời, kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng nơi làm việc, trải nghiệm nhân viên và tính bền vững đang thúc đẩy sự chuyển dịch sang các giải pháp văn phòng linh hoạt cao cấp, đạt tiêu chuẩn cao hơn. Nguồn vốn tổ chức gia tăng cũng giúp các đơn vị vận hành mở rộng quy mô, hợp nhất hoạt động và phát triển tại nhiều thị trường.

Nhiều đơn vị đang mở rộng dịch vụ vượt ra ngoài mô hình văn phòng chia sẻ truyền thống, bổ sung văn phòng quản lý trọn gói, giải pháp hoàn thiện nội thất và dịch vụ nơi làm việc tích hợp. Khi các tiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm nơi làm việc ngày càng được nâng cao, những nền tảng vận hành quy mô lớn trong khu vực sẽ có vị thế thuận lợi để đón đầu giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nhu cầu.

Việt Nam: Văn phòng linh hoạt không chỉ đơn thuần “tiết kiệm chi phí”

Ông Thuận Nguyễn, Giám đốc dịch vụ cho thuê, Cushman & Wakefield Việt Nam.(Ảnh: Cushman & Wakefield)

Việt Nam không nằm trong phạm vi nghiên cứu của báo cáo trên. Tuy vậy, theo ông Thuận Nguyễn, Giám đốc dịch vụ cho thuê, Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường văn phòng linh hoạt tại Việt Nam sở hữu nhiều động lực tăng trưởng.

Ông Thuận nhận định: Trong bối cảnh nguồn cung tăng và cạnh tranh ngày càng cao, văn phòng linh hoạt có thể là một phương án giúp chủ tòa nhà nâng cao hiệu quả khai thác đồng thời trở thành tiện ích bổ sung cho khách thuê hiện hữu. Mô hình này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng phòng họp ngắn hạn, không gian làm việc cho nhóm dự án hoặc diện tích bổ sung tạm thời; đồng thời giúp tòa nhà tiếp cận doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng đại diện và doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Với doanh nghiệp, giá trị của văn phòng linh hoạt ngày càng nằm ở khả năng triển khai nhanh, điều chỉnh quy mô và tiếp cận không gian làm việc chất lượng, bên cạnh việc kiểm soát chi phí đầu tư ban đầu.