Thị trường văn phòng Hà Nội, TP.HCM chịu áp lực nguồn cung, doanh nghiệp thận trọng thuê mới

TP.HCM: Khách thuê ưu tiên gia hạn, tối ưu diện tích

Báo cáo của Avion Young cho thấy, tại TP.HCM, hoạt động trên thị trường văn phòng trong quý III chủ yếu xoay quanh việc gia hạn hợp đồng, điều chỉnh diện tích và chuyển địa điểm. Doanh nghiệp có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi mở rộng, trong khi các chủ tòa nhà phải tăng tính linh hoạt để giữ chân khách thuê.

Giá thuê tương đối ổn định, ở mức khoảng 50-55 USD/m²/tháng đối với văn phòng hạng A và 33,5 USD/m²/tháng đối với hạng B. Trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục được bổ sung, lợi thế đang dần nghiêng về những tòa nhà có chất lượng xây dựng, vận hành và hệ thống tiện ích tốt. Xu hướng này thúc đẩy các doanh nghiệp cân nhắc chuyển sang những dự án có tiêu chuẩn cao hơn, ngay cả khi tổng diện tích thuê không tăng đáng kể.

Hà Nội: Giá thuê hạng A, B cùng giảm

Tại Hà Nội, thị trường trầm lắng hơn khi doanh nghiệp tập trung rà soát và tối ưu diện tích sử dụng, đồng thời thận trọng với kế hoạch mở rộng. Áp lực nguồn cung khiến mặt bằng giá thuê giảm rõ rệt. Giá thuê văn phòng hạng A giảm từ khoảng 35 USD xuống 29 USD/m²/tháng, trong khi hạng B giảm từ 24 USD xuống 18 USD/m²/tháng. Trong môi trường cạnh tranh cao, các tòa nhà mới có vị trí thuận lợi, chất lượng xây dựng tốt, vận hành chuyên nghiệp và hệ thống tiện ích đồng bộ đang có lợi thế hơn trong việc thu hút khách thuê.

Diễn biến này cũng cho thấy thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn về chất lượng thay vì chỉ dựa vào mức giá. Những dự án mới có tiêu chuẩn cao có khả năng thu hút khách thuê từ các tòa nhà cũ, trong khi các chủ nhà hiện hữu phải tăng chính sách ưu đãi để duy trì tỷ lệ lấp đầy.

Đà Nẵng: Nguồn cung tăng, khách thuê FDI chiếm ưu thế

Trái với Hà Nội và TP.HCM, thị trường văn phòng Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới. Trong quý III, một dự án mới bổ sung khoảng 26.000 m², đưa tổng nguồn cung văn phòng của thành phố lên khoảng 204.000 m².

Nguồn cung hiện tập trung chủ yếu tại các khu vực Hải Châu và Thanh Khê, trong khi nhu cầu thuê có sự hiện diện đáng kể của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khách thuê FDI hiện chiếm khoảng 82% tổng diện tích thuê trên toàn thị trường, tập trung tại các khu vực quanh sân bay, trung tâm Hải Châu và dọc sông Hàn. Đây tiếp tục là nhóm khách thuê quan trọng đối với thị trường văn phòng Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

“Flight-to-quality” định hình thị trường những năm tới

Trong thời gian tới, nguồn cung văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội được dự báo tiếp tục mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm (CBD). Thay vì tập trung tuyệt đối vào vị trí trung tâm, thị trường đang hình thành xu hướng tìm kiếm các tòa nhà có chất lượng cao, vận hành tốt và hệ thống tiện ích đồng bộ, còn được gọi là xu hướng “flight-to-quality”. Với doanh nghiệp, việc chuyển sang các tòa nhà chất lượng cao không nhất thiết đồng nghĩa với mở rộng diện tích. Trong bối cảnh cần kiểm soát chi phí, nhiều doanh nghiệp có thể vừa thu hẹp hoặc giữ nguyên diện tích thuê, vừa nâng cấp chất lượng không gian làm việc và vị trí.

Đối với Đà Nẵng, triển vọng được đánh giá tích cực hơn trong trung hạn. Trong 2-5 năm tới, thành phố được kỳ vọng hình thành một cực văn phòng mới nhờ sự phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế, khu thương mại tự do và cảng nước sâu Liên Chiểu.

Những động lực này có thể thúc đẩy nhu cầu từ các doanh nghiệp tài chính, thương mại, logistics và các ngành dịch vụ liên quan, qua đó mở rộng quy mô thị trường văn phòng và tạo thêm dư địa cho các dự án chất lượng cao.