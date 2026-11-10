Thị trường văn phòng cho thuê: Cuộc đua nâng cao chất lượng
Thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng rõ nét, khi nguồn cung tiếp tục được bổ sung, còn khách thuê ngày càng khắt khe hơn trong lựa chọn mặt bằng. Giá thuê vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng chất lượng tòa nhà, hiệu quả vận hành và khả năng tối ưu chi phí đang trở thành những tiêu chí quyết định. Điều này buộc các chủ đầu tư phải thay đổi chiến lược để giữ chân khách thuê và nâng cao hiệu suất khai thác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-truong-van-phong-cho-thue-cuoc-dua-nang-cao-chat-luong-246261110163349441.htm