Thị trường văn phòng cho thuê: Cuộc đua nâng cao chất lượng

Đằng sau mỗi công trình vi phạm đất đai là những câu chuyện và khó khăn không giống nhau. Có những hộ đã đầu tư nhà xưởng, kho bãi với số tiền không nhỏ; khi được yêu cầu tháo dỡ, điều khiến họ trăn trở không chỉ là kinh phí mà còn là nơi di chuyển máy móc, hàng hóa và duy trì sản xuất. Tại xã Liên Minh, chính quyền địa phương đang vừa tháo gỡ những vướng mắc ấy, vừa kiên quyết lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.