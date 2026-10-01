Thị trường UPCoM tháng 9: Thanh khoản tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và tiếp tục xu hướng mua ròng trở lại.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và tiếp tục xu hướng mua ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 14,82 triệu cổ phiếu và bán ra 5,5 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 494,59 tỷ đồng và giá trị bán đạt 209,56 tỷ đồng, giá trị mua ròng khoảng 285 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 436,69 tỷ đồng, tăng 61,18% so với tháng 8/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 231,19 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 205,5 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 25,69 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2026, thị trường UPCoM có 818 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 0,18% so với tháng trước.