Thị trường tỷ USD: Y học cổ truyền tìm cách giữ khách

Theo Global Wellness Institute (GWI), doanh thu du lịch sức khỏe toàn cầu dự kiến đạt 100 tỷ USD mỗi năm. Dù đứng đầu danh sách tìm kiếm toàn cầu về du lịch chữa lành sau Covid-19, thị phần của Việt Nam hiện vẫn còn rất khiêm tốn. Đáng chú ý, tình trạng khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài du lịch chữa bệnh khiến gần 1 tỷ USD "chảy máu" ngoại tệ mỗi năm.

Tại hội nghị “Ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc da, làm đẹp và chống lão hóa” diễn ra ngày 17/9, TS.BS Trịnh Hoài Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Quốc Phòng, nhận định việc tận dụng thế mạnh y học cổ truyền ở ngách làm đẹp, chăm sóc da chính là lời giải để giữ chân dòng tiền tỷ USD và phát triển du lịch sức khỏe.

Ngách chống lão hóa từ gốc

Để ứng dụng hiệu quả trong du lịch sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, bác sĩ Nam cho rằng y học cổ truyền không nên sử dụng đơn lẻ mà cần phối hợp mô thức trị liệu đa tầng. Trong đó, thuốc uống trong tập trung cải tạo "cái gốc" bên trong cơ thể thông qua điều hòa khí huyết, thanh nhiệt và cân bằng tạng phủ, lấy tạng thận làm cốt lõi. Sự kết hợp này đi cùng các liệu pháp dùng ngoài như mặt nạ thảo dược, xông hơi, ngâm tắm thảo mộc và các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, dưỡng sinh.

Một ví dụ điển hình là phương pháp tắm lá thuốc truyền thống của người Dao Đỏ ở vùng núi phía Bắc. Sự kết hợp giữa các hoạt chất thảo mộc thẩm thấu qua da và tác động nhiệt giúp lưu thông khí huyết, giải độc và phục hồi thể trạng nhanh chóng. Khi các tri thức dân gian này được chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng chuyên môn và đảm bảo an toàn, chúng sẽ trở thành sản phẩm du lịch sức khỏe mang bản sắc riêng.

TS.BS Trịnh Hoài Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Quốc Phòng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Bên cạnh đó, y học cổ truyền còn sở hữu tiềm năng lớn ở ngách chống lão hóa và chăm sóc sắc đẹp từ gốc. Dù không thể cưỡng lại quy luật tự nhiên, các liệu pháp cổ truyền có thể can thiệp làm chậm quá trình "lão hóa sớm" do stress và ô nhiễm môi trường. Ví dụ các nghiên cứu khoa học hiện đại, tiêu biểu như việc phát hiện hoạt chất chống oxy hóa Resveratrol trong rễ lạc (hoa sinh căn) có hàm lượng cao gấp nhiều lần so với nho, đang mở ra hướng đi mới trong việc bảo vệ tế bào và điều trị chuyển hóa.

"Y học cổ truyền không làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe bằng các biện pháp bề nổi tức thì. Triết lý cốt lõi của chúng tôi là trẻ hóa và phục hồi 'từ trong ra ngoài', đi sâu vào cải tạo cái gốc của tế bào và cân bằng tạng phủ, từ đó tạo ra giá trị trị liệu bền vững cho du khách", bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Y học cổ truyền trở thành sản phẩm du lịch

Từ góc độ một cơ sở y tế chuyên sâu, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, cho biết bệnh viện đang xây dựng Đề án phát triển du lịch y học cổ truyền, nâng cao sức khỏe gắn với không gian văn hóa Nam Bộ.

Theo bác sĩ Khoa, đối với bệnh viện, du lịch y học cổ truyền có thể trở thành một cực phát triển mới bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh chuyên sâu, kỹ thuật cao và chuyển đổi số. Tuy nhiên, bệnh viện không đặt hoạt động du lịch lên trên chuyên môn y tế.

“Vì bệnh viện là một cơ sở khám và điều trị chuyên sâu y học cổ truyền nên trong mô hình này, chúng tôi vẫn xây dựng trục chính là công tác khám, điều trị bởi các chuyên gia và kỹ thuật cao”, bác sĩ Khoa nói.

Y học cổ truyền được định vị trở thành sản phẩm du lịch y tế. Ảnh: Hoài Bảo.

Bệnh viện dự kiến triển khai mô hình du lịch y tế trọn gói, cung cấp chuỗi dịch vụ liên hoàn từ khám, trị liệu, nghỉ dưỡng đến chế độ thực dưỡng dưới sự đồng hành trực tiếp của các chuyên gia y học cổ truyền hàng đầu.

Bên cạnh khám chữa bệnh, các nhóm dịch vụ được tính đến gồm chăm sóc da, chống lão hóa, làm đẹp và hỗ trợ điều trị giảm cân. Một hướng khác là điều trị đau và phục hồi chức năng. Bệnh viện dự kiến liên kết với các đơn vị khác để xây dựng trung tâm điều trị đau, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại.

Không gian thư giãn cũng được tính đến thông qua phòng âm nhạc trị liệu. Tại đây, khách hàng và người bệnh có thể tham gia dưỡng sinh, yoga, thiền hoặc các hoạt động giúp thư giãn.

Mô hình này hướng đến hai nhóm khách hàng. Nhóm thứ nhất là bệnh nhân cần khám và điều trị chuyên sâu bằng y học cổ truyền. Nhóm thứ hai là những người dân, du khách không nhất thiết mắc bệnh nhưng có nhu cầu chăm sóc, phục hồi và nâng cao sức khỏe.

"Bệnh viện kỳ vọng hai nhóm này có thể được phục vụ trong cùng một hệ thống, qua đó mở rộng khái niệm từ đi khám bệnh sang đi chăm sóc sức khỏe", bác sĩ Khoa nói.