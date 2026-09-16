Thị trường Trung thu vắng khách, kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa

Nhiều cơ sở kinh doanh cho biết, lượng tiêu thụ năm nay chỉ bằng khoảng 1/10 so với năm 2025. Trước sức mua thấp, các cơ sở chủ động giảm lượng hàng nhập, áp dụng chương trình giảm giá từ 20-30% để kích cầu nhưng thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu.

Sức mua giảm mạnh

Ghi nhận tại một số tuyến đường ở Quy Nhơn, các quầy bánh Trung thu đã được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, lượng người đến tham quan, mua sắm khá thưa thớt. Một số cửa hàng treo biển giảm giá, khuyến mại nhằm thu hút khách trong những ngày cận Tết.

Bà Huỳnh Thị Thủy, đại diện Công ty TNHH Vĩnh Thụy cho biết, lượng tiêu thụ bánh Trung thu năm nay chậm hơn năm trước rất nhiều. Theo bà, người tiêu dùng hiện ngày càng quan tâm đến các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là những sản phẩm phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường, nên có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu đối với các loại bánh ngọt giảm.

Theo ông Huỳnh Ba Lan, chủ Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Quốc Hưng, sức mua bánh Trung thu năm nay chỉ bằng khoảng 1/10 so với năm ngoái. Dù doanh nghiệp đã chủ động giảm giá sản phẩm để kích cầu, lượng tiêu thụ vẫn rất thấp.

Cũng theo các hộ kinh doanh, trong bối cảnh sức mua giảm, việc dự báo nhu cầu và cân đối lượng hàng nhập được các cơ sở đặc biệt chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ tồn kho sau mùa Trung thu. Người tiêu dùng cũng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn khi mua hàng, ưu tiên các sản phẩm có giá phù hợp, nguồn gốc rõ ràng và mua với số lượng vừa phải.

Bên cạnh yếu tố sức mua, chất lượng và an toàn thực phẩm cũng được các cơ sở kinh doanh chú trọng. Các hộ kinh doanh cho biết thường xuyên kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hoá

Dù thị trường bánh Trung thu khá trầm lắng, nhưng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vẫn tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu.

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, thực phẩm phục vụ thị trường Trung thu.

Hoạt động được triển khai theo Công văn số 4308/SCT-KTAT ngày 27/8/2026 của Sở Công Thương về thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em; đồng thời thực hiện Công văn số 3724/SCT-KTAT ngày 31/7/2026 về tăng cường triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa, nước giải khát, nguyên liệu chế biến thực phẩm và các sản phẩm phục vụ trẻ em. Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra đồ chơi trẻ em, văn hóa phẩm và những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Trung thu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Đối với các mặt hàng dành cho trẻ em, lực lượng chức năng chú trọng phát hiện, ngăn chặn những sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Danh, Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, cho hay, lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm tình hình, kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ cao và những mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Trung thu.

Theo ông Danh, đối với bánh Trung thu, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Đối với đồ chơi trẻ em, việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồ chơi bạo lực, độc hại, nguy hiểm hoặc không bảo đảm các quy định về an toàn.“Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”- ông Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao; chú trọng hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đẩy mạnh.

Lực lượng Quản lý thị trường khuyến cáo các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, nhãn hàng hóa và điều kiện bảo quản; không kinh doanh bánh Trung thu không rõ xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hoặc đã hết hạn sử dụng.

Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần và điều kiện bảo quản. Đặc biệt, cần thận trọng với những sản phẩm được quảng cáo, chào bán với giá rẻ bất thường trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh sức mua bánh Trung thu giảm, việc các cơ sở chủ động điều chỉnh lượng hàng nhập, chú trọng chất lượng sản phẩm cùng với tăng cường kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng góp phần hạn chế hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trẻ em, trong dịp Tết Trung thu năm 2026.