Thị trường trong nước tiếp tục là 'điểm tựa' cho tăng trưởng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Công Thương. Ảnh: Nam Nguyễn.

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2026, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì.

Sản xuất công nghiệp bứt phá qua các quý

Thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, năng lượng tháng 9 và 9 tháng năm 2026, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, rào cản thuế quan và chi phí logistics leo thang do xung đột địa chính trị tại Trung Đông, kinh tế trong nước vẫn ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ. Hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng của ngành công thương 9 tháng qua ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2026 tăng 16,65% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,26% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, IIP tăng 12,33%, bám sát kịch bản đề ra (12,28%) và thể hiện đà tăng tốc rõ rệt qua các quý: quý một tăng 10,5%, quý 2 tăng 11,2% và quý 3 vươn lên mức 14,8%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò là động lực chính khi tăng 12,93% (riêng tháng 9 tăng vọt 17,12%).

Thị trường trong nước và xuất nhập khẩu có điểm sáng lớn

Thị trường nội địa tiếp tục làm bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2026 ước đạt 690.600 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, chỉ tiêu này đạt 5,93 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% và vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%. Riêng trong quý 3, con số này ước đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng (tăng 14,5%).

Bên cạnh thị trường nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 24,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tháng 9 tăng đột phá 39,1% và đạt mức cao nhất từ đầu năm.

Động lực tăng trưởng xuất khẩu tập trung chủ yếu vào nhóm hàng điện tử, máy móc và thiết bị; với khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước và khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước, với khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị và nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước.

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng và phát triển thương mại điện tử

Trong 9 tháng năm 2026, hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống. Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đạt 266,58 tỷ kWh (tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm); trong khi tỷ lệ dự phòng công suất nguồn duy trì ở mức khoảng 26%, cao hơn mục tiêu 21,8%.

Nguồn cung xăng dầu cũng được bảo đảm thông suốt, không để xảy ra tình trạng đứt gãy trước biến động giá dầu thế giới.

Đối với thương mại điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng đã đạt 68%, vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, quy mô thị trường B2C (mô hình kinh doanh trong đó doanh nghiệp bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng) mới đạt mức tăng trưởng 19,5%, chưa chạm mục tiêu tăng trưởng từ 20 - 22%, đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả giao dịch và chất lượng dịch vụ trong quý cuối năm.

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2026. Ảnh: Nam Nguyễn.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Bước sang quý 4/2026, bên cạnh những kết quả tích cực, nền kinh tế nói chung và ngành công thương nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trên thế giới, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, biến động tỷ giá và căng thẳng địa chính trị có thể đẩy giá năng lượng, chi phí logistics tăng, gây áp lực lên chi phí sản xuất và lạm phát, đồng thời ảnh hưởng sức mua tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Các rào cản kỹ thuật, thuế quan, tiêu chuẩn xanh tiếp tục gia tăng, trong khi những biến động từ các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc có thể tác động đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.

Trong nước, sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn nguy cơ giảm tốc do những điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu và tiến độ bổ sung nguồn điện. Sức mua trên thị trường nội địa và tốc độ phục hồi của thương mại điện tử cũng chưa đạt kỳ vọng.

Do đó, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thúc đẩy sản xuất công nghiệp: Tháo gỡ dứt điểm điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu; hỗ trợ ngành chế biến, chế tạo và đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp lớn vào vận hành.

Bảo đảm an ninh năng lượng: Hoàn thành các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm; sẵn sàng kịch bản phụ tải đỉnh cuối năm; chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và sử dụng linh hoạt các công cụ bình ổn giá xăng dầu.

Đẩy mạnh xuất khẩu: Khai thác hiệu quả các Hiệp định FTA đã ký kết, mở rộng thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn xanh.

Kích cầu tiêu dùng nội địa: Triển khai các chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn, kết nối cung - cầu và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Phát triển thương mại điện tử: Đưa tăng trưởng thương mại điện tử B2C đạt dải mục tiêu 20 - 22%; đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường quản lý thị trường số, đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cải cách thể chế: Hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số để đồng hành, tháo gỡ khó khăn tối đa cho doanh nghiệp.