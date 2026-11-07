Thị trường trái phiếu nội tệ Việt Nam có thể lọt Top 3 khu vực ASEAN vào năm 2030

Tại Diễn đàn An ninh Tài chính số 2026, ông Andrew Lim Wei-Ann, Trưởng bộ phận Thị trường Vốn nợ Khu vực, Maybank Investment Banking, nhận định ASEAN và Việt Nam đang bước vào một chu kỳ kinh tế với sự hội nhập rất sâu rộng. Kéo theo đó, việc đầu tư hạ tầng cho đường cao tốc, cảng biển và năng lượng tái tạo đòi hỏi một nguồn vốn khổng lồ mà hệ thống tín dụng ngân hàng không thể gánh vác toàn bộ. Đây là không gian để thị trường trái phiếu thể hiện rõ vai trò cung cấp nguồn vốn dài hạn.

Ông Andrew Lim Wei-Ann, Trưởng bộ phận Thị trường Vốn nợ Khu vực, Maybank Investment Banking. - Ảnh: BTC

Bóc tách bài toán dòng vốn, đại diện Maybank cho rằng thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ mang tính bổ trợ rất lớn cho hệ thống ngân hàng. Các nhu cầu vốn ngắn hạn có thể được xử lý qua kênh tín dụng, trong khi cấu trúc vốn trung và dài hạn sẽ do thị trường trái phiếu đảm nhận thông qua việc khơi thông thanh khoản từ các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các nhà quản lý tài sản.

Đáng chú ý, Maybank dự báo đến năm 2030, thị trường trái phiếu nội tệ của Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng vươn lên nhóm ba thị trường lớn nhất khu vực. Ngoài ra, sự tương tác linh hoạt giữa trái phiếu USD và trái phiếu nội tệ cũng mang lại nhiều lựa chọn chủ động hơn cho các doanh nghiệp và chính phủ khi kênh huy động ngoại tệ bị hạn chế.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của Malaysia, hệ sinh thái thị trường vốn toàn diện không thể hình thành trong một sớm một chiều mà đòi hỏi tính nhất quán trong thực thi chính sách. Quá trình này bao gồm các bước đi đồng bộ nhằm củng cố toàn bộ chuỗi giá trị, từ việc xây dựng đường cong lãi suất chuẩn, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư cho đến việc thúc đẩy thanh khoản thị trường thứ cấp.

Đúc kết lại cho câu chuyện của Việt Nam, năm ưu tiên chiến lược đã được vạch ra để tạo lập một hệ thống tài chính cân bằng. Trước tiên là việc phát triển chiều sâu thị trường nội tệ trên đầy đủ các kỳ hạn trái phiếu chính phủ ngắn, trung và dài hạn. Kế tiếp, việc tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư thông qua sự minh bạch và hoạch định chính sách nhất quán là nền tảng bắt buộc.

Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật và thanh khoản trên thị trường thứ cấp cần được nâng cấp, đi kèm với nỗ lực mở rộng tệp nhà đầu tư tổ chức nhằm thu hút các quỹ khu vực và quốc tế. Cuối cùng là định hướng thúc đẩy tài chính bền vững với các chuẩn mực ESG và sản phẩm trái phiếu xanh.

Về mặt định hướng chung, Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực thông qua nhiều sáng kiến thân thiện với thị trường được triển khai trong thời gian qua. Động thái này tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng để thụ hưởng sự phát triển kinh tế và dòng vốn đầu tư toàn khu vực.

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