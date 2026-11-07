Thị trường trái phiếu huy động hơn 427.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2026 diễn ra ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá thị trường trái phiếu tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động. Đây vẫn là kênh huy động vốn quan trọng cho Chính phủ, các ngân hàng chính sách và doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, trái phiếu tiếp tục là kênh huy động vốn hiệu quả cho Chính phủ, các ngân hàng chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến cuối tháng 10/2026, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước trúng thầu đạt 368.422,5 tỷ đồng, tương đương 92% kế hoạch phát hành cả năm (400.000 tỷ đồng). Tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức 51%.

Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ hiện tương đương khoảng 22,7% GDP năm 2025, tăng 11% so với năm trước. Kênh phát hành này đóng góp khoảng 70% nhu cầu huy động vốn của ngân sách Trung ương và tương đương 80% tổng huy động vốn trong nước.

Về cơ cấu kỳ hạn, phát hành tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với 252.225,8 tỷ đồng, chiếm 68,5%; kỳ hạn 5 năm đạt 111.001,7 tỷ đồng, chiếm 30,1%. Lãi suất trúng thầu bình quân đến hết tháng 10 ở mức 4,23%/năm. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 8,57 năm.

Thanh khoản thị trường thứ cấp cũng cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 17.530 tỷ đồng/phiên, tăng 13,34% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giao dịch mua lại có kỳ hạn (Repos) đạt 427.318 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ, góp phần tăng khả năng luân chuyển vốn trên thị trường.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong 10 tháng năm 2026, toàn thị trường có 335 đợt phát hành thành công, huy động 427.088,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,31% so với cùng kỳ. Dòng vốn tập trung chủ yếu vào nhóm tổ chức tín dụng, chiếm 49,86% tổng giá trị phát hành, và nhóm bất động sản, chiếm 39,32%. Lãi suất phát hành bình quân đạt 9,8%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng đạt khoảng 1,36 triệu tỷ đồng, bình quân hơn 6.682 tỷ đồng/phiên. Kết quả này cho thấy hoạt động giao dịch và thanh khoản tiếp tục được duy trì, trong bối cảnh thị trường đang hướng tới nâng cao chất lượng phát hành, minh bạch thông tin và quản trị rủi ro.

Bước sang năm 2027, nhu cầu vốn cho ngân sách nhà nước được dự báo tiếp tục ở mức cao, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên và đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông. Theo số liệu được công bố tại hội nghị, tổng mức vay của ngân sách nhà nước trình Quốc hội cho năm 2027 dự kiến lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2026.

Trước nhu cầu huy động vốn lớn, Bộ Tài chính xác định tiếp tục điều hành linh hoạt khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với quản lý ngân quỹ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định thị trường tiền tệ, hoàn thiện đường cong lợi suất chuẩn và mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cấp hệ thống giao dịch, tăng cường công khai, minh bạch và quản trị rủi ro; đồng thời khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng thị trường và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, thành viên thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để phát triển thị trường trái phiếu có quy mô lớn, thanh khoản và khả năng huy động hiệu quả nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.