Thị trường trái phiếu duy trì ổn định, hướng tới nâng cao thanh khoản

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh TRÀ VŨ)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương cho biết, nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoạt động sản xuất, kinh doanh đặt ra yêu cầu phát triển thị trường trái phiếu cả về quy mô và chất lượng.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh TRÀ VŨ)

Đến cuối tháng 10/2026, quy mô toàn thị trường trái phiếu đạt khoảng 4,47 triệu tỷ đồng, tương đương 34,8% GDP năm 2025. Khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng khoảng 11% so với năm 2025, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi lãi suất phát hành duy trì tương đối ổn định.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,34% so với cùng kỳ. Giao dịch mua lại có kỳ hạn (repo) trái phiếu của Kho bạc Nhà nước đạt khoảng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, đến tháng 9/2026, tổng giá trị phát hành đạt gần 430.000 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ khoảng 370.000 tỷ đồng, chiếm 86%; chào bán ra công chúng khoảng 60.000 tỷ đồng, chiếm 14%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thị trường vẫn còn những hạn chế về cơ cấu tổ chức phát hành và cơ sở nhà đầu tư chưa đa dạng, thanh khoản chưa đồng đều, chất lượng tín dụng và khả năng thanh toán của một bộ phận doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh TRÀ VŨ)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá thị trường trái phiếu năm 2026 duy trì hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, tiếp tục đáp ứng nhu cầu huy động vốn của Chính phủ, các ngân hàng chính sách và doanh nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhu cầu vốn trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi phát triển cả thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, qua đó chia sẻ nguồn cung ứng vốn trung và dài hạn với hệ thống ngân hàng, góp phần giảm rủi ro kỳ hạn trong hoạt động tín dụng.

Đối với trái phiếu Chính phủ, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục cải tiến quy trình, kỹ thuật phát hành, chủ động điều hành phù hợp nhu cầu ngân sách, diễn biến thị trường và quản lý ngân quỹ; tăng cường phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ để huy động vốn với chi phí hợp lý.

Đồng thời, cần mở rộng cơ sở nhà đầu tư, chú trọng các quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ hưu trí và từng bước khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia dài hạn; cải tiến hoạt động giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán và bù trừ.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, tiếp tục nâng cấp hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tăng cường giám sát nghĩa vụ công bố thông tin và xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Thứ trưởng cũng đề nghị duy trì đối thoại với các thành viên thị trường, phối hợp tháo gỡ khó khăn, xác định rõ giải pháp và đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần ưu tiên triển khai những giải pháp đủ điều kiện, từng bước nâng cao thanh khoản, minh bạch thông tin và khả năng huy động vốn trung, dài hạn của thị trường trái phiếu.