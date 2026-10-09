Thị trường trái phiếu doanh nghiệp huy động hơn 428.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 428.500 tỷ đồng. Trong khi đó, hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu dự kiến đáo hạn trong 3 tháng cuối năm, còn hoạt động mua lại trước hạn trong tháng 9 giảm 56% so với cùng kỳ.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp vượt 428.500 tỷ đồng

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 30/09/2026, thị trường ghi nhận 38 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9, với tổng giá trị hơn 47.000 tỷ đồng. Trong đó, 33 đợt phát hành riêng lẻ có tổng giá trị 42.200 tỷ đồng; 5 đợt phát hành ra công chúng đạt hơn 4.900 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 428.500 tỷ đồng. Phát hành riêng lẻ đóng góp gần 370.600 tỷ đồng, trong khi phát hành ra công chúng đạt gần 58.000 tỷ đồng.

Hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu dự kiến đáo hạn trong quý IV

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn có xu hướng giảm. Trong tháng 9/2026, giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt hơn 17.900 tỷ đồng, thấp hơn 56% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn ước tính hơn 70.000 tỷ đồng. Diễn biến này khiến nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu trở thành vấn đề cần theo dõi trong giai đoạn cuối năm.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, thị trường ghi nhận 3 mã trái phiếu phát sinh chậm trả lãi, gốc mới, với giá trị lãi chậm trả được nêu ở mức 167,8 tỷ đồng; đồng thời có một mã trái phiếu được gia hạn ngày đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 9 đạt 148.600 tỷ đồng, bình quân hơn 7.400 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 15% so với mức bình quân tháng trước.

EVF dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế tối đa 300 triệu USD

Trong thời gian tới, một trong những kế hoạch phát hành đáng chú ý là của Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (mã: EVF). Doanh nghiệp dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế năm 2026 với tổng giá trị tối đa 300 triệu USD. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mệnh giá dự kiến là 200.000 USD/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn từ 3 năm, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.