Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động hơn 70.139 tỷ đồng trong tháng 9

Trái phiếu Chính phủ tăng huy động, thanh khoản thị trường cải thiện. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 9/2026, HNX tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 70.139,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước huy động qua đấu thầu đạt 299.060,5 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch phát hành cả năm.

Về cơ cấu kỳ hạn, trái phiếu phát hành trong tháng tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm và 5 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm đạt 44.403 tỷ đồng, chiếm 63,3% tổng khối lượng phát hành; kỳ hạn 5 năm đạt 25.651,2 tỷ đồng, chiếm 36,6%.

Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại 5 kỳ hạn gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, chỉ có 3 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm và 30 năm. Lãi suất trúng thầu của cả 3 kỳ hạn đều tăng 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 8/2026. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 9, lãi suất kỳ hạn 5 năm đạt 4,27%/năm, kỳ hạn 10 năm đạt 4,43%/năm và kỳ hạn 30 năm đạt 4,62%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ niêm yết tại HNX đến cuối tháng 9/2026 đạt 2.813.935 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối tháng 8.

Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (outright) chiếm 65,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, còn giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 34,5%.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, giá trị giao dịch chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ trong tháng 9, giảm 0,7% so với tháng trước. Nhóm nhà đầu tư này bán ròng 80 tỷ đồng trong tháng.