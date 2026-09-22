Thị trường token tiền số khởi sắc nhờ tín hiệu mới từ Mỹ

Đà tăng tập trung chủ yếu ở các token gắn với cơ sở hạ tầng của thị trường tài sản kỹ thuật số. Trong tuần qua, các token như HYPE của Hyperliquid, UNI của Uniswap và AVAX của Avalanche đã tăng khoảng 40 - 50%.

Cụ thể, token HYPE của Hyperliquid ngày 21/9 tăng lên mức kỷ lục 96 USD, đưa vốn hóa thị trường của đồng tiền này vượt 20 tỷ USD. UNI của Uniswap tăng khoảng 40% trong một tuần, trong khi AVAX của Avalanche tăng khoảng 47%, ENA của Ethena tăng khoảng 50% và ONDO của Ondo tăng khoảng 26%.

Đà tăng diễn ra sau khi SEC tuần trước cấp miễn trừ trong 5 năm, cho phép các nền tảng đáp ứng điều kiện giao dịch cổ phiếu Mỹ được token hóa trên blockchain. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đạo luật Clarity không thể được Thượng viện Mỹ thúc đẩy, khiến các cơ quan quản lý tiếp tục triển khai một phần chương trình nghị sự về tiền số trong phạm vi thẩm quyền hiện có, thay vì chờ luật mới. CFTC cũng đang đẩy mạnh chương trình nghị sự ủng hộ tiền số.

Đà tăng hiện tập trung vào các token gắn với cơ sở hạ tầng của thị trường tài sản kỹ thuật số, thay vì lan rộng sang các đồng tiền số vốn hóa nhỏ. Điều này khiến diễn biến hiện tại khác với những đợt tăng đồng loạt thường thấy trong các giai đoạn bùng nổ của nhóm altcoin. Bitcoin cũng tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, vượt 86.000 USD/BTC.

Ông Carlos Guzman, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu của GSR, cho rằng đà tăng diễn ra trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro trên thị trường nói chung được cải thiện, khi cổ phiếu công nghệ cũng tăng. Theo ông, sự chuyển biến này diễn ra sau cuộc họp tuần trước của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), tại đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo tăng lãi suất. Dù đây là một động thái theo hướng thắt chặt tiền tệ, thị trường đã dự đoán trước nên quyết định này dường như đã giúp giảm bớt sự bất định về lộ trình lãi suất trong phần còn lại của năm.

Hyperliquid là một trong những token tăng mạnh nhất. Theo trang dữ liệu hl.eco, tổng giá trị các hợp đồng phái sinh đang mở trên nền tảng giao dịch phi tập trung này đã lên tới 8,3 tỷ USD. Hoạt động giao dịch các hợp đồng tương lai vĩnh viễn gắn với những tài sản truyền thống cũng tăng mạnh trong năm nay.

Các token khác trong đợt tăng giá hiện nay có mức độ gắn kết khác nhau với xu hướng chung. UNI là token gốc của giao thức giao dịch giao ngay phi tập trung cùng tên của Uniswap, trong khi ONDO là tiền số của một nền tảng blockchain tập trung vào các tài sản thực được token hóa.

Ông Joshua Lim, đồng Trưởng bộ phận thị trường toàn cầu của FalconX, cho rằng việc SEC cấp miễn trừ “tạo ra một con đường tuân thủ pháp lý để các nhà tạo lập thị trường tự động cung cấp thanh khoản cho cổ phiếu được token hóa”. Ông cho biết đang chứng kiến dòng vốn có mức độ tin tưởng cao chuyển vào các mạng lưới như Avalanche.